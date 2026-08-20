Sucho jako žhavé politické téma. Když na poli neprší, nepomůže hashtag ani status

Opozice plní sítě kritikou, že vláda nic nedělá, koalice zase příspěvky ve stylu „nekecáme, makáme“ dokazuje, že sucho řeší, jen se tím prý dosud nechlubila.
Těžko soudit, kdo má pravdu, každopádně asi i politici sami tuší, že poručit větru a dešti nedokáže nikdo, i když se naoko předhánějí v tom, kdo má na sucho lepší recept.
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Sucho, ale kde je nejhorší? Vláda hledá místa, kam alokovat peníze
Zajímavá debata s politickým přesahem se vede i o suchu zemědělském. Jeden neúspěšný kandidát do Evropského parlamentu za TOP 09 už dlouho tvrdí, že si zemědělci za sucho mohou sami: nevracejí prý do půdy organickou hmotu a mají příliš velké lány. Za vzor jim dává Rakousko s malými políčky a zhruba dvojnásobným zatížením hospodářskými zvířaty na hektar.
Právě z Rakouska přitom letos přicházejí zprávy o historickém suchu a škodách v zemědělství přes miliardu eur. Buď jsme to Rakušanům pokazili my, nebo recept pana profesora nebude až tak všespásný.
Jiný neúspěšný kandidát, tentokrát do Senátu za Zelené, si zase v médiích stěžuje, že kvůli suchu neuživí dobytek a přijde o dotace. Naštěstí hospodaří ekologicky, tedy bez produkce, a nebude tak muset na rozdíl od kolegů, které živí především trh, nikoliv dotace, redukovat to, co v extrémních vedrech funguje jako přírodní klimatizace: ovocné stromy. Navíc je letos nemusí ani sklízet, stačí kvůli suchu (ostatně jako vždycky) ohlásit státu vyšší moc.
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Stát řeší boj zemědělců se suchem. Rozdělí mezi ně miliardy
Zemědělec má jednu nevýhodu: počasí nemůže vypnout, odscrollovat ani přehlušit tiskovkou. Sucho vyjde letos české zemědělce na desítky miliard a politické pošťuchování jim nepomůže. Když na poli neprší, nepomůže hashtag ani statusy. Pomůže zadržovat vodu v krajině, ať už to budou větší, či menší vodní díla nebo organická hmota v půdě. Potřeba budou závlahy nejen u trvalých kultur, ale i polních plodin, hlavně však podmínky, aby na to všechno, pokud možno, sedlák bez dotací vydělal.
Nejdál jsou ale Piráti. Ti v souvislosti s extrémním suchem zveřejnili rady, jak zvládat klimatickou úzkost. Zemědělci jim letos vyšli vstříc a oseli zhruba 600 hektarů konopí. Technického, v kterém THC sice není, zato sucho snáší docela dobře. Možná lépe než většina politiků. Ti totiž sucho nesnášejí hlavně tehdy, když po nich někdo chce (a tady je třeba se jich zastat) ze dne na den tenhle problém vyřešit…