Česká pivní kultura a suchej únor. A co na to tiché víno?

Poslední slovo 20:00

Nějak se nám to letos schrulo dohromady. Jeden den vyhlásí pivovarníci sešikovaní do houfu vedeného ministrem kultury Baxou, že mezi nehmotné statky tradiční lidové kultury patří též ta pivní. A to zrovna ve chvíli, kdy začíná kampaň Suchej únor, kdy se neurčitelná část z miliónů českých, moravských a slezských pijáků promění na 28 dnů v abstinenty s předpokladem, že jim dojde, že by u toho mohli zůstat.