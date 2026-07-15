Být vysoký má spoustu výhod. Člověk snadno dosáhne do horních pater skříní a regálů. Může bez potíží vyzvedávat balíčky z nejvyšších výdejních boxů. Lehce vymění většinu žárovek bez nutnosti stoupat si na židli, stoličku, nebo dokonce nosit ze sklepa či z půdy štafle. V autobuse, tramvaji nebo v metru se snadno chytí držadla těsně pod stropem. Na druhou stranu mají ale vysocí jedinci v dopravních prostředcích, v kinech a v divadlech málo místa na nohy. Naráží hlavou do nízkých stropů a veřejí. Utratí také trochu víc za oblečení.
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Je to zkrátka něco za něco. U stromů to dlouho vypadalo podobně. Výška poskytuje všem rostlinám přirozenou výhodu při soupeření o světlo. Potíž je, že kromě něj potřebují ještě vodu. Tu musí dostat ze země až do svého nejvyššího lístečku.
Živočichové aktivně pumpují kapaliny pomocí srdce. Stromy spoléhají na pasivní systém. Skrz jejich tělo vedou cévní svazky. Propojují nejnižší vrstvy kořenů s povrchem listů. Voda se následně z lupení odpařuje. Vzniká tak podtlak, který rostlině umožňuje nasávat další a další litry životadárné kapaliny.
Fyzika platí pro všechny
V popsaném procesu se stromy spoléhají na fyzikální vlastnosti nejznámější sloučeniny vodíku a kyslíku. Její molekuly mají sklon držet při sobě. Jakmile podtlak jednu vytáhne, ostatní následují. Voda má i tendenci přilnout ke stěnám cév. To jí brání, aby stekla zase dolů vlivem zemské přitažlivosti. Čím je ale rostlina vyšší, tím by pro ni mělo nasávání vody obtížnější. Alespoň teoreticky.
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Uvnitř cévních svazků by měly vznikat bubliny, které proudění přerušují. Vadí i tření. Známe to všichni. Pít limonádu nebo šejk dlouhým brčkem je těžší než krátkým.
Z výše vyjmenovaných důvodů si botanici, lesníci a ekologové až dosud mysleli, že výška má pro stromy i nevýhody. Čím jsou vzrostlejší, tím větší by měly mít potíže. Zvlášť ty nejvyšší z nich by měly být velmi zranitelné vůči suchu. Předpoklad však bylo poměrně těžké ověřit.
Kvůli tomu bylo potřeba vylézt na stromové kolohnáty vylézt, což je poměrně obtížné. Výzkumníci z týmu Paula Bittencourta, přednášejícího na univerzitě v Cardiffu, si dali se šplháním práci. A voilà! Zjistili, že i ty nejvyšší stromy široko daleko si s nasáváním vody vcelku snadno poradí. (Mezi autory práce jsou mimochodem i vědci z českých univerzit.)
Chytré konstrukční řešení
Bittencourt a spol. studovali celkem 38 jednotlivých stromů rostoucích v deštném lese na Borneu. Patřily k pěti druhům z čeledi dvojkřídláčovitých. Stromy z této skupiny mají silný sklon růst do výšky. Patří do ní i druh Richetia faguetiana. Jeden jeho exemplář rostoucí rovněž na Borneu drží v současnosti rekord pro nejvyšší žijící tropický strom na Zemi. Podle toho, odkud měříte, se v době svého zápisu do slavné Guinnessovy knihy tyčil do výšky buď 97,58 nebo 100,8 metru.
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Na Borneu se tomuto konkrétnímu stromu říká Menara. Malajsky to znamená Věž. Jeho obrázek vyšel dokonce na poštovní známce.
Stromy, které zkoumali Bittencourt a spol., byly trochu menší. Měřily od sedmi do 71 metrů. Vědci posléze vybrali 27 z nich. Mezi roky 2022 a 2024 je 770 dnů podrobně sledovali.
Vyšlo najevo, že jsou na svou výšku perfektně adaptované. Cévy vysokých stromů byly na úrovni kořenů širší než v korunách. Umožnilo to snížit tření. Buňky nejvyšších listů měly speciální ochranu před nadměrnou ztrátou vody a vadnutím.
Výška stromu tak měla nulový vliv na rychlost jeho růstu. Zelení účastníci výzkumu si přitom během sledování museli poradit s ošklivým půlročním suchem. Teorie o obtížích stromových čahounů je tak vyvrácená.
Výzkum má i praktický význam. Jedno procento nejvyšších stromů skladuje víc než polovinu uhlíku v celém lese. S jejich citlivostí vůči suchu se proto běžně počítá při předpovídání následků změn zemského klimatu.
Zřejmě to ale byla chyba. V přírodě můžete být habán i skrček. Musíte se tomu ale přizpůsobit.