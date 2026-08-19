Na webu čteme titulek Sucho, jaké Česko ještě nezažilo. Uvádí text ČTK složený z informací portálu InterSucho. Jiný text ČTK cituje bioklimatologa Miroslava Trnku, koordinátora portálu InterSucho. A ten k suchu, poklesu vláhy a půdní vlhkosti říká: „Zatím nedosahujeme nejnižších hodnot, jaké jsme měli na vrcholu poslední suché epizody z let 2015-2019.“
Co si má z toho čtenář vybrat? Čelíme suchu, jaké Česko ještě nezažilo? Anebo suchu, které se zatím nevyrovná ani poslední vlně z let 2015-2019? V tom druhém případě bychom čelili suchu, jaké Česko nezažilo sedm let, což – přiznejme – nezní až tak dramaticky.
Tím vším není řečeno, že tady někdo lže. Či dezinformuje, jak se říká módně. Je tím řečeno jen tolik, že zachytit míru sucha, vláhy, půdní vlhkosti a podobně není zdaleka tak snadné jako změřit teplotu či vlhkost vzduchu.
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Přesto se to nějak změřit, vyhodnotit a zanést do mapy musí. Už proto, aby vláda věděla, které oblasti jsou postižené méně, které více a které katastroficky. Aby vláda věděla, kam prioritně zaměřit pozornost, pomoc a peníze.
Že by samotné peníze ukončily sucho? To samozřejmě ne, ale prostě se to tak říká. Každý ví, že vláda žádné peníze nevydělává, pouze je přerozděluje, respektive je slibuje. Ale voliči na to do značné míry slyší.
Prý už to řeší od března
Tudíž jedna z hlavních otázek zní takto. Sucho trvá už skoro půl roku. Jak to, že během toho půlroku si vláda neudělala stále zpřesňovaný obraz poměrů, kde sucho hrozí nejvíce a které oblasti připadají v úvahu coby kandidáti na pomoc státu?
V pondělí se poprvé sešla obnovená Národní koalice proti suchu. Uložila ministerstvům, aby ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ) vytvořila mapu míst nejvíc postižených suchem. Podle premiéra Babiše jde o 500 až 1000 nejkritičtějších míst. Vláda je má definovat a řešit s lidmi z obcí i krajů tak, aby peníze šly do přesných míst, které sucho trápí. To je v pořádku a podle očekávání. Nicméně…
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Za prvé. Už v pondělí ministr Igor Černý řekl, že resort životního prostředí řeší sucho již od března. O. k., řeknete si. Řeší-li ten úřad sucho již od března, musí mít spoustu údajů a teď je stačí vytasit. Kde ta čísla, grafy a mapy jsou? Proč je ministr Červený nevytasil už na prvním sezení koalice? Hádejte třikrát.
Za druhé. Když premiér ohlásil koalici proti suchu, přitáhl do ní hejtmana (svého exministra) Richarda Brabce, ředitele Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Fojtíka a – teď to přijde – bioklimatologa Miroslava Trnku. Toho Trnku, jenž koordinuje web InterSucho. Toho Trnku, kterého by leckdo z prostředí SPD či Motoristů označil za zeleného ideologa.
Věříte naměřeným datům? Nebo raději ne?
Je dobře, že premiér Trnku do koalice pozval. Nicméně laik se může ptát. Proč tedy koalice proti suchu nepoužívá materiály – hlavně mapy – vypracované lidmi z portálu InterSucho? Podíváme-li se na ně na webu, ukazují vývoj sucha za 25 let a působí velmi názorně, ač jsou malé. Komenský by je pochválil. Tak proč po nich vláda a její koalice proti suchu nesáhne?
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Nějaký důvod tu jistě bude. Možná ten, že mapy na portálu InterSucho jsou příliš málo podrobné, že nezachycují krajinu, obce či pole až do nejmenších katastrů. Možná. Ale kdyby se to jasně a veřejně vysvětlilo, celá koalice proti suchu by působila věrohodněji.
Bude-li se teď čekat, až ministerstva ve spolupráci s ČHMÚ vypracují mapy své, potrvá to nějaký čas. Ale může to působit taky tak, že establishment ANO, SPD a Motoristů sice vzal Trnku do koalice proti suchu, ale až tak úplně mu nevěří. Že v něm stále vidí „pokrokáře a radikála“.
Takový postoj by byl za kritického sucha bizarní. Jistě, o lidech z Ústavu výzkumu globální změny si může Petr Macinka myslet leccos. Ale že by nevěřil Trnkovým mapám vzniklým z naměřených dat? To je jako kdyby odpůrce veřejnoprávní televize nevěřil ani fotbalovým výsledkům ve zprávách ČT.