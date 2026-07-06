Hodina H minus třicet. Jak se turecký novinář lekl české delegace na summit NATO

„Jde mi hlavně o to,“ staral se Bozkurt Šedý vlk, „abych se mohl dostat k oběma vašim představitelům, k prezidentovi i premiérovi.“
„To nepůjde,“ zklamal ho kontakt. „Poletí každý jiným letadlem.“
„Podle mých informací ale létají vždycky společně! Už devatenáctkrát.“
„Rozhodnutí Ústavního soudu,“ pokrčil rameny kontakt. „Prezident zvlášť a premiér taky.“
„Copak mají rozdílná stanoviska? Půjde přece hlavně o výši výdajů na obranu.“
„Premiér má mandát hájit tři a půl procenta HDP.“
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„To je přece výše výdajů, jak ji zastává prezident!“ Šedý vlk měl přece jen leccos nastudováno. „Přednese jiný mandát?“
„Žádný nepřednese. Nedostal ho.“
„Je to bývalý voják,“ přemýšlel informovaný investigativec. „Do Ankary letí i ministr obrany, taky bývalý voják. Jistě se znají a dohodnou se.“
„Ministr obrany je ve vládě za vlasteneckou stranu, která si nepřeje posilovat obranu. Její šéf prohlásil, že s obsahem vládního mandátu nesouhlasí.“
„Vlastenec nesouhlasí s budováním armády? Nechápu, že by Čech...‟
„On je Japonec,“ opravil novináře kontakt.
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„Japonec vede českou vlasteneckou stranu, která škrtí výdaje na armádu? Jak mohl váš premiér… Jak mohl nějaký Čech zařadit takovou stranu…“
„Náš premiér je Slovák,“ skočil mu kontakt do řeči.
„Už to začínám chápat. Premiér cizinec podporuje vlasteneckou stranu jiného cizince...‟
„Není to tak jednoduché, Mehmete. Ve vládní koalici máme ještě čistě českou stranu Motoristé sobě. To jsou ryzí vlastenci. V europarlamentu jsou dokonce ve frakci Patrioti pro Evropu.“
„No sláva,“ ulevil si novinář. „Už jsem se bál, že my Turci ve vás máme v NATO podivného spojence. Takže ti Motoristé jsou opora prezidenta, kterého ti dva cizinci nechtějí pustit do vládního letadla. Napíši o tom komentář.“
„To vás nesmí napadnout, Mehmete! Tihle čeští vlastenci jsou vůbec proti tomu, aby se prezident summitu NATO zúčastnil.“
„Vždyť je to konference hlav států! Copak u vás prezident není...“
„Je hlava státu.“
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„Má stejný názor jako je ve vládním mandátu, který mu vláda nedala,“ ujišťoval se Mehmet, že chápe správně. „Proč tedy Motoristé nechtějí, aby letěl do Ankary?“
„Protože mu vyhlásili kohabitaci, která vejde do dějin politologie,“ vysvětlil kontakt. „Nejraději by mu zakázali letět, ale zatrhnul jim do Ústavní soud.“
Z haly se ozval ruch. Byl zřejmé, že nastává hodina H, čas odletu. Kontakt vstal a zamířil ke dveřím. Šedý vlk zůstal sedět.
„Copak nepoletíte?“ ptal se kontakt.
„Poletím. Mám plán B, letenku na Turkish Airlines. Přestávám si myslet, že letět s vámi je bezpečné.“