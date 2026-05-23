Špatně odhadnuté smiřování. Sjezd sudetských Němců v Brně otevřel staré spory i nové vášně

Speciálně si klade za cíl „otevírat důležitá společenská témata, narovnávat historické křivdy a přispívat k porozumění mezi různými komunitami“. Pro rok 2026 si organizátoři festivalu pozvali speciálního hosta, Sudetoněmecké krajanské sdružení, které si v rámci onoho Meetingu dělá mítink svůj, neboli sjezd. Poprvé na českém území.
Jak prezident Pavel záštitou festivalu se sudetskými Němci definitivně dořízl Česko vedví
Od organizátorů je to marketingový majstrštyk, podpořený nemalými dotacemi z obou stran. Vzhledem k humbuku, který rezonuje v českém veřejném prostoru, ale v tom německém to v podstatě nikoho moc nezajímá, se lze ptát: stojí to za to? Případně: musíme se opět vracet k tragické koncovce česko-německého soužití na československém území a znovu se s ním vyrovnávat, když máme za sebou oficiální politickou tečku v podobě Česko-německé deklarace z roku 1997 a pamětníci konce druhé světové války už až na výjimky nežijí?
Nacismus osvobozuje
Sudetoněmecké krajanské sdružení, zkracované jako Sudetoněmecký landsmanšaft, vzniklo počátkem 50. let minulého století. Sdružovalo Němce, kteří museli po druhé světové válce na základě rozhodnutí velmocí na Postupimské konferenci z léta 1945 opustit území Československa. Dnes tato organizace samozřejmě dominantně sdružuje již jejich potomky a je členskou organizací Svazu vyhnanců. Ten sdružuje všechny organizace Němců, kteří byli vyhnáni nebo vysídleni po roce 1945 z východní Evropy i z oblastí někdejšího Sovětského svazu.
Nejvýraznější současnou postavou landsmanšaftu je mluvčí a spolkový předseda Bernd Posselt. I když tento spolek v roce 2015 vypustil ze svých cílů prosazování právních nároků na domovinu a zabavený majetek, budí jeho aktivity u české veřejnosti stále značné vášně. Ty jsou oprávněné, protože někdejší českoslovenští Němci se zásadně podíleli na vzestupu nacismu v Evropě a s gustem ve druhé polovině 30. let usilovali o likvidaci Československa.
Tuto touhu aktivně projevili i ve volbách hlasy pro Sudetoněmeckou stranu Konráda Henleina. Jeden z jejich hlavních dobových sloganů „Lieber Führer, mach uns frei von der Tschechoslowakei“ vyzýval milovaného vůdce Hitlera, aby je osvobodil od Československa. Právě jeho příjezd do Němci obývaného československého pohraničí v říjnu 1938 by mu mohly dodnes závidět i celebrity showbyznysu, o politicích nemluvě. Sudetští Němci se tímto stali vzorovým trojským koněm na počátku druhé světové války, a právě tímto svým aktivismem tehdy prakticky opustili Československo.
Kontroverzní původ
Po druhé světové válce, excesech vůči Němcům a jejich vysídlení došlo k založení landsmanšaftu. Řada jeho zakladatelů měla nacistickou minulost. Prvním předsedou byl Rudolf Lodgman von Auen, který sice nebyl členem nacistické partaje, ale již od roku 1918 odmítal existenci Československa. K dalším spoluzakladatelům patřili třeba přední člen NSDAP Walter Becher nebo členové SS Franz Brehm a Walter Hergl.
V dobách studené války byl landsmanšaft silně protičeskoslovenský, měl majetkové i územní nároky a podporu bavorské vlády, speciálně CSU. Vysídlení Němci i díky této podpoře dostali nemalé finanční odškodnění od spolkové vlády v Bonnu skrze zákon o vyrovnání břemen.
