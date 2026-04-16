Máš rád sudeťáky, Palivče? Sněm bývalých krajanů v Brně ukáže, zda platí Haškovo „host jako host“

Pětasedmdesátkrát se jejich sněm konal v různých městech Bavorska. Letos – a to je senzace i motor emocí – se bude poprvé konat mimo Německo, 22. až 25. května v Brně. Nerozhodl o tom stát, ale soukromí pořadatelé festivalu Meeting Brno. A bude to jízda.
Nikdo ještě přesně neví, kolik lidí a kdo konkrétně za měsíc dorazí, ani co vše se bude v Brně odehrávat. Ale jízda to byla už předevčírem, když o věci jednalo brněnské zastupitelstvo a desítky lidí proti samotné myšlence sněmu v Brně protestovaly.
Hlasitá menšina, nebo vzorek populace
Brněnští zastupitelé v úterý o ničem konkrétním nerozhodli. Neschválili usnesení o podpoře sudetoněmecké akce v Brně, ale ani návrh na její zrušení. Jen vzali na vědomí zprávu o jejím konání. Pro usnesení hlasovalo 40 zastupitelů z 55, přičemž odkázali na Deklaraci smíření, kterou sami schválili v roce 2015.
„Fašisti, vlastizrádci." Lidé v Brně protestovali proti sjezdu sudetských Němců
Banalita? Jak pro koho. Kdo sleduje česko-německé vztahy od „sametu“, ba ještě déle, v tom žádnou senzaci vidět nemusí. Už jsme si zvykli, že sudetští Němci, nebo spíše jejich potomci, sem jezdí (v rámci Schengenu), že tu nakupují nemovitosti (jako občané EU), že premiér Nečas narovnal vztahy s Bavorskem, že na sudetské sněmy do Bavorska jezdí v poslední době i čeští politici… Ale emoce žijí dál.
Bez solidního průzkumu je těžké říct, jak velká část Čechů vidí v „sudeťácích“ stálou hrozbu revize dějin (Benešových dekretů) a v jejich sněmu provokaci. A jak velká část ten vztah vnímá jako pomalý, škobrtavý, leč postupující proces smíru. Jinak řečeno. Zda odpůrci sněmu předevčírem na brněnské radnici představovali hlasy hlučné menšiny (jak to při protestech bývá), či hlasy reprezentativní.
Otevřeněji se to ukáže teprve mezi 22. a 25. květnem, až se sudetský sněm v Brně uskuteční.
Uhde - zlo není dědičné
Ať tak nebo tak, bude to test zdejší otevřenosti a schopnosti poslouchat i to, co se nám až tak moc líbit nemusí (což je jedna z definic svobody slova). Snad každý zná dialog z Haškova Švejka: „Máš rád Turky? Máš rád ty pohanský psy? Viď že nemáš.“ – „Host jako host, třebas Turek,“ odpověděl hostinský Palivec.
Zkuste si tu otázku představit takhle. „Máš rád sudeťáky, Palivče?“ A schválně, kolik lidí by odpovědělo: „Host jako host, třebas sudeťák“? Předevčírem protestující razili hesla jako „Ruce pryč od dekretů E. Beneše“ či „Sjezd sudeťáků v ČR nechceme.“ Objevil se tam i kdysi známý Miroslav Sládek s požadavkem reparací od Německa.
Zajímavější je toto. Dnes už žije jen velmi málo lidí, kteří si události německé okupace, války a odsunu Němců osobně pamatují aspoň z dětství. Patří k nim brněnský intelektuál, bývalý ministr kultury i předseda Sněmovny Milan Uhde. V červenci mu bude devadesát. I když mu nacisté zavraždili 18 členů širší rodiny, a jak sám řekl, nikdy jim to neodpustí, za konání sněmu v Brně se postavil, neboť „zlo není dědičné“. Přesto byl přerušen výkřiky, že je vlastizrádce. Co s tím? To už nejsou emoce války, ale současnosti.
Působí pozoruhodně, kolik lidí u nás i osmdesát let po válce trvá nejen na oprávněnosti odsunu, ale i na tom, že Němci si ho nemají připomínat jako křivdu. Přitom právě teď nejen u nás sílí hlasy odsuzující Izrael za údajné plány na odsun Palestinců z Gazy.
To je těžko pochopitelné. Buď jsem pro odsun jako krok odplaty i větší bezpečnosti. Pak bych měl být pro poválečný odsun Němců z Brna i pro odsun Palestinců z Gazy po masakru ze 7. října 2023. Anebo jsem zásadně proti kolektivním trestům a pak můžu mít pochopení pro Palestince i sudetské Němce. Ale jedno (odsun Němců) schvalovat a druhé (samotné úvahy o odsunu Gazanů) označovat za genocidu, to nejde tak nějak dohromady.
Ve vládní koalici společný přístup schází
Vláda má zatím dokonalé alibi. Tu akci pořádá soukromník, navíc v samosprávném Brně. Ale bouřlivé téma to je, a jak se budou blížit Svatodušní svátky, vsaďte se, že bude sílit tlak na to, aby se vláda k věci vyjádřila.
Z pohledu vládní koalice je to barvité téma. SPD je zásadně proti konání sudetského sněmu v Brně. I její zastupitelé hlasovali proti. Ale odsunu Gazanů by netleskala, možná by se za ně naopak postavila.
Ani Motoristé příchylnost k Němcům, natož sudetským, nevykazují. Ale kdyby šlo o odsun Palestinců z Gazy, kdyby to byla akce Netanjahua, Macinka by jí dost možná zatleskal.
Sudetský sněm v Brně? Už je to fakt. V květnu zažijeme zátěžový test, jaký tu ještě nebyl
A premiér Andrej Babiš? Politik, jenž bývá v národnostních věcech zdrženlivý až neutrální (sám ví, jaké to je být Slovákem v Česku), tradičně mlčí. Co by měl také říkat, když je ještě měsíc času? Měl by snad neutrálním hlasem dráždit své voliče? Uvidíme, zda mu to vydrží až do 22. května.