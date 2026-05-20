Prezidentova záštita přišla ani ne týden po jednoznačném stanovisku Poslanecké sněmovny (73 hlasů ze 77 přítomných), které tuto akci odsoudilo a vyzvalo organizátory, aby od ní upustili.
A protože je Česko parlamentní republikou, v níž se vše odvíjí od vůle parlamentu, a z něho zejména té reálně důležitější komory, Poslanecké sněmovny, lze právě toto považovat za vůli České republiky. Nota bene sněmovní usnesení neslo název „Stanovisko vládní koalice“, takže za ním stojí i vláda neboli opět ten důležitější článek exekutivního tandemu vláda–prezident.
Kdyby prezident udělil akci záštitu ještě před usnesením Sněmovny, šlo by to snad brát jen jako vyjádření osobního názoru Petra Pavla. Ostatně politici udělují záštitu kdečemu bizarnímu, třeba konzervativní primátor Bohuslav Svoboda homosexuálnímu karnevalu Prague Pride. Ale následně? Ve zřetelné reakci právě na názor Sněmovny a vlády?
To už je jasné vymezení, ba vyhlášení alternativní linie v této věci. K čemuž ostatně prezident nakročil už tím, že bavorského premiéra Markuse Södera, přijíždějícího řečnit na sjezd sudetských Němců, pozval k sobě na Hrad.
Už před Pavlem udělil sjezdu záštitu šéf Senátu Miloš Vystrčil. Nicméně v tomto případě jde o gesto jednoho politika, nikoli celé instituce, jako je tomu v případě specifické instituce „prezident“.
Pražský hrad ale vyhlášením svého disentního stanoviska k názoru Sněmovny a vlády pokračuje v definování úplně alternativního směru v zahraniční politice. Po předchozích výstřelech o potřebě přijmout euro, zrušit národní veto v EU, rozpustit Česko ve Spojených státech evropských, přijmout Ukrajinu do EU či NATO apod.
Pro premiéra z toho plyne o důvod víc, proč ani ve snu neuvažovat o přibrání Petra Pavla do delegace na summit NATO. Pro Česko pak, že má jako stát dvě konkurenční zahraniční politiky. Česko A v podobě Sněmovny a vlády, Česko B na Hradě a snad i v Senátu. Vítejte v Kocourkově!