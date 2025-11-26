Když se zájmy střetávají aneb Zákon jak karty do pasiánsu

Ing. Andrej Babiš, který je teď středobodem všeho toho rumrajchu, tenkrát ještě prodával umělé hnojivo v Maroku a střet zájmů měl leda se svým zaměstnavatelem, socialistickým podnikem zahraničního obchodu Petrimex, když si udělal kšeftík bokem, aby si nastřádal na založení Agrofertu.
Bylo léto 1990 a mě tenkrát pozvali do Kanady jako politikou sotva políbeného komentátora Lidovek, abych se poučil, jak funguje už zkušený parlament a jak ho média mají kontrolovat. Taky byste se měli soustředit na dodržování zákona o střetu zájmů, určitě se vám teď bude hodit, dozvěděl jsem se kromě jiných věcí, a dostal nejen text toho kanadského, ale i tlusté desky plné článků na tohle téma.
|
Vysoká hra o precedent. Musí se Pavel „zaseknout“ a doufat, že Babiš couvne?
Jak je to u nás, jsem se neměl kam podívat, internet tenkrát ještě neměli ani v Bílém domě, takže o tom, že žádný takový zákon nemáme, jsem se dozvěděl až zpátky v Praze. Nezbylo než konat. Jednomu z poslanců, tehdy ještě Občanského fóra, právníkovi s ekonomickou erudicí, se kterým jsem občas zašel na sklenku mizerného červeného vína (na jiné se tenkrát dalo narazit jen vzácně), jsem zákon i tlusté desky předal. „Máte příležitost nejen se mezi kolegy legislativci blýsknout, ale ještě udělat něco pozitivního!“ povzbudil jsem ho.
Za pár dnů mi desky vrátil. „Nemá to cenu. Devět z deseti kolegů si myslí, že ‚inside trading‘ je prostě obchod, který uzavře v krámu, a ne pod širým nebem na trhu. A krom toho, proč bychom prý takový zákon měli chtít? Byli bychom sami proti sobě, dobrý kšeft je dobrý kšeft!“
Pak se rozběhly devadesátky a do těch nějaký zákon o střetu zájmů fakt nepasoval. Taky proto byl ten první z roku 1992 zcela bezzubý a žádné tesáky neměla ani norma z roku 2006, jež po mnoha novelizacích platí dodnes. Pořád je to jen další z množiny zákonů, které se dají vykládat jak pasiánsové karty, a záleží hlavně na tom, která vědma, nebo který politik je zrovna obrací.
|
Mimořádná schůze kvůli Babišovi a střetu zájmů bude 27. listopadu
Výsledkem je momentální situace, kdy se premiérovi v očekávání Andreji Babišovi oprávněně vyčítá, že o svém očekávání už ví hodně dlouho, takže se nemá co vykrucovat a má klidně říct, co a jak hodlá udělat, aby ho prezident mohl s klidným svědomím jmenovat. Avšak také lze stejně oprávněně českým zákonodárcům vyčítat, že se nikdy nesnažili hledat komplexní řešení. Minimálně proto, že na rozdíl od svých předchůdců v roce 1990 už dávno vědí, že „blind trust“ není slepá víra, ale způsob správy majetku nezávislým administrátorem, takže ho už dávno mohli učinit součástí našeho právního řádu.
Ale tak už to chodí. Když se zájmy střetávají…