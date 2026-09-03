Suché léto přineslo snímky říčních koryt s holým a zvrásněným dnem, přehrady s narýsovanými vrstevnicemi ustupující hladiny na březích a také zprávy o překvapivých nálezech z vysychajících toků. A nebylo by to v Česku, aby nepřineslo i nějaký ten lidový vtípek. Ten nejlepší: „Znáte novou vodáckou hymnu? Zní: Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína.“
Na sázavských Stvořidlech toho málokdy teče dost, letos to ale bylo i v jednotkách centimetrů a balvany koukaly jako nikdy. I po pár dnech dešťů je nesjízdná většina malých řek a žlutý semafor svítí na vodáckých serverech přinejmenším na horních a středních tocích i u větších řek. Velkým pomáhaly masivními dotacemi vodní nádrže. Lipno, Orlík a Slapy pouštěly do Vltavy víc vody, než kolik do nich přitékalo, podobné to bylo třeba u Jesenice, Skalky nebo Nechranic na Ohři nebo u Nových Mlýnů na Dyji.
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Mrtví z Dunaje z druhé světové války jsou němečtí vojáci. Našly se u nich doklady
Přehrady podle toho vypadají, obrázky vyschlých zátok a lodí kotvících desítky metrů od břehu na zbytcích louže plnily média a byly drsnější než jindy. Obvykle, když se takovou měrou odkrývá dno nádrží, bývá to řízené – třeba kvůli opravám hrází, mostů apod. Letos to bylo jen to sucho a hladina padala níž než jindy. Třeba Orlík má údajně pokles hladiny o více než 10 metrů. V Lipně chybí tři metry a k ostrovu Malý Tajvan u Horní Plané se dalo dojít suchou nohou.
Dna řek jako muzeum
Na Labi se jako obvykle objevily takzvané hladové kameny, ale třeba v Budapešti vykoukly z Dunaje dokonce ostatky esesáka a jeho spolubojovníka z wehrmachtu s motorkou. Policie tam musela uzavřít také část nábřeží u Markétina mostu kvůli nálezu funkční německé dělostřelecké střely. Nedaleko maďarského Moháče voda odkryla kamenné zdi i kostru válečné lodi z období druhé světové války.
Úplnou pecku si zapsali Bulhaři – muž z vesnice Rjahovo našel ve vyschlém dně Dunaje neobvyklé kosti a ukázalo se, že jde o spodní čelist mamuta, dva kly a pravděpodobně také mamutí žebro. V Chorvatsku se znovu objevil vrak maďarského nákladního parníku Fulton, který se potopil v roce 1937. A ve východním Srbsku se z řeky opět vynořily zrezivělé vraky lodí někdejší německé černomořské flotily, kterou ustupující nacistické jednotky samy potopily v roce 1944.
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Rekordní sucho odhalilo mamuta. Dunaj ale přestává sloužit dopravě i elektrárnám
No, a protože jeden z těch historicky nejmenších průtoků a nejnižší hladinu měla letos mimo jiné i naše západočeská Radbuza, máme po smršti zpráv o unikátních objevech evropského formátu také čím přispět do mlýna.
V Dobřanech na jižním Plzeňsku si lidé všimli zvláštního kamenného objektu u historického kamenného mostu přes vyschlou řeku. Vyvolal debaty a spekulace na sociálních sítích a nakonec ho z vody s citem a zápalem současně dostali dobrovolní hasiči. Ukázalo se, že jde o originální historický žulový chrlič, kterým z mostu odtéká voda. Kdysi zřejmě spadl do řeky, nepodařilo se ho najít a konšelé ho nechali nahradit jiným, podstatně mladším.
Teď se Dobřany chystají jednak důkladně prohledat dno, protože chybí ještě jeden originální chrlič, jednak nález restaurovat a v rámci oprav mostu ho osadit zpátky. Ten most je čtvrtý nejstarší dochovaný kamenný most v zemi, zmiňován je už v 16. století a ve skutečnosti může být ještě starší. Něco mezi mamutem a esesmanem. Čili nic, nad čím by se dalo mávnout rukou.