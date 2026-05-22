Milá prababičko, vím, že za nic nemůžeš, ale tvůj odsun byl asi nutný

Abychom se konečně viděli, pojedu raději já za tebou. Nevím sice, kde přesně tě najdu, protože pamětníci, kteří by mi poradili, už nežijí, ale snad to nějak zvládnu. Vím, že ten pro mě neznámý kout světa, který budu hledat, je v Novákách na západním Slovensku a někde poblíž je prý pietní místo připomínající „oběti pracovního tábora Nováky-Laskár 1941-1944“. Na památníku je Davidova hvězda. Utrpení tvé a tvých soukmenovců má připomínat asi jen dřevěný kříž, který tam taky někde má být.
Uhry
Gabriel Sedlák vás v rubrice Uhry zve nejen do regionů, jež kdysi tvořily Uhersko, které je společným dědictvím zejména Maďarů, Slováků, Němců a Židů, ale i do širšího okolí. A v neposlední řadě se věnuje i uhrům s malým „u“, tedy různým chybám na kráse tamních společností.
S identifikací toho místa by mi vlastně ale zřejmě nepomohli ani pamětníci. Baráky tábora, v němž ještě v roce 1962 natočili koncentráčnický film Boxer a smrt, jsou už dávno minulostí.
Za normálních okolností jsme ty a já, jako tváře nejstarší a nejmladší generace v rodině, mohli prožít pár krásných společných let. Něco, co si v současnosti užívají tvoje vnučka, tedy moje 83letá maminka, a moje dvouletá vnučka. Ale nebylo nám přáno, nikdy jsme se nepotkali. Narodil jsem se až dvacet let poté, co ty – ano, ač jsi o to nestála, dostala ses do učebnic – jsi se stala obětí něčeho, čemu se odborně říká poválečný odsun Němců z Československa. Prý jsi byla poslední, koho ve vašem sběrném táboře pohřbili v alespoň z obyčejných prken stlučené rakvi, dalším mrtvým už se této civilizační výsady nedostalo, byli toliko zasypáni vápnem.
A propos moje máma Gertruda. Kdybyste v roce 1942, kdy se narodila, byli trochu předvídavější (díkybohu, že jste nebyli, nikdo nemá rezignovat na své kořeny!), možná byste jí dali jméno méně etnicky zabarvené. Německá jména se u nás v Československu po válce moc nenosila. Když v roce 1948 nastupovala do první třídy, ve škole ji pod jejím jménem ani nechtěli zapsat. Nějaká příbuzná pak přišla se spásným nápadem, znala paní jménem Gerta a tato podoba byla pro slovanské uši zdejších úřadů už akceptovatelná. Ale jméno byla asi ta nejmenší patálie, s nimiž se ta část rodiny, která nešla do odsunu, po válce potýkala, v neposlední řadě bylo jejím členům na několik let odepřeno státní občanství.
|
Třeba se Fico spřátelí i s Magyarem. Sousto jako Benešovy dekrety by ale chtělo ošetřit formálněji
Češi dnes znají hlavně Gertu Schnirch, z Brna vyhnanou hrdinku románu Kateřiny Tučkové. Kniha se zabývá otázkami viny, odplaty a odpuštění mezi Čechy a Němci, ale jak už to bývá, každý na ně nachází jiné odpovědi. Stačí se podívat, co se teď děje v Brně.
Mohlo to dopadnout i hůř
Abys chápala. Tys byla, prababičko, karpatská Němka žijící (stejně jako tví předkové po dlouhá staletí) v nikterak početné komunitě lidí stejné řeči a kultury na Slovensku a tvoje vina, nebo spíš „vina“, coby obyčejné, o politiku se nezajímající vesnické ženy v letech, žijící stovky kilometrů od hranic tisícileté říše, nebyla jiná než vina kteréhokoliv běžného Slováka, jehož politické vedení bylo spojencem nacistického Německa. Pokud ovšem nešlo o snaživého chytráka, který si během arizace rád pořádně namazal kapsu. Češi a Moravané na tom byli jinak. Němci z nich udělali občany druhé kategorie, nesvéprávnou, podřadnou společnost, které se nedostalo ani takové formální samostatnosti jako Slovákům.
Vzpomínáš, jak vás německá armáda po vypuknutí Slovenského národního povstání na podzim 1944 evakuovala do Sudet? Všude tam, kde jste tenkrát prožili poslední válečnou zimu, kousek od Nového Boru (říkali jste mu Haida), žili před válkou nejen Němci, ale i Češi. Vy už jste je asi nepotkali, protože stejně tak, jak museli Němci po válce opustit Sudety, se ze svých domovů museli na začátku války pakovat Češi. Také tohle přispělo svým dílem k poválečné nenávisti k Němcům. To, že nejdříve rozbili Československo a v dalších letech utiskovali a vraždili Čechy v protektorátu. V době heydrichiády masově. A totéž při potlačování povstání se nakonec přihodilo i Slovákům.
|
Proč Ukrajinci leží Maďarům v žaludku. A byl by Magyar vůči nim shovívavější?
