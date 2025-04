Rusko má krvavé hranice. Střet civilizací a proměna světového řádu po třiceti letech

V těch slovech bylo vyjádřeno důrazné varování, aby se západní svět přestal spokojeně rozhlížet, jak se definitívní vítězství liberální demokracie šíří vůkol zeměkoule. Za jedinou aktivně konfliktní zlomovou linii mezi světovými civilizacemi tehdy nejen Huntington považoval hranici mezi civilizačním Západem a islámským světem a počty obětí islamistického teroru to další roky jen potvrzovaly.

Krátce poté, co Huntington esej zveřejnil a začal připravovat knihu, jsem měl příležitost strávit několik měsíců v jeho semináři. Došlo i na zlomovou linii mezi Západem a ortodoxní civilizací, prakticky vzato Ruskem, vedoucí skrze Ukrajinu. Byl jsem tenkrát asi jediný v semináři, kdo říkal, že Rusku se bohužel nedá věřit nos mezi očima. Proč bohužel, oponoval profesor Huntington, Rusko se, pravda, pomalu a klikatě, ale stejně k Západu přiblíží. Světovému řádu bude dominovat boj jiných kultur.

Bylo to tenkrát Rusko zmítané krizemi, ještě s odérem gorbačovovského étosu a dosud ne permanentně opilým Jelcinem v čele. K první čečenské válce se teprve schylovalo. Vladimiru Putinovi bylo dvaačtyřicet, náměstkoval petrohradskému starostovi Anatoliji Sobčakovi, holdoval judu a říkalo se, že je to schopný dealmaker, určitě by si s jen o pár let starším vrstevníkem Donaldem Trumpem už tehdy rozuměl. Jo, ten se zrovna vzpamatovával z málem bankrotu svého kasina v Atlantic City a redaktorka Forbesu Kate Bohnerová mu psala knihu Trump - Umění návratu (Trump - The Art of the Comeback). Vypadalo to opravdu spíše na krvavé střety Západu s islamisty a v dalším plánu s Čínou.

Jenže pak přišla soudobá historie. Putin se stal prezidentem jako první, už v roce 2000, a se čtyřletou přestávkou je jím dosud. Vedl brutální válku v Čečensku a Dagestánu, v roce 2008 napadl Gruzii, v roce 2014 rozpoutal obsazením Krymu konflikt s Ukrajinou, v únoru 2022 ji napadl přímo. Jeho čerstvým barbarským zločinem je raketový útok na civilní obyvatele města Sumy (34 mrtvých a 120 zraněných). Rusko především má dnes krvavé hranice, nejen islám.

Trump se stal prezidentem až v lednu 2017 a jeho první období skončilo útokem jeho stoupenců na Kapitol. A během prvních týdnů současného prezidenství zahájil celní válku s celým světem směřující ke globální hospodářské krizi.

Na Rusko ovšem cla neuvalil, a i když tvrdil, že krveprolití na Ukrajině rázně ukončí, s Putinem jedná v rukavičkách. Ti dva jako by si opravdu rozuměli. Taková je proměna světového řádu po třiceti letech.