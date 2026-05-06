Německo je naším nejbližším ekonomickým partnerem, desetitisíce Čechů tam pracují, český průmysl je s německým propojen téměř pupeční šňůrou a Bavorsko je nám geograficky, kulturně i ekonomicky bližší než většina ostatních evropských regionů. Navzdory tomu část české politiky stále reaguje na sudetské Němce téměř instinktivní nervozitou a paušálním odmítnutím.
Možná je čas si po 80 letech přiznat nepopulární věc: Němci jsou nám mentálně často bližší než mnohé jiné národy, včetně těch, které kvůli menší jazykové bariéře automaticky považujeme za „bratrské“. Říkám to i z vlastní zkušenosti.
Nedostatek sebevědomí
V Německu jsem pracoval, dlouhá léta jsem spolupracoval s německými kolegy a celý život pracuji i se Slováky. Nemám potřebu kohokoliv idealizovat ani vytvářet umělé hierarchie mezi národy. Navzdory tomu jsem opakovaně cítil, že způsob myšlení, organizace práce, vztah k odpovědnosti či schopnost oddělovat emoce od praktického řešení problémů jsou nám s Němci v mnoha ohledech velmi blízké. Vlastně úplně nejbližší, což není nic překvapivého. Po staletí jsme žili v jednom kulturním a civilizačním prostoru.
Historické křivdy byly obrovské a nelze je relativizovat. Nacistická okupace znamenala teror, koncentráky, popravy a statisíce mrtvých Čechů. Současně ale platí i druhá část příběhu. Poválečný odsun znamenal pro mnoho lidí ztrátu domova, majetku i identity a byl provázen násilím, které si poctivá společnost musí umět přiznat. Kdo by toho nebyl schopen, musel by být slepý nebo neinformovaný.
Právě proto je česko-německé smíření jedním z největších úspěchů poválečné Evropy. Nebylo samozřejmé. A není samozřejmé ani dnes. Oboustranně stálo mnoho sil a kompromisů. Na celé současné debatě je ale důležité ještě něco jiného. Mám pocit, že část českých politiků se ve skutečnosti nebojí sudetských Němců, ale sebe samých. Jako bychom nevěřili, že jsme dostatečně sebevědomou zemí, abychom podobné setkání dokázali bez hysterie zvládnout.
Co říkáme světu, pokud se po 80 letech bojíme toho, že do Brna přijedou staří lidé a jejich potomci spolu s bavorskými politiky? Že by nás jejich přítomnost destabilizovala? Že bychom nebyli schopní je pohostit, diskutovat s nimi a současně si zachovat vlastní historickou paměť i vlastní národní zájmy? Není to směšné?
Problémy leží jinde
Sebevědomý stát se nebojí dialogu a sebevědomý národ nepotřebuje dokazovat svou sílu tím, že odmítá symbolická gesta smíření. Naopak. Toto odmítání je důkazem slabosti. Přitom právě symboly bývají v mezinárodních vztazích důležité. Bavorský premiér i další němečtí politici v uplynulých letech opakovaně zdůrazňovali význam dobrých vztahů s Českou republikou.
Německo dnes není revanšistickou mocností snící o změně hranic, ale náš nejbližší partner, spojenec v NATO i Evropské unii a země, na jejíž ekonomické kondici je česká prosperita závislá. A nakonec snad to nejdůležitější. Dnešní generace nenese odpovědnost za hrůzy druhé světové války ani za poválečné excesy. Nese ji ale za současnost, v níž může staré rány opět zbytečně otvírat, nebo česko-německé vztahy kultivovat a dále rozvíjet.
Naším problémem nejsou sudetští Němci
Mějme na paměti, že politika strachu je vždy jednodušší než politika sebevědomí. Stačí vytáhnout historickou emoci, označit protivníka za nepřítele národa a část společnosti začne automaticky tleskat. Jenže problémy dnešní Evropy leží jinde. Máme stagnující ekonomiky, ztrácíme konkurenceschopnost, žijeme v období rozvíjející se demografické krize, máme slabé armády a ztratili jsme vlastní obranyschopnost a celý kontinent se prudce otepluje…
To jsou reálné problémy, do nichž Evropu dovedla současná generace politiků. A na ně by se měli soustředit, nikoliv odvádět pozornost rozdmýcháváním negativních emocí a starých křivd. Jenže to je jednoduchá agenda, která je vždy po ruce a nevyžaduje žádnou odbornost. V celém tomto kontextu proto působí hysterické debaty o jednom setkání Němců v Brně absurdně.