Neviditelná daň. Pokud lidé z bank dostanou všechny peníze, proč pak zkrachovaly?

Odpověď není tak jednoduchá jako u většiny věcí ve veřejných financích, kde to všechno na konci stejně zaplatí daňový poplatník. Ve dvoustupňovém bankovním systému, kde nad bankovními domy bdí centrální banka, je odpověď o poznání složitější. Nakonec to totiž nemusí zaplatit nikdo. To neznamená, že jsou záchrany bez nákladů, jen to nejsou jasně viditelné explicitní náklady, které tečou z jedné peněženky do druhé. Nadto existují i silné argumenty, které říkají, že záchrana všech může ve výsledku dokonce být pro naše peněženky i pozitivní. To zní paradoxně a zaslouží si to širší vysvětlení.