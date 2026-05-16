Výsledek čtvrtečního experimentu: parlament bez opozice by byl mnohem úspornější!

- Rozmohl se nám tady takový… no snad ani ne nešvar, spíš je to taková úsměvná samolibůstka. Politici na sítích rádi zveřejňují a zvýrazňují pochvalné komentáře pod svými příspěvky. Třeba Eva Decroix (ODS): „Strašně moc Vás obdivuji, jste úžasná, díky za Vás a Vaši práci.“ Anebo Ondřej Matěj Havel (TOP 09): „Držím Vám palce a smekám před Vaší schopností kultivované komunikace.“ Protože ale politici ze skromnosti sobě vlastní zapomínají na reakce zcela opačné, pro historickou úplnost a plastický obrázek je doplňme. Decroix: „Brzy Vás zavřou! Nic jiného si nezasloužíte!“ Nebo Havel: „Vy jste tak marní… Jste hnis Česka, celá vaše strana.“ Jo, není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem…
- Ve čtvrtek při jednání poslanců o brněnském sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu byla testována úsporná novinka: vidí-li opozice, že návrh vlády nemá šanci zastavit, vůbec nepřijde do práce. Rozdíl? Minulý týden na stejné téma za plné účasti šest hodin debat bez výsledku, tento týden bez opozice vše odhlasováno za 55 minut (z toho se půl hodiny četly omluvenky opozičních poslanců). Očekává se, že dalším krokem bude zrušení opozice a následně i celého parlamentu. Roční úspora: asi 2,4 miliardy korun, což by nám tak akorát mohlo pokrýt obnovení školkovného!
- Hnutí STAN se zúžil počet politiků, které může posílat do ekonomických debat. Jeho poslanec Matěj Hlavatý se už dříve vyautoval z debat energetických, když zkoušel dolovat na Ostravsku hnědé uhlí. Na politika, který se v roce 2014 stal ve svých dvaceti letech nejmladším starostou v Česku, teď prasklo, že Tetín na Jičínsku o 150 lidech, jemuž starostuje už třetí volební období, přivedl k bankrotu a obec musí finančně zachraňovat Královéhradecký kraj. Ale pořád ještě může Hlavatý chodit do televizních debat k tématům manželství pro všechny nebo ochrana pejsků a kočiček.
- Výkonný ředitel think-tanku Evropské hodnoty a příležitostný herec Jakub Janda označil extempore fanoušků Slavie v derby se Spartou za přímý důsledek „půlroku vlády srabů, fašistů a kolaborantů.“ Jaká sebranka potom asi musela vládnout Evropské unii, resp. tehdy ještě Evropským společenstvím, když si řádění fanoušků v Bruselu v roce 1985 vyžádalo 39 mrtvých?
- A vítáme naše německé přátele a bývalé krajany z tzv. Sudet na pětidenním sjezdu v Brně od čtvrtka do pondělí. Jejich předák Bernd Posselt avizuje, že o historii je třeba diskutovat, neboť diskuse je samou esencí demokracie. Proto když o historii diskutovala česká Poslanecká sněmovna, v parlamentní republice vůbec nejvýznamnější instituce v zemi, a od sjezdu se distancovala, označil to za frašku a český parlament za karikaturu. Nuda v Brně rozhodně nebude...