Pavel na summit NATO? Nikdy! Jak Macinka vytasil extrémní případ kohabitace a co na to Babiš

Zrekapitulujme si situaci. V létě se bude konat – vzhledem ke světovému dění superdůležitý – summit NATO v turecké Ankaře. Premiér Andrej Babiš už v polovině března oznámil, že na něj pojede on sám s ministrem zahraničí Petrem Macinkou a šéfem obrany Jaromírem Zůnou, zatímco prezident zůstane doma. S oficiálním zdůvodněním, že hlava státu v zahraničí kritizuje plánované výdaje vlády na obranu, a proto bude lepší, když to budou Donaldu Trumpovi a spol. vysvětlovat sami.
Ačkoli Macinka už v lednu prostřednictvím textovek Kolářovi tuto možnost v souvislosti s nejmenováním Filipa Turka ministrem zmiňoval, tvářila se hlava státu překvapeně. Od té doby dělá Pavel i jeho okolí vše pro to, aby se situace změnila. Tento týden by se na toto téma rád setkal s Babišem.
„Prezident jako ústavní činitel se účastní jednání na vyšší úrovni. Ministr zahraničí může doporučovat a mít svůj názor, ale nemůže popírat jeho ústavní pravomoci,“ vysvětloval Pavel předevčírem studentům v Brně. Přičemž velmi „diplomaticky“ odpověděl na otázku, s kým z tria Babiš, Macinka a Tomio Okamura se mu jednalo nejhůř.
„Ani s jedním z nich se mi nejednalo nejlépe, ale kde je psáno, že v politice musí být všechno příjemné? Ani s jedním z těchto tří bych nešel na pivo, ale musíme se dohodnout,“ konstatoval prezident. Je tedy jisté, že na jeho případné schůzce s premiérem se pivo pít asi nebude…
Pavla? Nikdy a nikdy!
„Petr Pavel by o popírání ústavy raději neměl hovořit, když ji sám porušuje,“ reagoval v narážce na odmítnutí Turka šéf diplomacie Macinka. V rozhovoru pro XTV pak Pavla označil za „šéfa opozice“ a sdělil, že jelikož složení delegace do centrály NATO posílá ministerstvo zahraničí, může na to prezident zapomenout. „Jeho jméno na tento seznam já nikdy nenapíšu. Nikdy,“ řekl Macinka. „Pokud si myslí, že ústavu neporušuje, ale ochraňuje ji před Motoristy, tak v tom případě je mojí povinností, abych ochraňoval ten zbytek světa před ním,“ dodal předseda Motoristů.
Nyní bude hodně záležet na postoji premiéra Babiše. Jeho možnosti jsou ale dost omezené. Buď podrží Macinku a ocitne se v ještě větší válce s Hradem. Což by kromě jiného mohlo znamenat „extrémní případ kohabitace“ ze strany prezidenta. Například Pavlova veta při podepisování nejrůznějších vládních návrhů zákonů a jejich vracení do Sněmovny, což by celý legislativní proces značně zpomalilo.
Nebo se Babiš bude snažit Macinku přesvědčit, aby prezidentovi ustoupil. Což o to, zkusit to může. Vzhledem k tomu, co vše se mezi Motoristy a Pražským hradem odehrálo a jak moc politického kapitálu do toho nyní ministr zahraničí investuje, by to ale také mohlo znamenat vládní rozkol způsobený protestním odchodem Macinkovy partaje. Ani jedna z obou variant pro Babiše nemůže být dobrá.
Pavel vzhledem ke svým kontaktům z NATO může do Ankary zkusit vyrazit soukromě, ale co si budeme říkat – bylo by to vysoce trapné. Vzhledem k tomu, že hlavní „hvězdou“ summitu bude bezpochyby Trump, tak prezidentovi nejspíš nezbude než si vzpomenout na svůj starší výrok a udělat z nouze ctnost. „Donald Trump na mě působil jako opravdu odpudivá lidská bytost,“ tvrdil Pavel v prezidentské kampani v roce 2022 s tím, že si s Trumpem ani „neměl chuť podávat ruku“.