Pavel versus Babiš, státník versus bavič. Máme věřit sebestylizacím z Ankary?

Ano, někdo vynese, kdo se s kým pohádal a o co, případně nějaký diplomat či poradce napíše výbušné paměti a my se se zpožděním třeba i mnoha let dozvíme spoustu podrobností o tom, v jaké krizi, případně grotesce naši zástupci účinkovali.
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ČR se nepřidá k finanční pomoci Ukrajině, potvrdil Babiš. Vystoupil jako poslední
To, co nám momentálně servírují média, zejména tuzemská, je souboj stylizací. Z něj vychází Petr Pavel jako státník, který řeší světodějné problémy, a Andrej Babiš jako nezodpovědný bloud. Jenže nezapomínejme na to, že obrázek si děláme především z toho, co nám tihle dva výtečníci sami tvrdí.
Petr Pavel chce před svými příznivci demonstrovat svou jedinou a hlavní kompetenci, tedy že rozumí vojenským otázkám. Andrej Babiš naproti tomu krmí své přívržence historkami, aby v nich vyvolal dojem, že je s ostatními státníky nejlepší kamarád a baví se s nimi o filmech, fotbale či jídelním lístku pro prezidenta Zelenského v bulharštině. Máme z těchto zpráv vyvozovat, že jeden je odpovědný a druhý větroplach? Dost těžko, zkusme je hlavně nebrat úplně vážně.
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Babiš seděl na neformální večeři se Zelenským. Mluvil jsem i s Trumpem, řekl
Ano, mezi táborovými příznivci a odpůrci jednoho i druhého mají jasno, kdo je padouch a kdo hrdina. Nicméně o výsledcích jejich práce to taktéž nic nevypovídá.
Co je a co není pro oči veřejnosti
Zkusme si představit, že oba dělají svou práci, každý jinak a každý po svém. Prezident Pavel s umanutostí kadeta Bieglera mluví výhradně o zbraních, výdajích na obranu a válce, a třeba některé své společníky svou nekonečnou seriózností trochu otravuje, protože leckdo by si chtěl alespoň při neformální večeři odpočinout od problémů, kterým se bude věnovat celý následující den. Na druhé straně, pokud prezident našel nějaké vstřícné ucho, doufejme, že to věci pomohlo.
U premiéra můžeme doufat, že jeho neoficiální žovialita, tak jak ji prezentuje, není nekonečná, a že jako správný manažer pozná, kdy má žertovat a kdy vyjednávat. Ostatně bilaterální setkání, která mají oba naši představitelé na programu, mohou být důležitější než řeči při večeři. Na druhé straně už před summitem se oba naši výtečníci nechali slyšet, že neformální večeře je zajímá nejvíc, protože je příležitostí probrat důležitá témata.
Ale dělejte závěry, když jsme informačně v tak asymetrické situaci.
Jeden pohled na summit NATO, který v podání našich domácích diskusí vypadá jako nejdůležitější událost tohoto roku, zatím nikdo nezmínil. A sice že když máme na tomto setkání tak početné zastoupení, může to být výhoda, vždyť čtyři reprezentanti vyjednají víc než tři naplánovaní. Ale pro tento závěr bychom museli předpokládat dobrou vůli a společný zájem.
Avšak na ty se v Česku nehraje, proto se už nejeden ironik těší, jak bude ankarská schůzka domácími experty interpretována. Věříme, že klíčovou roli sehrají především maloměšťácká kritéria: kdo „dělal ostudu“ a kdo „byl vzorný“.