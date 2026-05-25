Hrozí příště v Brně nuda? Sudetoněmecké téma bude v politice slábnout, pokud se ho neujme silný hráč

Josef Mlejnek
Komentář
Víkendový festival Meeting Brno spojený s historicky prvním sjezdem Sudetoněmeckého krajanského sdružení alias Landsmannschaftu (nebo počeštěně landsmanšaftu) na našem území opravňuje k následujícímu tvrzení: Politicky a z významné části též společensky je otázka poválečného vyhnání a odsunu sudetských Němců v zásadě vyřešena, byť jisté tenze pochopitelně zůstávají.
Na sousedskou slavnost u dlouhého stolu na Moravském náměstí v centru Brna dorazil v pátek odpoledne i šéf sudetských Němců Bernd Posselt. (22. května 2026)

Výraz „vyhnání a odsunu“ z předchozí věty odkazuje ke skutečnosti, že odsunu prováděnému na základě rozhodnutí Postupimské konference z července a srpna 1945 předcházel takzvaný divoký odsun (neboli vyhnání), na jehož konto spadá též největší počet obětí.

V devadesátých letech představovala „sudetská otázka“ jeden z citlivých neuralgických bodů polistopadové transformace, byť přece jen nepatřila mezi ty úplně nejvýznamnější. Obavy tehdy vzbuzovaly hlavně případné majetkové nároky sudetských Němců a jejich potomků, zejména pokud by měly tvořit součást nějaké obnovené mocenské politiky čerstvě sjednoceného Německa. V médiích probíhaly vášnivé historicko-politické diskuse, vznikaly různé petiční iniciativy.

Sudetoněmecké sdružení, vedené tehdy Franzem Neubauerem, usilovalo o přímé jednání s českou vládou, popřípadě o formát přímého jednání české vlády s vládou bavorskou. Právě Bavorsko se totiž stalo novým domovem pro převážnou část německého obyvatelstva, jež muselo po válce Československo opustit, a sudetské spolky jsou tudíž dodnes pevně propojené s bavorskou politickou scénou a tamní dominantní stranou Křesťanskosociální unií (CSU).

Domácí politická reprezentace však trvala na tom, že jediného skutečného partnera pro českou vládu představuje německá spolková vláda v Berlíně, ostatně, Bavorsko není suverénním státem, ale „pouze“ jednou ze spolkových zemí německé federace. A dosáhla svého. V lednu 1997 podepsali český premiér Václav Klaus a německý spolkový kancléř Helmut Kohl velmi komplikovaně dojednávanou Česko-německou deklaraci, v níž se Německo zřeklo (státních) majetkových nároků vůči České republice.

Deklarace položila základ pro přátelské vztahy obou zemí a problematické soužití Čechů a Němců ve dvacátém století přenechala primárně historickému bádání. Pečlivě a mnohdy kompromisně vážila slova vyjadřující uznání historických vin obou stran a jejich lítosti nad nimi. Až tak kompromisně, že ji ani v Německu ani u nás mnozí nedokázali přijmout. Například i tehdejší poslanec za sociální demokracii Vladimír Špidla, který při její ratifikaci hlasoval proti.

Palčivost tématu tudíž mizela jen pozvolně, i kvůli tomu, že ho s oblibou rozdmýchávala řada politiků. Asi naposledy se tak hmatatelně stalo při prvních přímých prezidentských volbách. Karel Schwarzenberg, v kampani svého soka Miloše Zemana portrétovaný coby „Němčour“ se sympatiemi k nacistům, si v nich určitě nepolepšil poznámkou z televizní předvolební debaty: „Já jsem vždy říkal a na tom trvám, že to, co jsme v roce 1945 spáchali, by dnes bylo odsouzeno jako hrubé porušení lidských práv. Asi by se tehdejší vláda včetně prezidenta (Edvarda) Beneše ocitla v Haagu.“ Tedy před Mezinárodním soudním tribunálem.

Avšak navzdory palčivosti, jak běží čas, intenzita tématu logicky klesá. O čemž svědčí i průzkumy veřejného mínění, podle nichž vztah k Němcům a jejich odsunu trápí hlavně starší generace. Ale i starší občané už mají postoje k historickým událostem druhé světové války a doby krátce po ní odvozené, sami je osobně nezažili či pokud ano, tak ve velmi útlém věku. Což platí i pro sudetské Němce – vlastně již nežijí, žijí převážně už jen jejich potomci, na něž se přenáší rodinná paměť. Ostatně, u nás stále až démonizovaný Bernd Posselt se narodil v červnu 1956. A nesporně se zasloužil o značné umírnění programu jím vedené organizace včetně zřeknutí se majetkových nároků.

Letos tak mohl v Brně proběhnout poklidný regionální festival skoro na okraji mediálního zájmu. Nebýt skutečnosti, že si SPD Tomia Okamury chtěla lacině nahnat politické body. Připojili se i další, Motoristé, komunisté, z politického hrobu vylezl Miroslav Sládek, pro mladší čtenáře: takový Okamura devadesátek. Sudetští Němci hnutí ANO zprvu vůbec nevzrušovali, až v reakci na nasazení tématu do veřejného prostoru zdejšími radikály se od akce v Brně ústy Andreje Babiše distancovalo a připojilo se k menším koaličním partnerům při schvalování naprosto bezzubé parlamentní deklarace, kritické vůči Sudetoněmeckému sdružení.

Prezident Petr Pavel festival Meeting Brno podobně jako loni zaštítil a se svým německým protějškem Frankem-Walterem Steinmeierem vydal společné prohlášení na podporu celé akce. Opoziční strany ji zpravidla rovněž podporovaly, byť s jistou opatrností – nechtěly se na ní vyloženě profilovat.

Všechny události spojené se sudetoněmeckým sjezdem ale proběhly v zásadě v klidu. Proti pochodu z Pohořelic do Brna, tradičně připomínajícímu brněnské oběti takzvaného divokého odsunu Němců, protestovalo pár stovek demonstrantů.

V neděli pak na Dominikánské náměstí, hlavní místo protestu, zavítalo několik tisíc lidí. Většina české populace uvítala první letošní letní dny jako příležitost k rekreaci nebo věnovala pozornost především probíhajícímu mistrovství světa v ledním hokeji. Radikálové proto asi nejspíše spláčou nad výdělkem.

Jaké jsou tedy výhledy do příštích let? Téma bude v politice slábnout, pokud se ho nezmocní marketing nějakého silného politického hráče, u nás či v Německu. Nicméně nemělo by vymizet z české kolektivní paměti. Ostatně, zdejší německá menšina se nesmazatelně zapsala do našich dějin, a nikoliv pouze negativně, jak se dnes často líčí. Například její podíl na hospodářském a technickém rozmachu českých zemí počínaje devatenáctým stoletím je obrovský. A oblasti, odkud jsme Němce po druhé světové válce vyhnali nebo odsunuli, dodnes patří k těm nejvíce problematickým, co se týče životní úrovně i kvality sociálních vazeb. Inu, ani osmdesát let po odsunu Češi nedokázali území po Němcích adekvátně „kolonizovat“ či hezčeji řečeno rozvinout. Hle, jaká to výzva pro nejmladší generace!

