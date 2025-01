Pane ministře, dokažme, že je vámi objednaný průzkum objektivní. Já mohu kdykoliv

Obvinil MF DNES, že mu „zkazila hokejový večer absurdní a účelovou žurnalistikou“. A dodal, že „článek postavený na výpovědích dvou starostek a jednoho starosty nemůže data z průzkumu znevěrohodnit“.

Překvapil mě – čekal jsem, že výpovědi tří starostů, kteří nemohou najít vůbec nikoho, kdo v průzkumu odpovídal, bude ministr, jehož resort za průzkum zaplatil 300 tisíc korun z veřejných peněz, považovat za natolik závažné podezření, že bude první, kdo bude chtít od agentury vysvětlení.

Kdo se bude ptát, jak je možné, že například starosta Modravy obešel naprosto všechny obyvatele a ani od jednoho se nedozvěděl, že se v průzkumu vyjadřoval. Ministr ale místo toho začal s obhajobou, jak je správné, že si státní instituce dělají průzkumy. To ale nikdo nezpochybňuje, starostové se jen ptají, jestli má průzkum vypovídací hodnotu, když není jasné, jestli data v něm jsou objektivní.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) s setkal s prezidentem Petrem Pavlem. Na schůzce probírali aktuální agendu a priority ministerstva životního prostředí. (11. října 2024)

Přitom je to jednoduché: zástupce agentury už na radě šumavského parku 10. října tvrdil, že svá data může agentura dokázat. V oficiálním zápise z tohoto jednání je věta: „Dotazovatelé mají fotodokumentaci, která slouží ke kontrole průběhu dotazování.“

Nechť si tedy pan ministr tuto fotodokumentaci, jak tazatelé mluví s lidmi, nechá předložit. Proč to neudělá a proč to po agentuře nechce? Protože agentura žádný takový důkaz nemá a ministr Hladík to moc dobře ví. Fotodokumentací totiž agentura myslí to, že má fotografie center obcí, ve kterých se tazatelé měli ptát. Abyste tomu rozuměli: fotku vesnice. Ne tazatele a dotazovaného, jen fotku vsi. Návsi. MF DNES se totiž agentury na tuto „kontrolu průběhu dotazování“ už zeptala...

Pardon, ale fotografie centra obce vážně nedokazuje, že s lidmi reálně někdo mluvil, říká maximálně to, že ve vesnici někdo vyfotil snímek. O tom, jestli jí jen projel a vyfotil fotku z okna auta, anebo tam strávil hodiny, nevypovídá. A o tom, jestli mluvil s lidmi, už vůbec.

Hladík má prostě smůlu. Kromě tohoto průzkumu už měl podobné problémy vysvětlit i pokus s PET lahvemi, který měl pro změnu sloužit jako jasný důkaz toho, jak je zálohování plastových lahví a plechovek důležité, kde se ukázalo, že jej platily nápojářské firmy. A do třetice má problém i s dalším průzkumem z Národního parku České Švýcarsko o spokojenosti obyvatel. Obce výsledkům nevěřily, udělaly vlastní a dopadl přesně obráceně.

Politicky je to dost blbé. Existuje ale způsob, jak to všechno vysvětlit. Nechat si v obcích, kde starostové nemohou respondenty najít, od agentury ukázat domy, ve kterých údajně s lidmi mluvili, a znovu za nimi zajít. Nebo si stoupnout na náves a oslovovat lidi tak dlouho, až na někoho narazí. To by v tom byl čert! Když to ti lidé nechtějí říci starostům, jak se hájí agentura, tak agentuře a ministrovi by to říci mohli – vždyť nejde vůbec o to, jak odpovídali, ale že vůbec odpovídali.

Klidně půjdu, pane ministře, s vámi. Zazvoníme u dveří tam, kde se prý výzkumníci lidí ptali, a věřím, že vám jako ministrovi to ochotně potvrdí. A když ne, tak určitě narazíme na někoho na návsi. Stačí jednoho jediného člověka v každé obci. Já mohu kdykoliv.