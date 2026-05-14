Sudetoněmecký sjezd v Brně jako příklad symbolické politiky. Neudálost budí nezaslouženou pozornost

Jejich odsun po druhé světové válce je tak stará událost, že si ji pamatuje jen omezený počet lidí. Máme asi 65 tisíc lidí, kterým je přes 90 let a mohou si tak reálně pamatovat něco z druhé světové války. Většina z nich se ale pravděpodobně o sudetské Němce nijak zvlášť aktivně nezajímá. Mladá generace pak hledí na druhou světovou válku jako na vzdálenou událost, něco jako obdobu třicetileté války, něco zapšklého ze školních osnov.
Část politiků vytváří ze sudetoněmeckého sjezdu v Brně symbol, který spojují s obavami z opakování nacistické agrese a hrozbou navracení po válce Němcům a dalším lidem zabaveného majetku. I když Sudetoněmecký landsmanšaft se už dávno snahy o navrácení majetku zřekl a jde spíše o národopisné shromáždění než co jiného.
S nacismem to dávno nemá nic společného, stejně jako se snahou změnit poválečné uspořádání. Tyto snahy se, jak se zdá, objevují v Německu jinde. Jde spíš o mladší a dynamičtější hnutí, o některé představitele Alternativy pro Německo či její mládežnické odnože. A mimochodem, SPD, která nejvíc kritizuje sjezd v Brně, se přátelí právě s politiky AfD a tvrdí, že s AfD má podobné hodnoty.
Vytěsňovaná realita
To ale v kritice sudetských Němců nevadí, stejně jako není třeba se distancovat od AfD. Vše přehluší ony obavy a symboly. Jednoduchá hesla plná emocí zvedají jak odpůrci jednání sudetských Němců v Česku, tak jeho obhájci, kteří ho označují naopak za výraz usmíření a vyrovnání se s minulostí.
Dělicí čára přitom vede mezi vládou a opozicí. Vládní koalice chce parlamentní usnesení, že se sjezdem sudetských Němců v Česku nesouhlasí. Opozice je proti. Věci věnují mnohem větší pozornost než změně důchodového systému, problémům se sociálními dávkami či úzkým hrdlům naší ekonomiky.
|
Sjezd sudetských Němců je provokace, ne krok ke smíření. Někdo chce znovu otevřít staré rány
Symboly vítězí nad realitou, vyřešené minulosti je věnována větší pozornost než nevyřešené budoucnosti. To je dnešní Česko v kostce.