Varovná SMS musí přijít včas. Po akci je k ničemu

Plánovaly ochranné rámy, které by u každého, kdo vejde do budovy, odhalily pistoli, různé detektory kovů, alarmy, které se rozhoukají v okamžiku, kdy rozpoznají zvuk střelby, křik studentů či řinčení skla, mluvilo se o posílení ochranky ve školách. Padaly i nereálné nápady jako zákazy velkých zavazadel nebo nic neřešící piktogramy na dveřích, že dovnitř se opravdu nesmí vnášet pistole.

Po téměř roce nastal poplach kvůli „střelci“ na univerzitě v Plzni, který ukázal jednu věc: školy a policie nedokázaly za rok vyřešit ani tu nejzákladnější věc: jak dát studentům urychleně vědět, že v budově může být střelec a že se mají ukrýt ve třídách a zabarikádovat.

Abyste to pochopili: tři čtvrtě hodiny od nahlášení střelby na univerzitě v Plzni škola rozeslala studentům varovný e-mail. Ano, e-mail. Asi bych naivně předpokládal, že buď rozešle urychleně varovnou SMS, nebo alespoň zprávu v nějaké aplikaci, kterou mají všichni kantoři, a to hned, jak kritická situace nastane. Třeba i jen učitelům, kteří by v tu chvíli dokázali řešit situaci v konkrétní posluchárně.

A také bych čekal, že zprávu mají školy dopředu připravenou a odešlou ji jediným kliknutím. Ale ne: e-mail musel někdo napsat, zeditovat a odsouhlasit. Proto to trvalo tři čtvrtě hodiny a škola ho odeslala v okamžiku, kdy už naše redakce na webu zprávu o tom, co se děje v Plzni, vydala a svým čtenářům rozeslala SMS upozornění.

V krizi rozhodují vteřiny

Policie na tom byla ještě hůř. Využila sice unikátní způsob rozeslat varovnou zprávu na všechny zapnuté mobilní telefony v okolí školy přes operátora. Ale až v 17.24 hodin, přičemž údajnou střelbu dostala nahlášenu v 16.09. A SMS posílala v okamžiku, kdy už téměř s jistotou předpokládala, že jde o planý výjezd – psala v ní totiž, že „nikdo není zraněn“ a studenti mají zůstat ve třídách či v bezpečí. Většina studentů už v té době byla dávno venku z budovy a sledovala zásah policie zpovzdálí.

Možná, že to vypadá úsměvně, ale je to děsivé zjištění. V krizové situaci totiž rozhodují minuty, ne-li vteřiny. Varovné SMS zprávě se říká varovná proto, že má varovat. Tedy přijít ve chvíli, kdy netušíte, že nastala krizová situace, a máte se skrze ni o hrozícím nebezpečí dozvědět. Po roce od střelby na pražské FF UK je fakt, že policie využije rozeslání varovné SMS až po téměř hodině a půl od nahlášení, skandální.

A nezmění na něm nic to, že univerzita chce už od ledna mít vlastní systém rozesílání varovných zpráv. A ani to, že první hlídka byla na místě po šesti minutách od nahlášení. Právě v tu chvíli měla okamžitě na všechny mobily v okolí letět zpráva, co se děje. Už proto, aby všichni věděli, že se něco děje, dostali by čas se důsledně připravit a věděli by, že na chodbách školy mohou narazit na někoho s pistolí v ruce. Třeba i policistu.

Je správné vymýšlet řešení pro větší bezpečnost ve školách, i když všechna se dají snáze či obtížněji obejít. Ale základem – a pravděpodobně tím nejjednodušším – je rychle informovat ohrožené studenty. A v Plzni toto nebylo úplně ideální. Výmluvy, že univerzita i policie musí zvažovat, jestli opravdu varovnou zprávu poslat, jsou také liché.

Vždyť prakticky od první chvíle na všech sociálních sítích létaly mezi studenty zprávy o tom, že se něco děje. Na rozdíl od těch oficiálních ale byly často plné nesmyslů a domněnek. A rozhodně mohly udělat mnohem víc škody než oficiální varovná zpráva, která by přišla. Včas. I za tu cenu, že by se pak ukázal poplach jako planý.