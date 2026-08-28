Střet s Polskem, který nebyl. Je větší riziko v dezinformacích, či v nespolupráci vlád?

Byl kolem toho humbuk, ba hrozila demonstrace, svolávaná proti polským územním nárokům do Třince (na falešném profilu Facebooku). Po pár dnech už je vše v klidu. Především proto, že Polsko a Česko, polská a česká vláda, ač ta Tuskova je progresivistická a Babišova národně konzervativní, se proti té lži společně postavily.
Dokažte, že jsem falešný
Byl to skutečně pokus o ruskou dezinformační operaci, či ne? Lidé z branže – bezpečnostní, zpravodajské, akademické či mediální, zejména web Seznam Zprávy, který tu věc považuje za svou, neboť s ní vyrukoval první – si to myslí. Mají k tomu dost pádných, leč nepřímých důvodů. Ale kdyby měli předložit důkazy, jež by obstály před soudem, byli by zřejmě v tísni.
To není urážka ani výsměch. Je to jen konstatování skutečnosti, která dezinformační operace provází. To, že web lRozhlas.cz je falešný, jakž takž prokázat lze. Majitel té domény uvádí neexistující adresu. Ale s falešným profilem na Facebooku to bude horší. Prokázat, že za ním stojí někdo s kontaktem na Rusko, je téměř nemožné.
Ten případ oživil otázku. Jsou větším rizikem samotné dezinformace? Myšleno dezinformace nevymýšlené v hospodě, ale profesionálně chystané, zpracované a rozesílané v průmyslovém měřítku. Anebo může být větším rizikem nespolupráce států a vlád?
Takový materiál, no, nekupte to
Že v případě česko-polského „územního sporu“, respektive polského „územního nároku vůči ČR“, šlo o klasickou dezinformaci, je zřejmé. Opírala se o skutečný problém. O jednu dosud nevyřešenou nejasnost. Ale „zpráva“ ji nafoukla do natolik přepjatých i emočních rozměrů, až tím sama naplnila znaky dezinformace.
V roce 1958 se upravovala československo-polská hranice. Polsko chtělo její průběh napřímit a zkrátit. Když pak byl výsledek s odstupem času přeměřován, zjistilo se, že Československo (Česko) na změně vydělalo 368 hektarů území. Před 34 lety o tom jednali ministři zahraničí Dienstbier a Skubiszewski, v roce 2014 vznikl soupis katastrů, které český stát předá Polsku, aby se „územní dluh“ srovnal, a ještě v březnu 2021 to téma připomínal premiér Morawiecki premiéru Babišovi. Ale nevzešlo z toho nic.
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Úhrnem. Je to ideální materiál, aby „někdo“ podvrhl diplomatický dokument o polském plánu zabrat české území. Aby „někdo“ ten dokument zveřejnil na falešném facebookovém profilu českého velvyslance ve Varšavě. Aby ho pak ocitoval falešný web Českého rozhlasu. Aby jiný „někdo“ upozornil, že téma polských územních nároků probírají i česká média. Aby se pak falešný facebookový profil pokusil svolat v Třinci protipolskou demonstraci. Proti údajným územním nárokům Polska.
Může za to Babišova vláda?
Na první pohled to vše může působit jako prkotina. Před nějakými 15 lety by to i úplná prkotina byla. Něco jako apríl. Jenže dnes se bere vše strašně vážně a vše se politizuje. Kdo za to může?
Podle Víta Rakušana, bývalého ministra vnitra, teď jednoho z lídrů opozice, především současná česká vláda. To Babišova vláda zrušila Stratcom (Foltýnův útvar strategické komunikace) či KRIT (Krizový informační tým) a škrtla evropské peníze proudící na boj s dezinformacemi a do mediálního vzdělávání.
Na tom něco je. I na serveru Lidovky.cz jsme k tomu už psali. I když člověk chápe nechuť nové vlády k Otakaru Foltýnovi (to on vedl Stratcom, to on mluvil o „zombících“, ba „sviních“), tak strategicky komunikovat přece musí každá vláda. Tedy pokud strategickou komunikaci nechápe jako heslo „bude líp“.
Nikdy předem nevíte, kdy se vztahy budou hodit
Ale můžeme se na toto téma podívat i z jiné strany. Proč celá věc splaskla dříve, než se stačila naplno rozjet? Dílem proto, že se lidé na místě, třeba v Třinci, nenechali „zblbnout“. Že jsou vůči dezinformacím odolnější, než by se mnohým zdálo. Ale především proto, že se proti té lži společně postavily polská i česká vláda. A to není tak úplně samozřejmé.
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Jsou to vlády ideově protichůdné. Jedna progresivistická, druhá národně konzervativní. Ještě je v paměti, jak se na Bezpečnostní konferenci v Mnichově ministr zahraničí Macinka obul do Hillary Clintonové. O ministru zahraničí Sikorském se říká, že je ukázkou „arogance dobra“ a ideové protivníky uráží. A vida, náhle se tito dva kohouti domluví. Sikorski nabádá, abychom se nenechali rozeštvat, a Macinka mu děkuje, že sám přišel s návrhem řešení.
Zřejmě je za tím sblížením ruská stopa. Na ostražitosti vůči Rusku se Macinka a Sikorski shodnou. Ale stejně vidíme ukázku, jak mohou spolupracovat i vlády, které se jinak „nemusejí“. Jenže v případě potřeby „drží basu“.
Svým způsobem je to argument proti zmrazení vztahů s Ficovým Slovenskem za vlády Petra Fialy. Či proti tomu, jak prezident Pavel nahlas říkal, ať přehodnotíme vztahy s Orbánovým Maďarskem. Teď se ukázalo, že člověk nikdy předem neví, kdy se takové vztahy mohou v praxi hodit.