Řeší ještě někdo Benešovy dekrety? Projevy na Sudetoněmeckém sněmu ukázaly jasný posun

Ano, to už je historie, i když ne až tak stará. Jak to funguje teď, ukázal svatodušní víkend a tradiční Sudetoněmecký sněm v bavorském Řeznu, letos jubilejní (již 75. ročník). Pro česká média to nebyla velká atrakce, vždyť se tam nikdo nepohádal ani nekladl zásadní požadavky, nehrozil nějakým ultimátem. Tak proč o tom vlastně psát?

Třeba kvůli tomu, jak nedělní vystoupení hlavních řečníků shrnul web iDNES.cz. Je to už trapné, kritizoval bavorský premiér železnici mezi Mnichovem a Prahou, zní titulek jeho zpravodajství. Ten titulek zní banálně, ale právě tím ilustruje přelomový vývoj. Ten přelom samozřejmě nenastal letos ani před pár lety. Koření v časech před více než dekádou. Ale plně nám to vše dojde až z něj.

Jen 36 vteřin

Bavorsko, bavorská politika s Křesťanskosociální unií (CSU), tamní patronát nad sudetskými Němci – to vše máme dlouhodobě zakódované jako strašáky. Jako něco, čemu se bráníme, nebo to obcházíme, nebo to používáme jako domácí politickou zbraň. Jen pro stručné oživení.

Když se premiér Klaus vrátil v květnu 1993 z Berlína, řekl, že s kancléřem Kohlem „mluvil o problému sudetských Němců celých 36 vteřin“. Když jsme kvůli nezávislosti na ruské ropě potřebovali ropovod z Ingolstadtu, bavorský premiér Stoiber prohlásil, že jeho vláda tu stavbu podporuje, ale česká vláda by měla učinit ústupky vůči sudetským Němcům. Když se Klaus sešel se Stoiberem v roce 1995 v Domažlicích, lídr opozice Zeman jej osočil ze vstřícnosti k sudetoněmeckým požadavkům. Když jsme v roce 2004 vstupovali do EU, bavorská CSU hlasovala v Evropském parlamentu proti. A Zemanův atak ve finále prezidentské volby jsme už zmínili.

Dovedl by si tehdy někdo představit, že v Řeznu proběhne Sudetoněmecký sněm, zazní na něm česká hymna a promluví český ministr Mikuláš Bek i bavorský premiér Markus Söder? Že právě Söder se nebude soustředit na Benešovy dekrety, nýbrž na uvázlou modernizaci železničního spojení z Česka do Bavorska? To asi těžko, že. Právě proto píšeme, že to, co v červnu 2025 zní jako banalita, ilustruje velký posun.

Když Seehofer přijel za Nečasem

Odkud se tento posun k lepšímu, vstřícnějšímu, otevřenějšímu bere? O některých příčinách lze jen spekulovat. Třeba o tom, že když se občané i politické elity dívají na svět zmítaný chaosem a nervozitou, na sílící konfliktní nálady, ba krvavou invazi Ruska na Ukrajině, tak jim instinktivně dojde, že raději budeme vděčni za to, co máme teď. Že „nebudeme zlobit“.

Na tom něco je, ač by to nikdo oficiálně nahlas neřekl. Ale jeden diskutér na webu Lidovky.cz to shrnul – ve srovnání s tím, co se děje jinde – zcela otevřeně: „Fakt se máme jako prasata v žitě a je klika, že máme takhle krotké ‚nepřátele‘.“

Ale najdeme i konkrétnější důvod. Někdejší premiér (2010–2013) Petr Nečas odešel z vlády i politiky s ostudou. Ale nemělo by se zapomínat, že právě on zlidštil a znormalizoval vztahy s Bavorskem. Že za jeho vlády poprvé (21 let po revoluci!) přijel na oficiální návštěvu Česka bavorský premiér Seehofer.

Tehdy byl zásadně narušen výše zmíněný strašák Bavorska, sudetských Němců, jejich nároků a Benešových dekretů. A i když v lednu 2013 tento strašák ještě vytáhl Miloš Zeman, bylo to jednorázově a – zatím – naposledy.

Jak čteme ve zprávách, bavorský premiér Söder v neděli, na závěr Sudetoněmeckém sněmu, nastolil téma váznoucí modernizace železničního spojení Praha – Mnichov. Jistě se můžeme přít o to, kdo nese za ten problém větší vinu. Zda strana česká, či bavorská. Ale už to bude normální věcný spor. Zaplaťpánbůh za to.