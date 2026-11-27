Ale konec provokace. Nedohodnutý rozpočet EU nepředstavuje takovou tragédii, jak to může mediálně působit. Do jeho aplikace (na léta 2028–2034) zbývá rok. Jak píše Jan Macháček, minulý unijní rozpočet (na léta 2021–2027) byl schválen teprve v červenci 2020. Takže hysterie není na místě. Nicméně…
Rozhoduje ten, kdo platí
Čtvrteční nedohoda (jak by řekl Václav Klaus) vyslala signály (jak by řekl Petr Fiala) širšího rázu. Rozpočet musí být schválen jednomyslně, všemi členy EU. Nikdo sice přesně neřekl, na kterých z nich se ve čtvrtek zadrhl, ale mluvilo se o Česku, Maďarsku a Slovensku. A i kdyby se o nich nemluvilo, jisté státy, jisté vlády a jistí politici hovoří tak otevřeně, že se nemohou divit, je-li jim zavinění připisováno.
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Návrh rozpočtu EU je nepřijatelný, řekl Babiš. Česko by přišlo o 78 miliard
Třeba premiér Andrej Babiš. Už předem hlásal, že návrh rozpočtu je nepřijatelný. Jeho slova se postarala o titulky typu Návrh rozpočtu EU je nepřijatelný, řekl Babiš. Česko by přišlo o 78 miliard. Nebo Babiš: Potřebujeme peníze na dálnice, pomoc Ukrajině do rozpočtu nepatří.
Je to jako v tom normalizačním vtipu: když si něco myslíš, neříkej to. Když už to říkáš, tak to nepiš. Když už to píšeš, tak to nepodepisuj. A když to podepíšeš, tak se nediv. Premiér Babiš se skutečně nemůže divit, je-li mu v Bruselu přisuzována role škodiče EU.
Když předem říkal, že rozpočet je absolutně nepřijatelný (že ubírá Česku a přidává Ukrajině), obracel se spíše na vlastní voliče než na orgány EU. A v lecčems má formálně pravdu. Jeden diskutér na webu napsal: „Říkejte si, co chcete, ale já s tím souhlasím. Nevidím jediný důvod, proč by se z rozpočtu EU měl sanovat rozpočet Ukrajiny, nejsou-li členem Unie. To by se pak muselo aplikovat i na jiné země, které jsou v nesnázích ne svou vinou.“
Jenže chce-li s tím Babiš fakt pohnout, musí přesvědčovat nikoliv své voliče na Facebooku, již beztak přesvědčené, ale spíše politiky v Bruselu či Berlíně. Prostě politiky, pro které zase bylo nepřijatelné (ač to pak překousli), když Babiš před rokem odmítl český podíl ručení za půjčku Ukrajině.
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Půjčku pro Ukrajinu ve výši 45 miliard eur podpořilo 24 zemí EU. Česko je proti
To už nerozmazává. Místo toho pěstuje představu, že my Češi, „našilidi“, jsme hybateli dění, že rozhodující je to, co je pro nás nepřijatelné. Loni bylo pro nás nepřijatelné české ručení za unijní půjčku Ukrajině, teď je pro nás nepřijatelné šetření na rozpočtu EU. Má to racionalitu. Ale jak o ní přesvědčit ty, kteří v EU skutečně rozhodují? Jak napsal jiný webový diskutér: „Rozhoduje ten, kdo platí, ne ten, kdo dostává.“
I proto Babiš na úrovni evropských elit, unijních i státních, získává cejch škodiče, i když se to neříká nahlas. Ale pozor, jak řečeno, platí to skutečně pro dosavadní evropské, unijní i státní, elity.
Nejmilitantnější jsou Zelení
Pohled na evropské voliče a nové politiky, kteří se ucházejí o jejich přízeň, ukazuje stále více něco jiného. Pár čerstvých příkladů.
Ve Francii judista Teddy Riner, kandidát na prezidenta, prohlásil, že válka na Ukrajině „není naše válka“ a že nechápe, proč tam Francie posílá vojáky. Můžete si pomyslet, že se chce před kampaní zviditelnit. Ale stejný trend v Německu ukázal průzkum známé společnosti Forsa o zahraniční politice. Pár čísel.
Vojenskou pomoc Ukrajině podporuje jen 46 procent Němců (ještě loni 59 procent). Podpora klesá na východě (31 procent) i na západě (48 procent) Německa. Stranicky se nejmilitantněji jeví Zelení (73 procent je pro vojenskou pomoc Ukrajině), pak CDU (67), sociální demokraté (64) a postkomunistická Levice (61). Nejméně podporují vojenskou pomoc voliči AfD (11).
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Babiš: Potřebujeme peníze na dálnice, pomoc Ukrajině do rozpočtu EU nepatří
Dvě třetiny dotázaných odmítají vedoucí vojenskou roli Německa v Evropě i plán vlády učinit z Bundeswehru nejsilnější konvenční armádu v Evropě.
Co z toho plyne? Nic definitivního. Rozpočet EU se upeče v prosinci, přinejhorším v příštím roce (jako minule). Ale kdyby se pekl v létě 2027, kdyby už byla hlavou Francie Marine Le Penová či někdo z jejích lidí, mohl by ten rozpočet vypadat trochu jinak.
Podobně to může být s Německem. Kancléř Merz vystupuje na unijní úrovni sebevědomě, ale jeho CDU, jeho koalice ani jeho vláda nereprezentují v Německu většinu. Nynější summit skončil předčasně proto, že lídři nedospěli k dohodě o rozpočtu. Atmosféra, v níž probíhal, ale ukázala, že kyvadlo nálady voličů v Evropě se pohybuje směrem, který nahrává Babišovi. Ať se nám to líbí, nebo ne.