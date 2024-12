Střelba ve škole: rok poté opatření pořád drhnou

Středeční falešný poplach indikující aktivního střelce v prostorách v jedné z fakult Západočeské univerzity ukázal, že i rok po děsivém řádění Davida Kozáka na Filozofické fakultě Karlovy univerzity není stav připravenosti především v řadách univerzit samotných na požadované úrovni.

Podle statistik ze Spojených států, kde tyto útoky jsou téměř na denním pořádku, střelba ve školách představuje 70 procent všech masových vražd v zemi. Za masovou vraždu se považuje ta, při které jsou nejméně čtyři oběti bez započítání pachatele. A teď to podstatné, proč tvrdím, že vedení škol, studenti a žáci samotní musí být na podobné věci dobře připraveni: celých 60 procent takových útoků skončí ještě před příjezdem policie!

V případě plzeňské univerzity přijeli první policisté již po šesti minutách od přijetí ohlášení, ale to ještě neznamená, že by mohli hned účinně zasahovat. To prosím není laciná kritika, to je realita. Zásahovce a Útvaru rychlého nasazení to bude trvat déle. Možná by si takové objekty, jako je Západočeská univerzita, kde je čtrnáct tisíc studentů a tři tisíce zaměstnanců, zasloužily vlastní objekt dobře vybavené policie a kvalitní bezpečnostní agenturu. Téměř každé město i s menším počtem obyvatel má svoje stanice policie.

Navíc zde studuje řada zahraničních studentů, o jejichž bezpečnostním profilu není příliš známo. Celých 40 procent útoků končí tím, že pachatel spáchá sebevraždu a ve 13 procentech případů se napadení sami ubrání útočníkovi, byť ne bez obětí z vlastních řad. Podle poslední statistiky takto v USA zahynulo na 18 tisíc osob.

Informovat musí rychle škola

Základní je informovat co nejdříve všechny osoby v objektu, které na smluvená hesla budou vědět, co mají dělat. A z výše uvedeného vyplývá, že to nemůže ležet na policii, ale na vlastním informačním systému školy. To potvrzuje i zpráva, že plzeňská policie poslala varovnou esemesku až po více než hodině. Navíc, pokud média přinášejí přesnou informaci, pak ve varování chybělo, aby se studenti zabarikádovali. Což je opravdu zarážející.

Je na zřizovatelích škol a univerzit, aby jejich vedení, kantorům, studentům a žákům poskytl maximální pomoc a podporu v přípravě na podobné útoky. Rektoři, ředitelé škol a další se to přece neměli kde naučit. Úmyslně zdůrazňuji, že by mělo jít o pomoc všem školám, ne jak ministr školství po loňské střelbě na FF UK prohlásil, že stát všem univerzitám pomůže. Stačí připomenout případ dvanáctiletého školáka, který ve Finsku zastřelil ve škole svého spolužáka.

Vedení škol by mělo mít zřízenu „krizovou skupinu“, která bude umět rychle a efektivně reagovat na případ aktivního střelce, hrozbu bombou či její výbuch, útočníka s chladnou zbraní, požár, průmyslovou či ekologickou havárii. Jasné a jednoduché způsoby varovaní a postupy, jak se zachovat, by měly být stanoveny a pravidelně všemi procvičovány.

Vzhledem k tomu, že většina takových útoků zbraní je realizována současnými či bývalými studenty, je nutné věnovat pozornost jejich osobnostnímu profilu, rodinné situaci, účinně předcházet šikanám apod. Bez spolupráce s rodiči, kteří snahu škol nebudou torpédovat, ale budou spolupracovat, se možnost, jak preventivně a poté i následně reagovat, bude značně snižovat. Je nutné věnovat pozornost správné evakuaci, neboť to, co jsme viděli na FF UK, kdy studenti byli evakuování před Rudolfinum v situaci, kdy střelec ještě nebyl zneškodněn, bylo neuvěřitelně špatně.

Na svých školeních a přednáškách pro vedení škol slýchám, že nejsou peníze na nutná opatření. Tady by měl stát ukázat, že mu na vnitřní bezpečnosti, životech a zdraví dětí a mládeže záleží stejně jako na té vnější. V žádném případě nezpochybňuji celou řadu vnějších hrozeb, na něž politici reagují tím, že volají již po třech procentech HDP na obranu. I bezpečnost našich měst, škol, kritické a dopravní infrastruktury si vyžaduje adekvátní finance. Je s podivem, že na to poslanci nereagují tak, jak by bylo třeba. Cožpak žijí jinde než my, jezdí po jiných cestách než my a nemají děti či vnoučata?

Čekáme-li – a to právem – statečnost od policistů, čekáme-li, že nás hasiči včas vyprostí z havarovaných vozidel či zachrání naše příbytky před požárem či jinými živly, pak jim musíme dát všechno, co k tomu potřebují.

Autor je bezpečnostní poradce, bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby