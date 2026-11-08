Krakovský masakr vyvolává vzpomínky na útok podobně vyšinutého jedince na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy před třemi roky. Modus operandi akce je až nápadně podobný.
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A Polsko zažívá podobný šok jako Česko. Zasáhl totiž ikonická místa starobylého Krakova, úzce spjatá s polskou historií. Jsou velmi přitažlivá pro Poláky i zahraniční turisty, loni jich zde pobývalo 16 milionů.
Útok je tak vnímán jako brutální zásah do bezpečí občanů, neboť Polsko je stále považováno za bezpečnou zemi navzdory tomu, že se v jeho bezprostředním sousedství odehrává válka na území Ukrajiny napadené Ruskem.
Rozklíčovat motivy útočníka bude asi hodně složité, a to i navzdory tomu, že na rozdíl od Prahy byl zadržen. Polská média zmiňují ty samé otázky, které se přetřásaly i u nás.
Dalo se tragédii předejít? Mohl někdo ve škole, v práci, u souseda, lékaře nebo na policejní stanici zachytit nějaký, byť i slabý, podnět, který by dal šanci státu tragédii zabránit?
Čelit osamělému a seberadikalizovanému střelci je pro bezpečnostní systém extrémně těžké. Žádná země nemůže umístit policistu na každé náměstí nebo křižovatku nebo vybudovat protiteroristickou jednotku v každé exponované lokalitě. Bezpečnostní složky mohou maximálně vyhodnocovat své zdroje a rizika tak, aby byly připraveny na nejpravděpodobnější scénáře.
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Podobně jako v Česku se ale i v Polsku okamžitě otevřela debata o „vnitřním nastavení“ populace. Počet legálně vlastněných střelných zbraní letos poprvé překročil jeden milion, počet aktivních zbrojních povolení byl minulý rok dvojnásobný oproti roku 2015. Zmiňuje se i prudký nárůst duševních i behaviorálních poruch. V roce 2023 si třeba 1,7 milionu Poláků zakoupilo dotovaná antidepresiva, což představuje nárůst o 83 procent proti roku 2013.
A samozřejmě nelze pominout ani vyhrocenou vnitropolitickou situaci, což je vyvoláno střetem mezi vládou, opozicí a prezidentem o Ústavní soud. Nemohou vášně, které ho doprovázejí, být u některých labilních jednotlivců spouštěčem k „akci“?
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Na dnešek a zítřek vyhlásil prezident Karol Nawrocki státní smutek a šéf opoziční strany Právo a spravedlnost Jarosław Kaczyński vyzval ke zrušení protestů kvůli sporům o Ústavní soud. Je to snad náznak, že to, co se stalo v Krakově vášně zmírní? Uvidíme v příštích dnech a týdnech.