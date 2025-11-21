Sudetský sněm v Brně? Už je to fakt. V květnu zažijeme zátěžový test, jaký tu ještě nebyl

Už nějaký čas se spekulovalo, že jeden sněm by se mohl konat poprvé mimo Německo, a to v Česku, konkrétně v Brně. Tamní festival Meeting Brno a jeho šéf Petr Kalousek tu možnost nabídli. A od včerejška je jasno. Sám Posselt potvrdil, že 76. Sudetoněmecký sněm se za půl roku, 22. až 25. května 2026, skutečně bude konat v Brně.
Co to znamená? Respektive co to bude v květnu znamenat?
Když Söder mluvil o vlaku do Prahy
Fakticky vzato nic zvláštního. Do Brna dorazí stovky, ba tisíce lidí, mnozí v krojích, a obsadí slušnou kapacitu hotelů, tudíž hoteliéři budou mít vývar. A pak budeme sledovat, co to udělá s veřejností a který český politik tam eventuálně vystoupí. Loni na sněmu v Řezně – poté, co zazněla česká hymna – vystoupil ministr Mikuláš Bek. A stalo se něco?
Nestalo se vůbec nic. Skončily doby, kdy sudetské sněmy vyvolávaly neurózu i zvláštní zájem médií. Kdy se čekalo, jaké téma a požadavky tam budou nastoleny. Kdy ODS tím tématem „vyfutrovala“ neúspěšnou volební kampaň v roce 2002, filozof Miloslav Bednář mluvil o ose zla Mnichov – Vídeň – Budapešť a Jan Zahradil to kvitoval.
Sjezd sudetských Němců bude příští rok hostit Brno, plán vyvolává kontroverze
Ty doby definitivně skončily za Petra Nečase, šéfa vlády (2010–2013) též z ODS, kdy jsme zažili první cestu českého premiéra do Mnichova a bavorského do Prahy. Nečas tak zůstává tím, kdo zlidštil a normalizoval vztahy s Bavorskem, patronem sudetských Němců. Ale měl by „koule“ na to, aby jako premiér navštívil Sudetoněmecký sněm? To je samozřejmě jen spekulativní otázka.
Ale fakt, že v mezidobí se vzájemný poměr výrazně uklidnil, spekulace není. Sudetoněmecké krajanské sdružení vyřadilo ze svých stanov bod o snaze po navrácení majetků. A když loni na sněmu v Řezně mluvil bavorský premiér Söder, nebylo to o majetcích ani o Benešových dekretech, ale soustředil se na potíže vlakového spojení z Mnichova do Prahy. Pro lidi zvyklé na strašení z 90. let to byl průlom.
Babiš je neutrál, ale co voliči ANO?
Jenže sněm v Brně, na území Česka, kde už bude vládnout nový establishment, to je jiná liga. Předpokládejme, že vládní koalici budou tvořit hnutí ANO, SPD a Motoristé a že premiérem bude Andrej Babiš. Předpokládejme, že i když sněm „landsmanšaftu“ nemá nic společného s vládou (pozvání je od festivalu Meeting Brno), bude – jak je zvykem – s establishmentem spojován.
Proto lze čekat, že to bude zátěžový test. Myšleno zátěžový test pro babišovce, zemanovce, klausovce, zahradilovce, média, „libtardy“, „dezoláty“, prostě pro všechny. A proto nabízí různé představy, chcete-li scénáře.
Je možné, že celý sněm proběhne v klidu a nepřihodí se nic mimořádného či kontroverzního, jak se říká s oblibou. To by byl pozoruhodný výsledek. Doložil by, že sudetoněmecký strašák ztratil náboj i pro jiné establishmenty než pro Nečasův či Fialův.
Řeší ještě někdo Benešovy dekrety? Projevy na Sudetoněmeckém sněmu ukázaly jasný posun
Ale jsou i jiné varianty. Vezmeme-li Andreje Babiše, i jeho největší kritici by mohli uznat, že národnostními či etnickými emocemi netrpí. Jako rodilý Slovák v Česku (a ten, komu se lidé občas posmívají pro detaily výslovnosti), jako podnikatel v Německu, i jako politik, jenž chce vyjít s každým včetně Orbána a Fica, nemá důvod, proč by se vůči sudetským Němcům vymezoval. Ani důvod, aby sněm v Brně vítal. Je tedy jakýmsi neutrálem.
Ale co když ta akce bude dráždit jeho voliče? Ty voliče ANO, kteří při slovu „Sudeťák“ vidí rudě? Dovolil by si Babiš takový nadhled a takovou velkorysost, že by nad náladou voličů mávl rukou a proti sněmu ani necekl? Dejme tomu, že ano. Ale je tu další háček.
Nechce se věřit, že by sudetského sněmu v Brně nevyužila Okamurova SPD a její voliči. Je to parta, která má odpor k němectví – nota bene sudetoněmectví – takříkajíc v DNA. A i kdyby sám Okamura chtěl odpor k akci ve vlastních řadách utlumit, přenechal by hřiště a příležitost ještě radikálnější konkurenci? Myšleno konkurenci ve svém sněmovním slepenci i v rámci mimoparlamentní opozice? Toť otázka.
I proto píšeme, že půjde o zátěžový test pro všechny. Nejenom pro ty, kteří si zvykli častovat nadávkou „Sudeťák“ Fialovu vládu a teď nebudou mít zcela jasno, jak se ke sněmu v Brně za vlády Babiše postavit. Svým způsobem to bude ráj pro sociology, politology a výzkumníky veřejného mínění.