Československo-německé vztahy prošly ve druhé polovině 20. století složitou proměnou. Zatímco východní část Německa se stala naším spojencem, západní Spolková republika Německo byla naopak dokonalým ideologickým protivníkem, a to i díky aktivitám Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Až v prosinci 1973 ČSSR normalizovala, resp. navázala diplomatické vztahy se západním německým sousedem.
Po roce 1989 bylo umožněno Němcům znovu vytvořit jednotný stát, zatímco Československo se rozpadlo na dvě republiky. Následoval další přelomový mezník, podpis Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji v roce 1997. V ní Německo přiznalo svou odpovědnost za následky, které přinesla politika nacistického Německa. Česká strana naopak litovala, že poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením Němců z tehdejšího Československa bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd i nevinným lidem, navíc nedošlo k potrestání excesů, které při vysídlování proběhly.
Nikdo tedy dnes nezlehčuje smrt 15 až 30 tisíc Němců při tzv. divokém odsunu, jenž předcházel organizovanému vysídlení. Nezbytné je ale připomínat 350 tisíc obětí nacistické diktatury v Československu, absenci válečných náhrad a příčiny druhé světové války.
Odmítnutí jako usmíření
Česká i Slovenská republika hned od svého vzniku začaly usilovat o vstup do euroatlantických struktur. Zejména vstup Česka do EU měl logicky být pro někdejší české Němce atraktivní. Přinášel jim tím v podstatě neomezený a „domácký“ přístup na české území, klidně i s možností nastěhovat se zpět. Když se o vstupu hlasovalo v roce 2003 v Evropském parlamentu, právě šéf landsmanšaftu Bernd Posselt s dalšími německými kolegy hlasovali zamítavě, proti členství Česka v EU. Zdůvodňovali to stále živými resty z minulosti. Landsmanšaft pak v roce 2015 upravil stanovy, vypustil majetkové a územní nároky, avšak minulost i členská základna této organizace zůstaly stejné.
Proč tedy probíhající brněnský sjezd budí tolik vášní? Kromě minulosti landsmanšaftu a jeho předáka je řada dalších důvodů. Poslední žijící pamětníci a rodiny obětí nacistického řádění si dobře pamatují příčiny, které vysídlení Němců předcházely. Navíc současné česko-německé vztahy nemají proč být znovu pod tlakem historie, protože se dávno vyvinuly do normální podoby. Lze to formulovat i tak, že jsme se již usmířili a akceptovali dopady Němci vyvolané války se vším všudy. Také bývalí čeští Němci či jejich potomci si již dávno našli cesty do míst svého původu, jezdí tam a mnohde navázali i vztah k místním. Mohli se také naučit česky.
Dnešní Německo čelí mnohým zásadním výzvám a my bychom je měli pečlivě sledovat a vyhodnocovat. Náš soused se potýká s rostoucí nezaměstnaností, klesá jeho průmyslová výkonnost, čelí rostoucímu násilí z řad migrantů a politicky bodují znovu populisté místo tradičních stran.
Leckdo by mohl položit otázku, zda podobné politicky podpořené setkávání chystají také Poláci. Čeští organizátoři ze spolku Meeting Brno neodhadli, možná i cíleně, dopad tohoto sjezdu. Akce se jim pod rukama proměnila ve velkou politickou aktualitu. Do Brna totiž míří bavorský premiér Markus Söder a spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Záštitu celé akci dali prezident Petr Pavel i předseda Senátu Miloš Vystrčil. Korunou jsou pak skandální výstřelky politických aktivistů, ať už kreslili hákové kříže do výloh, nebo barvili rudě ruce na soše prezidenta Beneše v Brně. Právě ty měli naši zmínění ústavní činitelé veřejně odsoudit.
Příčiny a důsledky vysídlení českých Němců po 2. světové válce měly zkrátka zůstat již nepolitické a sloužit odborným diskusím. Třeba o tom, jak se čeští Němci chtěli ze svobody dostat do područí nacistické totality a svobodu dostali až poté díky vysídlení, v podstatě jako trest. Obyvatelé Československa to měli zase tak trošku naopak a místo svobody dostali totality dvě.