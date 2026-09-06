Proč vyschla řada vodních toků? Moc jsme toho neudělali, přitom jednoduchá opatření existují

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Značně vyschlé koryto Labe v centru Ústí nad Labem. (6. srpna 2026)

Značně vyschlé koryto Labe v centru Ústí nad Labem. (6. srpna 2026) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Přehrada Orlík má kvůli dlouhotrvajícímu suchu nízký stav vody. Oproti normálu...
Značně vyschlé koryto Labe v centru Ústí nad Labem. (6. srpna 2026)
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Přehrada Orlík má kvůli dlouhotrvajícímu suchu nízký stav vody. Oproti normálu...
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Zmírňovat dopady sucha ­­zadržováním vody v krajině je dlouhodobý proces, který vyžaduje systematický a komplexní přístup. Zatím se zdá, že na některá efektivní, levná a v jiných oblastech vodního hospodářství osvědčená řešení rezignujeme. Místo toho se upínáme na opatření, na něž jsou praxe i státní instituce dlouhodobě zavedeny.

Během přívalových srážek odtéká ze zemědělsky využívaných částí povodí bez užitku voda, kterou dokážou zadržet už jen vodní nádrže na tocích (ne na všech vodních tocích jsou vybudovány, a ani nemohou být). Kapacita vodních nádrží má limity, přitom objem i účinnost akumulace (dlouhodobého zadržení) vody pod povrchem půdy je z hlediska využití vodních zdrojů výrazně vyšší. Vyžaduje to však přehodnocení současných přístupů.

Proč je důraz dáván jen na retenci (krátkodobé zadržení vody), přičemž to dlouhodobé zadržení je podceňováno (tedy vyjma vodních nádrží)? Proč vyschlo mnoho vodních toků?

Nejdříve musíme v ploše povodí umět zasakovat srážky, pak můžeme stavět rybníky a mokřady. My to ale budujeme opačně.

Odpověď řady lidí bude pravděpodobně, že dlouho nepršelo. To je však zcela špatná odpověď, správná je, že jsme pro to, aby nevyschly, moc neudělali. Zjednodušeně platí, že toky mají zásobovat přehrady, které vypouštějí vodu pro nadlepšování průtoků a další ekologické služby. Pokud není voda doplňována z plochy povodí, pak voda chybí i ve vodních nádržích.

Záchytné vsakovací příkopy

Mnoho lidí tvrdí, že půda zachytí dostatek srážek a je třeba vlastnosti půdy jen zlepšovat. To je pouze půl pravdy. Obecně platný závěr je, že s velikostí srážky klesá podíl vsaku a zvyšuje se povrchový odtok (často odteče až polovina srážky).

Žádné bezorebné technologie či zvyšování organické hmoty v orné půdě se nemohou vyrovnat zadržení a zasakování vody pomocí záchytných vsakovacích příkopů. I na loukách a pastvinách je za extrémních srážek vidět povrchový odtok, přestože mají organiky dost a dost.

Pokud se zaměříme na přívalové srážky a příčiny odtoku, pak vždy, když na svahu překročí intenzita deště schopnost půdy ji vsáknout, nastává povrchový odtok. Štěrkopísek nebo písčitá půda pojme velké objemy a velké intenzity srážek (množství srážek za časovou jednotku), protože velikost těchto půdních pórů prakticky nelimituje vsak deště a voda velmi rychle dále prosakuje do spodních vrstev.

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V české krajině se ale vyskytuje mnoho dalších druhů půd (hlinité, jílovité), které mají řádově nižší schopnost vsaku. Pak nastává povrchový odtok vody a vznikají povodňové situace. Pokud voda odteče po povrchu, v zásobách podzemních vod chybí.

Vodní tok odvodňuje (drénuje) krajinu. Do vodních toků ale za dlouhodobějšího sucha vytéká pouze voda podzemní (z půdy a horninového prostředí). Pokud této vody není dost, vodní toky vysychají. Neustále slyšíme, že proti suchu jsou nejlepší malé vodní nádrže, mokřady. Ani toto není zcela pravda. Jsou v krajině potřebné, ale za sucha vodu neprodukují, jen ji spotřebovávají na výpar!

Cílené a dlouhodobé zasakování

Nejdříve musíme v ploše povodí umět zasakovat srážky, které jinak povrchově odtékají, důležité je využít i ty přívalové, pak bude dost vody v podzemí, a tedy i v nivách a vodních tocích. A nakonec můžeme stavět rybníky a mokřady. My to ale budujeme opačně.