Ještě víc než Čechům, pro něž byla v plánu důsledná germanizace, ublížila třetí říše Židům. S těmi se do budoucna na této planetě nepočítalo vůbec. Nevím, do jaké míry jste byli o tomto příběhu dříve zpraveni, ale zaslechnout něco jste o něm museli nejpozději hned po válce, když vám bylo cestou ze Sudet sděleno, že se do svých domovů už nikdy nevrátíte a byli jste nahnáni do sběrného tábora v Novákách. Do prostor určených v letech 1941-1944 ke koncentraci Židů, jež čekala už jen poslední, konečná cesta do táborů vyhlazovacích. Ostatně jeden, možná ten „nejslavnější“, osvětimský, jste na podzim 1944 cestou na Českolipsko míjeli, v rodinné paměti se uchovalo, že jste čtyři týdny prožili v nedalekých Katovicích.
Jakkoli ti to, milá prababičko, bude znít příkře, tobě zvlášť, vždyť ty jsi přece novácký tábor nepřežila, vy Němci jste na tom byli líp. Tys nebyla chladnokrevně plánovanou obětí, důvody tvého úmrtí, což si musíme přiznat, byly nelidské podmínky, jež v táboře panovaly. Vy Němci, jakkoliv se mnozí z tvých soukmenovců stali oběťmi necivilizovaného zacházení (jeden z nejhorších excesů té doby, poválečný masakr Němců z Dobšiné vzdálené od tvého rodiště jen asi 30 kilometrů, se odehrál u Přerova) a divokého vyhánění, jste byli „jen“ odsunuti/vyhnáni s nadějí na nový život. I když vím, že začátky tvých dětí a vnoučat v Bavorsku, kam ty už ses nepodívala, byly krušné.
Hojení ran trvá různě dlouho
V životě člověka se stává, že hlas srdce a hlas rozumu jsou ve při. Budeš se divit, ale bezmála půl století potom, cos přišla o svůj domov, se Československo znovu rozdělilo. Byl jsem proti tomu celou svou bytostí, protože jsem ten stát považoval za svou vlast, ale s odstupem mnoha let jsem musel zpětně uznat, že zánik společného státu byl nutným zlem, jinak by vzájemným česko-slovenským, hodně neproduktivním rozmíškám nikdy nebyl konec.
A stejně tak si bohužel myslím, že poválečný odsun Němců, tedy vás – mých příbuzných, byl opět nejspíš nějakým menším zlem (byť nahlíženo dnešníma očima šlo o neakceptovatelnou aplikaci kolektivní viny). Přinejmenším tady v Česku, pro Slovensko jste početně ani geograficky až takové nebezpečí nepředstavovali.
Ne že bych těch několik milionů Němců tady nechtěl, byl bych probůh sám proti sobě, nemluvě o tom, že by mě ta situace přinutila osvojit si konečně pořádně jazyk svých předků (přiznávám, žádný Němec ze mě nevyrostl, je ze mě Čechoslovák jako poleno), jen je prostě jasné, že jaksi fyzicky by to dnes už nebylo možné a hlavně – ta společnost by to neunesla.
Vždyť se podívej, co s lidmi dělá jen ten sudetoněmecký sjezd v Brně. I když, upřímně, za jiných okolností, při jinak namíchané politické konstelaci v zemi, by to takové pozdvižení být nemuselo. Myslím ten sjezd, ne kolektivní návrat Němců do původní vlasti. Ten je vyloučený. Někdo by při pohledu na slovensko-maďarské soužití na jihu Slovenska možná řekl, že nic není nemožné. Jenže tohle je úplně jiný příběh a Maďaři Slovákům neublížili tak jako Němci Čechům.
|
Visegrádská čtyřka v ohrožení. Sotva může být jednotná, když hrozbu vidí každý jinde
Můj postoj snad nejsrozumitelněji vyjádřil dramatik Milan Uhde: „Zlo, které se přehnalo střední Evropou, Československem a našimi životy, není dědičné.“ (A neplatí to jen pro zvěrstva válečná, ale i poválečná včetně těch komunistických, která byla páchána na příslušnících vlastního národa.) Když si to ale někdo nemyslí nebo se podle toho nechová, nemá cenu na něj tlačit, apelovat. Každý jsme jiný, každý máme jiné tempo a každý jsme obdařen jinou odolností a silou. Silou vyrovnat se s čímkoliv, odpouštět… hojení rány trvá u každého různě dlouho. A někdo si líže rány v koutě sám, zatímco jiný ten proces potřebuje sdílet v širším společenství, třeba i v komunikaci s potomky těch, kteří původní ránu způsobili.
Nevím, možná ses v posledních měsících svého života užírala pocitem nějaké jaspersovské metafyzické viny. Nedivil bych se, takový už člověk je. Měla bys ale vědět, žes vychovala skvělé lidi, kteří mimo jiné věděli, že svět není černobílý. Tvé dvě dcery, moje bavorské pratety, na které velice rád vzpomínám, k tomuto svému poznání dospěly možná i díky dvěma zkušenostem. V Sudetech před koncem války potkaly Němce, který jim odepřel pomoc, a naopak během pobytu v nováckém táboře se mezi nimi a slovenskou rodinou, do níž docházely vypomáhat, zrodilo krásné přátelství na celý život.
Pokud jsou ale něčí vlastenecké city v důsledku válečných událostí dosud natolik rozjitřeny, že ani po 81 letech není schopen se dívat na Němce, kteří přijeli na návštěvu domova svých předků, na jehož obnově se tito lidé často velkoryse finančně podílejí, a aby si uctili památku všech obětí tragických válečných a poválečných let, asi nezbývá než se s tím smířit. Můžeme se tomu divit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. Vlastně ještě něco – mluvit s nimi. Když už oni sami nechtějí mluvit s těmi německými hosty.
Takže, milá prababičko, raději k nám nejezdi.