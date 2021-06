STROUKAL: Bitcoin se dá kritizovat i bez zbytečných mýtů. Spotřeba nemusí jen růst

Bitcoin pálí hodně elektřiny, ale ještě víc by nás mělo pálit, že je debata kolem energetické náročnosti první z kryptoměn plná zbytečných mýtů. A nejsou to jen drobnosti, ale zásadní omyly, které můžou úplně změnit pohled na bitcoin. Je samozřejmě legitimní považovat tuto měnu za zbytečnost a každou její sekundu v elektrické síti za vyhozenou do vzduchu, ale je škoda tak činit na základě neustále se opakujících predikcí, které stojí na nepochopení toho, jak funguje peněžní zásoba bitcoinu.

Tím hlavním a nejčastějším mýtem je totiž představa, že energetická náročnost bitcoinu do budoucna poroste. Je to samozřejmě možné, ale musela by být splněna některá z několika odvážných podmínek.



Těžba bitcoinu není sofistikovaná práce. Všechny ty stroje pálící elektřinu v konečném důsledku jen hledají správné číslo mezi nulou a přibližně 4,3 miliardy, nic víc. Čím výkonnější mají těžaři stroje, tím rychleji se správné číslo najde, ale bitcoin si toho všimne a udělá automaticky hledání složitější. V průměru se tak správné číslo najde jednou za deset minut. Kdo ho najde, získá dvojí odměnu – nové bitcoiny a dobrovolné poplatky za transakce.

Motivace těžařů – vydělat peníze

Nových bitcoinů bylo na začátku každých deset minut 50, později se těžilo už jen 25 bitcoinů, pak 12,5 a v současnosti je to 6,25. Každé přibližně čtyři roky se odměna sníží na polovinu. A to je zásadní.



Těžaři totiž chtějí vydělat peníze, a tak nepálí více, než kolik můžou vydělat. 6,25 bitcoinu v odměně a v některých dnech až jeden bitcoin za poplatky, obvykle je to mnohem méně. Celkem je dnes 7,25 bitcoinu zhruba pět milionů korun. Těžaři po celém světě tak nemají motivaci pálit elektřinu za více než pět milionů korun každých 10 minut.

Jednou za čtyři roky ale odměna spadne na polovinu, takže v roce 2024 to bude už jen 3,125 bitcoinu. To znamená, že těžaři nebudou pálit pět milionů korun, aby se dostali k polovině odměny. Ti, kteří mají nejdražší elektřinu, budou muset vypnout.

Jediné, co by je zachránilo, je růst ceny bitcoinu. Ta se tak musí každé čtyři roky zdvojnásobit, aby se pálilo stále stejně elektřiny. Ne víc, ale stejně. V roce 2028 bude odměna oproti dnešku na čtvrtině, cena by tak musela vyrůst čtyřikrát. A pojďme ještě dál. V roce 2050 bude odměna 128krát menší než dnes, jeden bitcoin by tak musel stát 88 milionů korun, aby se pálilo pořád stejně elektřiny.

Nesmíme ale zapomenout na poplatky, ty by mohly motivaci těžařů pálit elektřinu zvýšit. Za každých deset minut se udělá zhruba dva tisíce transakcí, o moc víc jich bitcoin neumí a umět nebude. Kdyby každá transakce byla drahá, třeba za tisíc korun, celkem by těžaři byli ochotni pálit dva miliony korun v elektřině jen kvůli poplatkům. Aby se pálilo stejně jako dnes, stačila by bitcoinu cena 61 milionů korun.

Pokud tedy někdo říká, že bitcoin v roce 2050 spálí stokrát více než dnes, potom i kdyby poplatek za transakci vyrostl na nepředstavitelných deset tisíc korun, musel by jeden bitcoin stát skoro 10 miliard korun. Pokud někdo tvrdí, že bitcoin bude v budoucnosti pálit více elektřiny, dělá nevědomky poměrně přesnou predikci ceny. Je to jednoduché – řekněte si, jaký poplatek za transakci očekáváte a kolikrát více elektřiny bitcoin bude spotřebovávat, a můžete si dopočítat, jakou by musel mít cenu, aby tomu tak bylo. A bavíme se o současných cenách, číslo si ještě navyšte o inflaci, kterou očekáváte.

Samozřejmě navíc počítáme s cenou propálené elektřiny. Pokud by elektřina (třeba i kvůli drahému bitcoinu) rostla, propálí se méně skutečné energie. Není to také lecjaká elektřina, ale těžaři mají kvůli ceně motivaci hledat takovou, která by jinak byla ztracená a stále častěji z obnovitelných zdrojů. I kdyby to ale vše byla elektřina z uhlí, v budoucnosti jí bude bitcoin pálit pravděpodobně mnohem méně než dnes.

A dá se mluvit prakticky o jistotě, protože kolem roku 2140 bude odměna těžařů nulová. Žádné nové bitcoiny už vznikat nebudou a jedinou odměnou těžařům budou poplatky. Aby se pálilo stejně jako dnes, tedy pět milionů korun za 10 minut, musela by každá transakce stát 2,5 tisíce korun. Možné to je, ale v roce 2140 snad budeme mít elektřinu výhradně z obnovitelných zdrojů a vedlejší produkty těžby, tedy zejména teplo, se bude efektivně využívat a reálný dodatečný náklad na provoz sítě tak bude minimální.

Zbytečné mýty

Jsou to jednoduché kupecké počty, ale bez znalosti dopředu naplánovaného vývoje peněžní zásoby bitcoinu je obtížné si je domyslet. Jiné mýty ale tak složité k objasnění nejsou, přesto se stále opakují. Třeba srovnání nákladů na jednu transakci u bitcoinu a platebních karet, kdy se u kryptoměny počítají průměrné a u karet tzv. mezní náklady. Nebo když se mluví o elektřině, ale do titulků se napíše energie, přestože energií je mnohem víc.



Bitcoin je nový a divoký a nelze se divit, že vyvolává emoce. Kritizovat se ale dá i bez zbytečných mýtů.