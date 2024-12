Rok od střelby na pražské FF UK. Jak se můžeme dívat na řádění temné mysli

Je to logické. Hromadná vražda 14 lidí je něco, co jsme až do loňska znali jen ze zahraničních zpráv či z historie. Stejně tak jsou pochopitelné výčitky blízkých obětí. Jejich zármutek totiž neskončí.

I proto média shrnují to, co už bylo více či méně známo. A v diskusích na webu se stále znovu připomíná, že policejní prezident Martin Vondrášek měl odstoupit. Ne pro policejní zásah na fakultě, ale prý kvůli tomu, co říkal a jak mlžil po něm.

V rozhovoru pro server Seznam Zprávy připouští komunikační kiksy policie i ministr vnitra Vít Rakušan. A sám se trochu diví, že policie ještě nezveřejnila úplnou zprávu pro veřejnost. Ano, je užitečné si tyto věci připomínat a analyzovat. Ale je možný i trochu jiný pohled. A to podle modelu, že na tutéž láhev se můžeme dívat jako na poloprázdnou či poloplnou.

V žebříčku až za Británií a Německem

Každý průšvih tohoto ražení, a to i v zemích, jež s nimi mají bohaté zkušenosti, odhaluje kiksy. Policejní, systémové, legislativní. Zkuste si vzpomenout, zda jste někdy četli či slyšeli o hromadném střílení na škole (a nejenom na škole), a pak se ukázalo, že vše bylo systémově v pořádku, jen pachatel měl z pekla kliku. Že žádný kiks ze strany policie, bezpečnostních opatření, školních pravidel či dozoru v budově nenastal. Znáte takový případ?

Upřímně, asi těžko, že. Podíváte-li se na heslo o školních střelbách ve světě na Wikipedii, zjistíte, že jich bylo a je hodně. A to i v zemích, o kterých si myslíte, že jsou vůči hromadným střelbám imunní (Německo), nebo že je tam pořádek brutálně vymáhán (Rusko). To není omluva kiksů zdejší policie. Je to jen doklad, že případ FF UK se až tak nevymyká. Ve světovém žebříčku je za případy z Británie a Německa.

Dále. Po každé hromadné střelbě se pátrá, zda pachatel byl ovlivněn nějakou organizovanou silou či ideologií. Tedy jak kde. Na pokrokovém Západě to funguje tak, že v případě muslima se tasí heslo „nijak to nesouvisí s islámem“. Kdežto v případě bílého heterosexuálního muže se hledá souvislost s pravicovým extremismem.

Někdy se i najde či se k ní pachatel sám přihlásí. Třeba Australan Brenton Tarrant, jenž v roce 2019 v mešitách na Novém Zélandu postřílel 51 muslimů. Ve svém manifestu se prohlásil ze „etnonacionalistického ekofašistu“. To pak není divu, že policie v takových kruzích pátrá.

Ušetřil nám soudní tyjátr

V tomto smyslu působí jako plus, že vrah z FF UK k žádné ideologii či organizované skupině nepříslušel. Žádné stopy na nějakou organizaci nezanechal.

S ročním odstupem snad lze říci toto. Kolem hromadné střelby na FF UK se nerozvinuly širší konspirační teorie. Myšleno teorie vysvětlující tragédii vlivem „temných sil“ v pozadí. Tedy takové, jaké bují ještě šedesát let po atentátu na Johna Fitzgeralda Kennedyho. Ne, případ střelby na FF UK patřil a stále patří spíš do kategorie „temné mysli“, individuálního zoufalce, hnaného pochody ve své hlavě, než do kategorie „temných sil“ obklopujících naše životy i náš svět. I toto můžeme považovat za jisté plus.

Plus je i v tom, že pachatel z FF UK je mrtev. Zastřelil se sám při akci, což lze považovat za shodu okolností. Ale znamená to též, že česká společnost si ušetřila proces s ním se vším, co to může obnášet. Se vším, co poznalo Norsko u masového vraha Breivika – s teatrálností u soudu či arogancí ve výkonu trestu (Breivik si stěžuje třeba na špatné internetové připojení).

Úhrnem. Rok po hromadné střelbě na škole, první svého druhu u nás, stále analyzujeme, co se stalo špatně. Což je samozřejmě v pořádku. Ale právě tak si můžeme všímat i toho, co působí jako plusy. Že je lepší čelit „temné mysli“ než „temným silám“.