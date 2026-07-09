Batrachomýomachia po česku a její souvislosti nejen s angorskými králíky

Nejstarší doklad máme v mravoučném spisu s tehdy obvyklým předlouhým titulem Vrtkavé štěstí, to jest historické rozjímání, v němž se ukazuje: Že co se kolivěč v tomto světě vidí a spatřuje, nic stálého a věčně trvajícího není, než všechno časem svým míjí a skončení béře od Václava Dobřenského z Černého Mostu (také „von Schwarzprucken“ či „de Nigro Ponte“). A ještě r. 1839 zachycuje Josef Jungmann v erratech svého slavného Slovníku česko-německého pod nadpisem Omylové hrubější v I. dílu heslo „Angora, y, f., město v Natolii“ (sic!). Mimochodem je zajímavé, že jako příklad užití odvozeného přídavného jména „angorský“ uvádí Jungmann jediné spojení, a to „angorský kozel“, které je v dnešní češtině velmi řídké – ta zato zná angorské králíky, kočky (příp. kocoury), morčata, vlnu a z ní upletený angorský svetr.
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Čtvrtý červenec dnes a před 250, jakož i 200 lety
Už pouze moderně ankarský je summit (doslova „vršíček, vrcholíček“ – slovo je zdrobnělinou starofrancouzského výrazu „som“ – „vrchol, nejvyšší část“, jež samo pochází z latinského přídavného jména „summus“ – „nejvyšší“, s nímž je blízce spřízněna „sum(m)a“ odvozená od toho, že staří Římané sčítali sloupeček čísel odzdola nahoru, obráceným směrem než my, a výsledek pak psali na pozici nad tímto sloupcem). Možná proto nebyl právě proběhnuvší summit v Ankaře spojován s kozly, králíky či svetry, ale v českých médiích se o něm v posledních týdnech často psalo či hovořilo v souvislosti s myšmi a žabami.
Nebudu rozbírat politické a společenské detaily (nikoliv proto, že bych neměl názor…), a soustředím se na samé jádro věci: na žabomyší válku, starořecky batrachomýomachii, což je termín vzniklý spojením slov „batrachos“ (“žába“), „mýs“ (myš“) a „maché“ (“boj“). Měl bych to vlastně psát s velkým počátečním písmenem, Batrachomýomachia a Žabomyší válka, neboť jde o titul básnické skladby neznámého autora zhruba z 2. století př. n. l., jež (v překladu Otokara Smrčky, odkud beru i další citace) počíná vzletnými slovy:
Na samém počátku díla sbor Múz já nejprve vzývám,
mocnou jsa poháněn touhou, všech lidí smrtelných uším
zvěstovat nesmírný zápas a bouřlivé Area dílo,
poté ovšem navazuje verši, jež prozrazují, že bůh války Arés zde bude dohlížet na souboj z lidského hlediska nevelmi významný:
kterak že s žabami myši v chrabrém se utkaly boji,
Gigantů ze země vzešlých si za vzor berouce činy.
V souladu s takovým začátkem mají i další verše rozměr a rytmus stejný jako v Homérově Íliadě, i když namísto krajiny kolem Tróje (jejíž alternativní název zněl „Ílion“ – odtud titul starořeckého eposu) se děj odehrává na břehu rybníka a postavy se pyšní jmény jako Nadmuchřtán, Hryzochleb, Vodoslava, Miskoliz, Loužechval… Dílo homérskými obraty popisuje výzbroj a výstroj hrdinů (“dlouhá sítina ostrá jim vhodným oštěpem byla, hlemýždí skořápky zdobné si vzali pak na krytí hlavy“), seznamuje čtenáře s průběhem schůzky olympských bohů, během níž Athéna rozhodně odmítne Diovu výzvu, aby byla nápomocna myším, neboť jí rozhlodaly řízu, ale nechce být ani na straně žab, neboť ji jejich kvákání ruší ve spánku, hrdinové jsou uváděni na scénu slovy, jimiž slepý bard opěvá Achilla, Hektóra a další reky trojské války, a samozřejmě nechybí Íliadu imitující popis krvavého boje:
První oštěpem ránu dal Velekváč Lizorádovi,
v přední řadě jak stál, skrz břich až játra mu protkl,
svalil se před ním hned a duše v říš Hádovu přešla.
Hraboně jinou zbraní zas usmrtil Bahnivál chrabrý,
kamenem ostrým lebku mu roztříštiv, ihned mu mozek vytékal
stříkaje z nozder a krví se třísnila půda.
Nicméně po počáteční fázi získávají myši postupně v boji výraznou převahu a žabám hrozí záhuba – což Olympané v zájmu ekologické rovnováhy nehodlají připustit, a tak Zeus užije trik známý z antického divadla pod latinským souslovím „deus ex machina“ (“bůh z (kladko)stroje“, tj. činitel z božského úradku spuštěný na scénu, aby nadpřirozeným zásahem rozťal situaci neřešitelnou silami pozemšťanů): vyšle na bojiště raky, jejichž klepet se myši zděsí a utekou, čímž „jednodenní pak války děj tak skončení dojde“.
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Tam, kde leží Little Big Horn, je indiánská zem…
Batrachomýomachia je zkrátka parodie na Homéra a již v antice sloužila k pobavení čtenářů – samozřejmě především těch, kteří podrobně znali Íliadu (což ovšem byli od dob starého Řecka až po polovinu 20. století víceméně všichni vzdělanci), a její český titul Žabomyší válka po zásluze zobecněl coby synonymum směšného sporu (takže se dnes píše s malým počátečním písmenem). Z hlediska žab a myší to s tou směšností samozřejmě vypadá jinak, na což ovšem svět nedbá a dobře se baví.
Je mi docela nepříjemné pomyšlení, jak asi českou delegaci – a nás všechny – vnímali naši partneři v NATO (a nejen oni), a jak velmi se nám někde v zákulisí smáli a doteď smějí.