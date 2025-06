5 procent za článek 5? Zbožštili jsme symbolická čísla, ale na plodnost a hodnotu 2,1 kašleme

Aby nevznikla mýlka. Jistěže je to vážná věc. Jistěže je pravda, že Evropa si zvykla na to, že „špinavou práci“ za ni dělají američtí vojáci a ona se spíše jen veze. Jistěže působilo jako holý fakt, že Donald Trump přijel do Haagu coby čerstvý vítěz, který pomohl Izraeli proti Íránu.

Atmosférou summitu se tak nesl nevyřčený vzkaz. Chcete spojenectví s námi? Naše kapacity pro případnou pomoc, jak ji dostal Izrael? Tak plaťte. V tom kořenila až byzantská atmosféra té sešlosti, jak ji zachytil novinový titulek: Jsme spojenci, ujistil Trump v Haagu. Lídři NATO ho zahrnuli lichotkami.

Jen to, co považují za nutné

Teprve po vyvanutí této atmosféry, po odjezdu Trumpa, může přicházet ke slovu racionalita a s ní otázky. Platí skutečně, že za obranné výdaje ve výši pěti procent HDP si Evropa kupuje solidaritu USA? Že Amerika dodrží článek 5 Severoatlantické smlouvy? Upřímně, to vše je dost přepjaté.

Článek 5 neznamená automatismus. Za prvé. Napadený stát musí čelit útoku podle článku 51 Charty OSN. (Co kdyby to byla nějaká hybridní operace třeba proti Estonsku?) Za druhé. Vzájemná solidarita znamená, že ostatní zahájí „takovou akci, jakou budou považovat za nutnou“. (Cynik by řekl: nemůže to být jen telefonát Putinovi?)

Jenže když jde o rituály, o to, jak upoutat amerického prezidenta či jak zalichotit Trumpovi, jdou racionální úvahy stranou. Mluví se ritualizovaným jazykem o pěti procentech, aniž by bylo jasné, proč zrovna pět procent HDP na obranu je tak rozhodující laťka. Z toho pak vznikaly titulky typu 5 procent za článek 5.

Když Západu vládla dvojka

Jenže pozor. Jsme v Evropě, takže ritualizovaný jazyk dopadá na již zkypřenou půdu. Nyní je mystickou číslovkou pětka. Ale ještě donedávna jí byla dvojka. Jen si vzpomeňte.

Kdykoliv přišla řeč na inflaci, hned se tasil argument, že její správná míra činí 2 procenta. Proč zrovna dvě procenta? V podstatě ze zvyku. Protože to tak nějak bylo dohodnuto. Protože skoro nikdo neříkal, že správná míra má činit 0 procent.

Když přišla řeč na vývoj klimatu či na klimatickou změnu, hned se tasil argument, že nejvyšší přípustné oteplení do roku 2100 může činit 2 °C oproti dnešku. Proč zrovna 2 °C? Protože právě při tomto oteplení by vymřelo tolik a tolik jasně stanovených rostlinných či živočišných druhů? Kdepak. Jen proto, že to tak bylo dohodnuto.

A když přišla řeč na NATO, tasilo se číslo 2 procenta HDP na obranné výdaje. Proč? Proto, že právě tuto částku potřebovaly armády? Ne. Jen proto, že se na tom politicky shodli zástupci členských zemí NATO. Tak jako se nyní shodli na pěti procentech. Nebo to lze říci i takhle. Protože pět procent více zalichotí egu Donalda Trumpa.

Abychom nevymřeli

Je pozoruhodné, někdo by možná řekl zábavné, jak se z těchto čísel, donedávna dvojek, nyní pětek, stávají posvátné krávy. Navzdory tomu, že se ta čísla neopírají o něco reálného, ale jen o politickou dohodu. Nebo o nátlak. Nebo o naplnění něčího ega.

Přitom můžeme najít případy, kdy je to naopak, kdy je nějaké varovné číslo reálné, odvozené ze zákonů přírodního světa, nikoliv politicky vyhandlované, ale nikoho až tak moc nezajímá. Třeba číslo 2,1 pro úhrnnou plodnost žen. To není výsledek ani politické dohody ani lichocení Trumpovi. Je to výsledek prosté biologické zákonitosti, která říká toto.

Aby si společnost zajistila jen prostou reprodukci, aby počet lidí neklesal ani nestoupal, tedy aby společnost nevymírala, musí každá žena porodit statisticky vzato 2,1 dítěte. Dvě děti nestačí, protože ne všechny přežijí, ne všechny se spárují, ne všechny budou plodné a tak dále. S tím nehne ani EU, ani Trump, ani jakákoliv ideologie.

Přesto jen málo lidí znepokojuje, že úhrnná plodnost žen klesá. Že u nás klesla na úroveň 1,5 dítěte na ženu (jako v Rusku). A že z 38 nejrozvinutějších zemí z OECD překonává hodnotu 2,1 pouze Izrael. Toto jsou vážné výstrahy čísel. Ale když titulek typu 5 procent za článek 5 tak krásně zní, že.