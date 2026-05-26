Pořád nechci slyšet, že německá armáda bude nejsilnější v Evropě

Jeden politik (čtyřicátník) řekl… my nejsme generace, která se má k této otázce vyjadřovat. To by měli dělat ti, kdo válku zažili. Došlo mi, že mezi ně patřím. Samozřejmě, že si nemůžu nic pamatovat, když jsem se narodila skoro půl roku před koncem, avšak kolik výrazněji starších pamětníků zůstává ještě na živu? Ostatně války nekončí kapitulací nebo uzavřením míru. Dožívají ještě dlouho potom.
Omluvili jsme se sudetským Němcům. Přijde teď řada na Švédy, Slováky, Sověty i Rakušany?
Ta druhá světová se propsala do mého dětství nejen vyprávěním rodičů a prarodičů, ale i školními osnovami, filmy, literaturou, ba i dětskými hrami. Kdo bude Němec? Nikdo nechtěl být Němec, muselo se losovat, aby bitva mohla začít a Němci mohli prohrát. Bavilo to hlavně kluky.
My holky, co jsme permanentně vyděšené, se spíš bály, že se Němci můžou vrátit. O krajanském sdružení vysídlených se v rádiu mluvilo jako o sudetoněmeckém landsmanšaftu, který netouží po ničem jiném než po pomstě. Přijdou zpět a vydláždí Václavské náměstí našimi hlavami. Myslím, že jsem tomu tak trochu věřila ještě v patnácti.
Přitom doma se o Němcích mluvilo celkem vyváženě. V rodině se vzpomínalo, jak bestiálně jeden z nich zabil Vráťu, nebo jak ustupující vojáci wehrmachtu postříleli pět mladičkých kluků ve Středoklukách. Maminka ale varovala před zobecňováním. Mluvila o Goethovi a říkala, že u nás v domě žila Němka, která nacisty nenáviděla. Tatínek dodával, že právě takoví mohli v prvních dnech po válce skončit na lucerně, protože dav nerozlišoval.
Sudetským Němcům ovšem maminka nemohla odpustit, že rozbili republiku. Vždyť tu měli všechna práva, byli v parlamentu… Že jim stát upíral místa ve státní službě včetně pošty a dráhy a podle všeho ani moc nezadával státní zakázky, jsem se dočetla, až když po roce 1989 skončilo ideologické omezování a téma léta uzavřené odšpuntoval Václav Havel. Na povrch se dostaly i činy české spodiny a vraždy bez soudu, případně se soudem poznamenaným hněvem.
Hrozí příště v Brně nuda? Sudetoněmecké téma bude v politice slábnout, pokud se ho neujme silný hráč
Hněv, který zplodilo institucionalizované nacistické zlo, byl pochopitelný, ale osudy jednotlivců srdcervoucí. Dokonce i když nešlo o život. Představuju si hospodáře, s mozolnatýma rukama, který zasel a musel se dívat na cizího chlapa, co zapřahá jeho koně a sklízí. Neuvědomovala jsem si, že se někteří Češi stěhovali na německé grunty ještě v době, kdy tam ti Němci čekající na odsun bydleli. Přesto musím říct: Když jsem slyšela kancléře Merze říkat, že německá armáda musí být napříště nejsilnější armádou v Evropě, zatrnulo mi. Ano, asi to bude věkem.