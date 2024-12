S příchodem Trumpa splaskává bublina klimatického aktivismu. Chopíme se této jedinečné příležitosti?

Ve skutečnosti lze jen stěží očekávat vyplacení takové částky, na což jsme si už ostatně za tři desetiletí podobně nafouknutých slibů z klimatických summitů zvykli. Přestože prakticky každý summit sliboval snížení emisí, ty se rok od roku dál zvyšovaly, až nakonec v roce 2024 dosáhly nového maxima. V roce 2021 zase celý svět sliboval, jak se postupně zbaví uhlí. Od té doby však jeho celosvětová spotřeba pouze rostla.

Co potřebujeme, je úplně nový plán – a vítězství Donalda Trumpa v amerických volbách by tyto svatouškovské summity mohlo zarazit. V tom spočívá příležitost pro současný svět.

Přetvářka na obou stranách

Emise oxidu uhličitého nadále rostou, protože levná a spolehlivá energie, jež pochází převážně z fosilních paliv, je hnací silou hospodářského růstu. Bohaté země, jako jsou USA a členské státy EU, sice začaly snižovat emise, nicméně zbytek světa se stále soustředí na vymýcení chudoby.

Bohatší část světa se snaží podplatit chudé země, aby souhlasily se snižováním emisí, a to prostřednictvím rozvojové pomoci, která jen dostala nové jméno. Asi nikoho nepřekvapí, že bohaté země naoko slibují horentní sumy, což vede k tomu, že chudé státy předstírají zájem o veškerou tu klimatickou parádu, byť jejich ekonomický růst ve skutečnosti pohání ještě větší spotřeba fosilních paliv. Slibovat stovky miliard dolarů navíc, které si bohaté země stejně nemohou dovolit, jen podporuje přetvářku na obou stranách.

Zelení aktivisté trvají na tom, že světový odklon od fosilních paliv nelze zastavit, přesto ale za posledních deset let (a dokonce i minulý rok) vzrostla spotřeba energie z fosilních paliv o dvojnásobek oproti zeleným zdrojům. Dokonce i Bidenův Úřad pro energetické informace (EIA) očekává navyšování spotřeby fosilních paliv až do roku 2050.

Zelení politici stále tvrdí, že solární a větrná energie jsou levnější než fosilní paliva, což je pravda pouze v momentě, kdy svítí slunce a fouká vítr. Ve skutečnosti však obnovitelné zdroje vyžadují masivní dotace a přerozdělování příjmů daněmi, což v EU vedlo od roku 2000 ke zvýšení cen elektřiny o 50 procent. Nyní tak každý člověk zaplatí o 300 dolarů ročně navíc.

Pravdou ale je, že většina států nechce napodobovat „ctnostné“ země, jako je Německo, které ve jménu zelené energie vyšponovalo ceny energií, obětovalo vlastní průmysl a rezignovalo na jakýkoliv hospodářský růst. Navzdory ekonomickým potížím, jako například první dvouleté recesi, by při současném trendu trvalo půl tisíciletí, než by Německo dokázalo fosilní paliva úplně odstřihnout.

Naprosto neperspektivní program

V posledních letech politici horečně slibovali, jak emise oxidu uhličitého ještě víc přiškrtí. Nicméně zvolením Donalda Trumpa, jenž ve své kampani prosazoval odstoupení od Pařížské dohody a zrušení projektů spojených s obnovitelnými zdroji, tato bublina pomalu splaskává.

Zmíněné problémy však začaly ještě před zvolením Trumpa. Navzdory tomu, že akciový trh v posledních letech prudce rostl, akcie čistých energií ztratily polovinu své hodnoty. Po amerických volbách došlo okamžitě k dalšímu propadu, neboť se očekává, že USA zavřou dotační kohoutky.

Ekologický program „uhlíkové neutrality“, založený na masivních dotacích a nákladné legislativě, vyjde v průběhu celého století zhruba na 27 bilionů dolarů ročně, tudíž je pro většinu států naprosto neperspektivní. Trump se od této politiky chystá oprostit. A bez masivního přerozdělování peněz ji zavrhne i Čína, Indie a mnoho dalších rozvojových zemí, které jsou aktuálně na vzestupu. Zůstane jen sebranka tvořená převážně státy Evropské unie, která si může stěží dovolit financovat vlastní politiku, natož aby ještě platila ostatním.

Naštěstí existuje mnohem lepší a levnější způsob, jak se vypořádat se změnou klimatu. Klimatičtí ekonomové už dlouho poukazují na to, že nejefektivnějším přístupem jsou investice do výzkumu a vývoje zelené energie. Za pouhý zlomek částky, kterou aktuálně vynakládáme na neefektivní zelené technologie, bychom mohli pětinásobně zvýšit investice do inovací, které by nakonec snížily cenu nových technologií, jako jsou lepší baterie a jaderná energie čtvrté generace.

Jedině inovacemi, které sníží cenu zelené energie pod cenu fosilních paliv, přimějeme k přechodu úplně každého. Tento přístup by dokonce mohl přesvědčit i politiky, kteří jsou ke změně klimatu skeptičtí, protože vidí obrovský potenciál v levnější energii.

Chce to střet s realitou

Elita, zabývající se výhradně klimatem, by potřebovala menší střet s realitou. I bohatá část světa totiž čelí problémům: rychlé stárnutí populace, akutní potřeba důchodové reformy, rostoucí náklady na zdravotní péči, zhoršující se výsledky vzdělávání a nové vojenské hrozby. Ty biliony dolarů promrhané na současnou klimatickou politiku můžeme využít mnohem lépe.

Chudší polovina světa pak nejčastěji řeší problémy s chudobou, hladomorem, snadno léčitelnými infekčními chorobami a korupcí, jimž je třeba věnovat mnohem větší pozornost. Zvlášť když na ně existuje neuvěřitelně levné a účinné řešení. Místo enormních a většinou špatně vynaložených klimatických úplatků bychom tyto peníze mohli využít na podporu rozvoje zemí globálního Jihu.

Příští čtyři roky tak mohou klimatičtí aktivisté nadále prosazovat politiku, která už třicet let selhává, a protestovat proti Trumpově vládě a jejímu odklonu od aktuálního směru. Nebo mohou tuto příležitost využít k tomu, aby se zaměřili na chytřejší a mnohem levnější inovační politiku a začali řešit i jiné naléhavé problémy dnešního světa.

Autor je dánský statistik a politolog.