Voda zasáklá do půdy se k vodnímu toku dostává až po určité době, a pokud se pravidelně doplňuje ze srážek, je schopná dotovat vodní toky v období sucha. Když budeme zasakovat cíleně a dlouhodobě, nebude vadit, že se bude měnit množství vytékající vody do vodního toku, protože vodní tok bude mít vodu!

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19 fotografií

Pokud v letním období vysychají drobné vodní toky i mokřady, příkladem je alarmující situace letošního léta, přestávají tato opatření podporovat zamýšlenou biodiverzitu i zlepšování mikroklimatu, neboť důležitou podmínkou jejich fungování je přítok vody, alespoň minimální.

Voda akumulovaná (dlouhodobě zadržená) pod povrchem vykazuje nižší výpar, než jaký je z volné hladiny (z vodních nádrží, mokřadů). Současně tato voda sytí hlubší podzemní zdroje vod a prodlužuje dobu přítoku do vodního toku, takže zůstane delší dobu v povodí, v krajině.

Dva prvky

V letních dnech se vypaří z volné vodní hladiny až sedm až deset milimetrů za den. Z hladiny podzemní vody, která je v hloubce 50 až 70 centimetrů pod povrchem, se podle druhu půdy vypaří 0,2 až dva milimetry za den. Zásoby vod uložené pod povrchem pozemku tedy vykazují nižší ztráty výparem při současně významných objemech dlouhodobě zadržených vod.

Princip zasakování srážkových vod (tedy také z přívalových dešťů) je třeba podpořit drobnými stavebními opatřeními v ploše povodí. Velmi se k tomu hodí kombinace protierozních opatření s již dříve vybudovanými melioračními odvodňovacími stavbami.

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Pro zmírnění důsledků sucha existují dva jednoduché, levné a rychle proveditelné prvky. Za prvé, záchytné zasakovací příkopy, které představují pouze zemní práce, bez požadavku na odvoz zeminy, ta se jen přemisťuje na dolní okraj příkopu, případně podpora vsaku štěrkovým pohozem s geotextilií.

Za druhé, jejich kombinace se stávajícími odvodňovacími stavbami, které zvyšují intenzitu i velikost objemu vsaku do půdy a po jejich úpravě na možnost regulace drenážního odtoku (instalací přehrážek) zvyšují dlouhodobou akumulaci vody v půdě.

Úprava legislativy a změna dotační politiky

Pro zmírnění dopadů klimatické změny evidentně neděláme dost. Je nutné upravit legislativu a změnit dotační politiky státu, aby došlo k podpoře všech efektivních opatření vhodných k zavedení v krajině a k dlouhodobému zmírňování dopadů sucha.

Role plochy povodí a drobných vodních děl se stále nedoceňuje, respektive ani cíleně nepodporuje, přitom je pro zvládání sucha v ploše území rozhodující. Úkolem státu musí být zvýšení motivace vlastníků a uživatelů pozemků (zejména pozemků zemědělských) k zájmu o zavedení těchto opatření.

V roce 2016, po první nedávné vlně extrémního sucha u nás, se zdálo, že mají ministerstva zemědělství i životního prostředí zájem jednat o systémových změnách, například k podpoře adaptací odvodňovacích staveb na systémy s regulací nebo doplnění vodního zákona o principy společné péče o drobné vodohospodářské stavby, historicky vnímané pod termínem „vodní družstva/společenství“, a to i po vzoru jiných států, kde tento institut dlouhodobě funguje.

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Vnímání potřeby společné péče o vodu v krajině, zejména pak v souvislosti se suchem a povodněmi, se týká všech typů melioračních opatření, která jsou relativně jednoduchá a levná, včetně využití těch již vybudovaných.

Je třeba přiznat, že řada z nich je navrhována v rámci komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) jako protierozní a další opatření. Jejich budování „pouze“ v rámci KoPÚ je ale nedostatečné – už se nedotkne katastrů s již provedenými pozemkovými úpravami a počet katastrů KoPÚ, které budou/jsou připravovány, je s ohledem na rozlohu státu velmi nízký.

Značný potenciál tudíž mají úpravy legislativy i změny dotační politiky státu s cílem podpory všech jednoduchých, efektivních a osvědčených opatření, vhodných k zavedení v krajině a sloužících mimo jiné k dlouhodobému zmírňování dopadů sucha, současně i povodní a omezení eroze půdy.

Tomáš Kvítek je předsedou redakční rady časopisu Vodní hospodářství a členem výboru Odboru vodního hospodářství České akademie zemědělských věd. Zbyněk Kulhavý je předsedou Odboru vodního hospodářství České akademie zemědělských věd.

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