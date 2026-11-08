Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Osamělý útočník, selhání prevence? Krakov řeší stejné otázky jako Praha

Miloš Balabán
Komentář   15:30
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných. (7. listopadu 2026) | foto: Reuters

Svíčky na náměstí v polském Krakově, kde došlo o den dříve ke střelbě. (8....
Polská vlajka na krakovské radnici vlaje na půl žerdi po masové střelbě. (8....
Střelec pálil z auta. Nové záběry ukazují střelbu i zásah policistů
Černá vlajka visí den po střelbě v polském Krakově. (8. listopadu 2026)
49 fotografií
Sobota byla pro Polsko tragickým dnem. Ozbrojený útočník vjel se svým vozidlem na Hlavní náměstí v Krakově a začal střílet na náhodné kolemjdoucí. Zabil šest lidí, dalších 12 zraněných je v ohrožení života. Vyšetřování naznačuje, že to zřejmě byla akce „osamělého střelce“ ovlivněného krajně pravicovou ideologií a ultranacionalistickými názory. Hrůznost jeho činu dokresluje i to, že v místě jeho bydliště byla objevena mrtvá těla jeho matky, otce a sestry.

Krakovský masakr vyvolává vzpomínky na útok podobně vyšinutého jedince na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy před třemi roky. Modus operandi akce je až nápadně podobný.

Rodiče a sestra. Střelec z Krakova nejdříve doma zavraždil svou rodinu

A Polsko zažívá podobný šok jako Česko. Zasáhl totiž ikonická místa starobylého Krakova, úzce spjatá s polskou historií. Jsou velmi přitažlivá pro Poláky i zahraniční turisty, loni jich zde pobývalo 16 milionů.

Útok je tak vnímán jako brutální zásah do bezpečí občanů, neboť Polsko je stále považováno za bezpečnou zemi navzdory tomu, že se v jeho bezprostředním sousedství odehrává válka na území Ukrajiny napadené Ruskem.

Rozklíčovat motivy útočníka bude asi hodně složité, a to i navzdory tomu, že na rozdíl od Prahy byl zadržen. Polská média zmiňují ty samé otázky, které se přetřásaly i u nás.

Dalo se tragédii předejít? Mohl někdo ve škole, v práci, u souseda, lékaře nebo na policejní stanici zachytit nějaký, byť i slabý, podnět, který by dal šanci státu tragédii zabránit?

Čelit osamělému a seberadikalizovanému střelci je pro bezpečnostní systém extrémně těžké. Žádná země nemůže umístit policistu na každé náměstí nebo křižovatku nebo vybudovat protiteroristickou jednotku v každé exponované lokalitě. Bezpečnostní složky mohou maximálně vyhodnocovat své zdroje a rizika tak, aby byly připraveny na nejpravděpodobnější scénáře.

Česká policie reaguje na střelbu v Krakově. Přijala preventivní opatření

Podobně jako v Česku se ale i v Polsku okamžitě otevřela debata o „vnitřním nastavení“ populace. Počet legálně vlastněných střelných zbraní letos poprvé překročil jeden milion, počet aktivních zbrojních povolení byl minulý rok dvojnásobný oproti roku 2015. Zmiňuje se i prudký nárůst duševních i behaviorálních poruch. V roce 2023 si třeba 1,7 milionu Poláků zakoupilo dotovaná antidepresiva, což představuje nárůst o 83 procent proti roku 2013.

A samozřejmě nelze pominout ani vyhrocenou vnitropolitickou situaci, což je vyvoláno střetem mezi vládou, opozicí a prezidentem o Ústavní soud. Nemohou vášně, které ho doprovázejí, být u některých labilních jednotlivců spouštěčem k „akci“?

Střet o Ústavní soud oslabuje Polsko. Konflikt může prohloubit rozdělení společnosti

Na dnešek a zítřek vyhlásil prezident Karol Nawrocki státní smutek a šéf opoziční strany Právo a spravedlnost Jarosław Kaczyński vyzval ke zrušení protestů kvůli sporům o Ústavní soud. Je to snad náznak, že to, co se stalo v Krakově vášně zmírní? Uvidíme v příštích dnech a týdnech.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.