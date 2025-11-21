Sudetský sněm v Brně? Už je to fakt. V květnu zažijeme zátěžový test, jaký tu ještě nebyl

Zbyněk Petráček
Komentář   18:00
Chcete-li obsadit postavy do rolí strašáků, vždy přijde řeč na sudetské Němce či „Sudeťáky“, jak se stále říká. Na Sudetoněmecké krajanské sdružení či „landsmanšaft“, jak máme naučené už z éry Rudého práva. Na jeho šéfa Bernda Posselta, potomka starosty Jablonce nad Nisou a muže s takovou vizáží, že by mohl hrát Trautenberka z Krkonošských pohádek. Na jejich sněmy (sjezdy) konané každý rok o Svatodušních svátcích.
Nejvyšší politický představitel sudetských Němců Bernd Posselt na sjezdu v německém Řezně. (28. května 2023)

Nejvyšší politický představitel sudetských Němců Bernd Posselt na sjezdu v německém Řezně. (28. května 2023) | foto: ČTK/Zápotocký Aleš

Český ministr školství Mikuláš Bek a šéf sudetskoněmeckého krajanského sdružení...
Berndt Posselt na sudetoněmeckém sjezdu (18. května 2024)
Český ministr školství Mikuláš Bek a Bernd Posselt na sněmu sudetoněmeckého krajanského sdružení (18. května 2024)
Berndt Posselt na sudetoněmeckém sjezdu (18. května 2024)
Už nějaký čas se spekulovalo, že jeden sněm by se mohl konat poprvé mimo Německo, a to v Česku, konkrétně v Brně. Tamní festival Meeting Brno a jeho šéf Petr Kalousek tu možnost nabídli. A od včerejška je jasno. Sám Posselt potvrdil, že 76. Sudetoněmecký sněm se za půl roku, 22. až 25. května 2026, skutečně bude konat v Brně.

Co to znamená? Respektive co to bude v květnu znamenat?

Když Söder mluvil o vlaku do Prahy

Fakticky vzato nic zvláštního. Do Brna dorazí stovky, ba tisíce lidí, mnozí v krojích, a obsadí slušnou kapacitu hotelů, tudíž hoteliéři budou mít vývar. A pak budeme sledovat, co to udělá s veřejností a který český politik tam eventuálně vystoupí. Loni na sněmu v Řezně – poté, co zazněla česká hymna – vystoupil ministr Mikuláš Bek. A stalo se něco?

Nestalo se vůbec nic. Skončily doby, kdy sudetské sněmy vyvolávaly neurózu i zvláštní zájem médií. Kdy se čekalo, jaké téma a požadavky tam budou nastoleny. Kdy ODS tím tématem „vyfutrovala“ neúspěšnou volební kampaň v roce 2002, filozof Miloslav Bednář mluvil o ose zla Mnichov – Vídeň – Budapešť a Jan Zahradil to kvitoval.

Sjezd sudetských Němců bude příští rok hostit Brno, plán vyvolává kontroverze

Ty doby definitivně skončily za Petra Nečase, šéfa vlády (2010–2013) též z ODS, kdy jsme zažili první cestu českého premiéra do Mnichova a bavorského do Prahy. Nečas tak zůstává tím, kdo zlidštil a normalizoval vztahy s Bavorskem, patronem sudetských Němců. Ale měl by „koule“ na to, aby jako premiér navštívil Sudetoněmecký sněm? To je samozřejmě jen spekulativní otázka.

Ale fakt, že v mezidobí se vzájemný poměr výrazně uklidnil, spekulace není. Sudetoněmecké krajanské sdružení vyřadilo ze svých stanov bod o snaze po navrácení majetků. A když loni na sněmu v Řezně mluvil bavorský premiér Söder, nebylo to o majetcích ani o Benešových dekretech, ale soustředil se na potíže vlakového spojení z Mnichova do Prahy. Pro lidi zvyklé na strašení z 90. let to byl průlom.

Babiš je neutrál, ale co voliči ANO?

Jenže sněm v Brně, na území Česka, kde už bude vládnout nový establishment, to je jiná liga. Předpokládejme, že vládní koalici budou tvořit hnutí ANO, SPD a Motoristé a že premiérem bude Andrej Babiš. Předpokládejme, že i když sněm „landsmanšaftu“ nemá nic společného s vládou (pozvání je od festivalu Meeting Brno), bude – jak je zvykem – s establishmentem spojován.

Proto lze čekat, že to bude zátěžový test. Myšleno zátěžový test pro babišovce, zemanovce, klausovce, zahradilovce, média, „libtardy“, „dezoláty“, prostě pro všechny. A proto nabízí různé představy, chcete-li scénáře.

Je možné, že celý sněm proběhne v klidu a nepřihodí se nic mimořádného či kontroverzního, jak se říká s oblibou. To by byl pozoruhodný výsledek. Doložil by, že sudetoněmecký strašák ztratil náboj i pro jiné establishmenty než pro Nečasův či Fialův.

Řeší ještě někdo Benešovy dekrety? Projevy na Sudetoněmeckém sněmu ukázaly jasný posun

Ale jsou i jiné varianty. Vezmeme-li Andreje Babiše, i jeho největší kritici by mohli uznat, že národnostními či etnickými emocemi netrpí. Jako rodilý Slovák v Česku (a ten, komu se lidé občas posmívají pro detaily výslovnosti), jako podnikatel v Německu, i jako politik, jenž chce vyjít s každým včetně Orbána a Fica, nemá důvod, proč by se vůči sudetským Němcům vymezoval. Ani důvod, aby sněm v Brně vítal. Je tedy jakýmsi neutrálem.

Ale co když ta akce bude dráždit jeho voliče? Ty voliče ANO, kteří při slovu „Sudeťák“ vidí rudě? Dovolil by si Babiš takový nadhled a takovou velkorysost, že by nad náladou voličů mávl rukou a proti sněmu ani necekl? Dejme tomu, že ano. Ale je tu další háček.

Nechce se věřit, že by sudetského sněmu v Brně nevyužila Okamurova SPD a její voliči. Je to parta, která má odpor k němectví – nota bene sudetoněmectví – takříkajíc v DNA. A i kdyby sám Okamura chtěl odpor k akci ve vlastních řadách utlumit, přenechal by hřiště a příležitost ještě radikálnější konkurenci? Myšleno konkurenci ve svém sněmovním slepenci i v rámci mimoparlamentní opozice? Toť otázka.

I proto píšeme, že půjde o zátěžový test pro všechny. Nejenom pro ty, kteří si zvykli častovat nadávkou „Sudeťák“ Fialovu vládu a teď nebudou mít zcela jasno, jak se ke sněmu v Brně za vlády Babiše postavit. Svým způsobem to bude ráj pro sociology, politology a výzkumníky veřejného mínění.

