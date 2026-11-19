Už jsme to opakovali nesčetněkrát. Trump se před začátkem svého druhého mandátu zavázal, že ukončí válku na Ukrajině – dokonce v rekordně krátkém čase. Jsou tomu bezmála dva roky, co se vrátil do úřadu, a válka trvá dál – nevybíravěji než kdy dřív.
Trump se nikdy ani nepřiblížil k tomu, aby s Putinem pohnul. Už jenom proto, že mu ukázal jen cukr, a ne bič.
Selhaly všechny Trumpovy mírové ofenzivy. Nejdříve ta z února 2025, během které došlo ke slavné přestřelce mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a viceprezidentem J. D. Vancem. Druhá přišla o půl roku později a vyvrcholila bilaterálním summitem na Aljašce. Trump se s Putinem prošel po červeném koberci, ale získal velmi málo na oplátku. Ruský prezident neměl zájem ukončit válku, kterou na Ukrajině vede.
Proč taky?