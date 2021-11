Summit jako příležitost k rozletu

Názor

Jsou to už dva roky, kdy jsem přijel do Prahy. Do kouzelného města, které Korejci touží navštívit nejvíce. Do Prahy v normální době každoročně zavítá až čtyři sta tisíc Korejců. Díky procházkám po jejích zákoutích během koronavirových omezení jsem se zamiloval do její atmosféry ještě více.