Smrtící razítko. Policisté musejí oslovovat lékaře častěji

V tuzemské praxi zakořenil zvyk měnit legislativu ad hoc, například poté, co média referovala o nelidském zacházení se psy, se na základě poslanecké iniciativy vynořil zákon proti množírnám psů, který ovšem žel množírny nezlikvidoval. Téměř pravidelně se pak vyskytují nápady vytvořit zákon proti lichvě, přičemž právní praktici upozorňují na skutečnost, že lichvu můžeme trestat už dnes, ale soudy to nedělají. Pokušení vytvořit zákon na potlačení čehokoli, co se nám nelíbí, je obrovité, ale k řešení zpravidla nevede.