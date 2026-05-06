Sjezd sudetských Němců je provokace, ne krok ke smíření. Někdo chce znovu otevřít staré rány

Spojovat, ne rozdělovat
Politika není a nesmí být o laciné provokaci. Jak správně konstatoval již Václav Havel, správná politika má spojovat, ne rozdělovat. A když někdo přijde s akcí, která vyvolá negativní reakci, pak se nemůže divit, že přijde. To není nenávist, to je přirozená obrana. Tak to fungovalo a funguje všude.
Ostatně, po roce 1989 jsme udělali maximum, aby se vztahy s Německem uklidnily. Byla tady spousta gest a snahy. A teď někdo přijde a řekne: pojďme udělat sjezd, který má obrovskou historickou zátěž, a ještě ho dejme do Brna. To nepůsobí jako snaha o skutečné smíření, spíše naopak. Vypadá to více tak, že někdo chce znovu otevřít staré rány.
Kdo sleduje českomoravskou politickou scénu, asi se nestačí divit. Místo aby někteří politici jasně řekli, „tohle není dobrý nápad“, začnou vymýšlet usnesení, polovičatá stanoviska, takové alibistické lavírování. Nikdo nechce říct jasný názor, aby náhodou někoho nenaštval. Výsledek? Zmatek a frustrace.
Dialog je důležitý
Pak tady máme českou opozici, která místo, aby situaci uklidnila, ji ještě víc hrotí. Možná, že nejlepší, co by mohla udělat, je mlčet. Ne každá situace totiž potřebuje velká slova. Někdy je mlčení mnohem silnější než výkřik. Nejsem proti dialogu, naopak. Je důležitý, ale musí mít nějaký smysl, rámec a citlivost k tomu, co lidé vnímají. Nelze přece ignorovat historii a očekávat, že to projde bez reakce. To je naivní.
Smíření nedosáhneme tím, že si někdo něco naplánuje, a ostatní to přijmou. Jde o dlouhodobý proces založený na vzájemném respektu. A úctu v tomto případě nelze vidět, spíše perfidní, zbytečně provokativní gesto. Pomůže to česko-německým vztahům? Posune nás to dál, nebo vrátí do minulosti? Odpověď je jasná: neposune, naopak.
Měli bychom být sebevědomí, ale zároveň rozumní. Nemusíme ustupovat, ale ani skákat na každou provokaci. A především bychom si měli uvědomit, že smíření se nedělá na pódiích a sjezdech, ale každodenní prací, konkrétními vztahy a mezilidskou či mezifiremní komunikací.
Berme na vědomí, že někdo o „smír“ nestojí. O to víc bychom ale měli upozorňovat, že o něho stojíme. Nikoli však křikem a okázalými gesty, ale klidem a rozumem. Politika, která ztrácí rozum, přestává být službou lidem. A to je to poslední, co si dnes můžeme dovolit.