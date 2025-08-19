Finsko vybruslilo i ze ztráty. Čím inspiruje prezident Stubb vůči Rusku a Ukrajině

Ne že by ty výrazy zkreslovaly skutečnost. Je pravda, že ideálním vyzněním této války (ruské agrese) by byl spravedlivý mír včetně potrestání agresora. Je pravda, že z hlediska počtu obětí působí ruský prezident jako masový vrah. Je pravda, že dohoda o konci války – o míru či jen o příměří – musí mít vymahatelné záruky. Ale jak toho všeho dosáhnout?
Zde přichází ke slovu dávné klišé: mír se neuzavírá s přítelem, ale s nepřítelem, tudíž je nutné leccos překousnout. Ať se nám to líbí, nebo ne.
Ve Washingtonu se mluvilo o zárukách pro Ukrajinu. Ty jsou zatím iluzorní a mír je vzdálený
Zkuste si představit, že při jednání s Putinem by byl přítomen člověk typu Víta Rakušana, proslulého zálibou v přímých symbolech (magaboard s Putinem v pytli na mrtvoly na sídle ministerstva vnitra) či slovech (“masový vrah Putin“). Představte si, že by s morálně pevným postojem Putinovi řekl: „Jste masový vrah, ale teď od vás potřebujeme mírovou dohodu. Podepíšete? Přistoupíte na spravedlivý mír a hranice z roku 1991?“
Sami si dokážete představit, jak by to asi dopadlo.
Zvládli jsme to v roce 1944…
Z mozaiky informací, jež se objevují po pondělním summitu prezidentů Trumpa, Zelenského a evropských lídrů v Bílém domě, zaujaly argumenty finského prezidenta Alexandera Stubba.
Stubb nehovořil velmocensky či z pozice síly. Nemluvil ani jako morální maják (jak rádi činí politici třeba v Německu), ani jako narcis (jak má v oblibě Donald Trump), ani jako patetický všeználek (jak občas činí Emmanuel Macron).
Územní změny jsou nutná součást dohod, míní Lavrov před setkáním hlav států
Stubb mluvil jako lídr malé, pětimilionové země, jež má své zkušenosti s Rusy, obranou před jejich útokem, vzdorováním vůči jejich přesile a poté s vojenskou porážkou. Ale též s tím, že i po takové porážce a ztrátě vlastního území lze z průšvihu nějak vybruslit.
Nikdo samozřejmě neví přesně, jak Stubbovy argumenty ovlivnily summit, natož samotného prezidenta USA (do Trumpovy hlavy nikdo nevidí). Ale našinec se nezbaví dojmu, že mohou být inspirativní i pro nás.
Agentury zachytily Stubbova slova takto: „Snad pocházím z malé země, ale s Ruskem máme 1300 kilometrů dlouhou hranici i vlastní historické zkušenosti z dob druhé světové války. Našli jsme řešení v roce 1944 a jsem si jist, že budeme schopni najít řešení i v roce 2025, ukončit ruskou agresi a zajistit Ukrajině dlouhodobý mír.“
… ale stálo nás to 12 procent území
Co tím chtěl sdělit? Asi toto. My Finové jsme zažili ruskou invazi, zaplatili jsme za ni ztrátou 12 procent území, ale dokázali jsme z toho vybruslit. Může to dokázat i Ukrajina, které zatím Rusové obsadili 19 procent území. Na tom něco je, ale musíme si osvěžit jednu část finské historie.
Finsko bylo napadeno Sovětským svazem v listopadu 1939. Ubránilo se v „zimní válce“, ale za cenu ztráty území (Rusové obsadili finskou Karélii). Když pak Sovětský svaz v červnu 1941 napadli Němci, Finsko se stalo jejich de facto spojencem. Zahájilo „pokračovací válku“, aby obsazená území opět získalo do svých rukou.
|
Jsme připraveni jednat s Putinem bez jakýchkoliv podmínek, prohlásil Zelenskyj
Německo-finské spojenectví bylo velmi opatrné. Finsko odmítlo posílat své vojáky na pomoc Německu mimo hranice Finska, odmítlo vydat Německu „své“ Židy (často uprchlé ze střední Evropy před Hitlerem) a podobně. Definitivně padlo v létě 1944 po velké sovětské ofenzivě. A po mírových dohodách z Moskvy (1944) a Paříže (1947) muselo přijmout velké ústupky.
Finsko přišlo o své druhé nejvýznamnější město, průmyslové Viipuri (nyní ruský Vyborg), o svůj jediný nezamrzající přístav u Severního ledového oceánu Petsamo (nyní ruská Pečenga), muselo Moskvě pronajmout vojenskou základnu, přistoupit na omezení své armády i na vznik Kontrolní mírové komise. Celkem za období 1939 až 1944 Finsko přišlo ve prospěch Ruska o 12 procent svého území, muselo přesunout 12 procent obyvatelstva a za války evakuovalo do Švédska na 80 tisíc dětí.
Zvládne to i Ukrajina?
Co z toho plyne pro dnešek? Fin, který má tuto historii zažitou a takříkajíc ve své DNA, jako třeba prezident Stubb, nevidí územní ztráty Ukrajiny jako něco zcela nepřijatelného, fatálního. Tedy přijdou-li věrohodné záruky míru. Vidí je spíše jako něco, z čeho se dá vybruslit.
Říká-li Alexander Stubb „našli jsme řešení v roce 1944 a jsem si jist, že budeme schopni najít řešení i v roce 2025“, má na mysli toto. Finsko ztratilo 12 procent území. Ukrajina, kdyby se nová hranice vedla podél aktuálního průběhu fronty, by ztratila 19 procent území. Je to sice podlé, nechutné a frustrující, ale dá se z toho vybruslit třeba tak, jak z toho vybruslilo Finsko, dnes považované za velmi úspěšnou evropskou zemi.
Jsou to argumenty, které neznějí vznešeně či pateticky. Mají daleko ke „spravedlivému míru“ či „potrestání masového vraha“. Ale někdy mohou vést k výsledku, který z odstupu nevypadá až tak zle. Nad tím by se mohli zamyslet i čeští hlasatelé floskulí o spravedlivém míru.