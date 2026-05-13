Trump a Si, dva nejmocnější muži světa. Co přinese jejich ostře sledované pekingské setkání?

Přitom Donald Trump a Si Ťin-pching jsou povahově naprosto odlišní. Trump je impulzivní a spoléhá především na své instinkty. Si se snaží vyzařovat auru stability, solidnosti a dlouhodobosti; člověka, který má věci pod kontrolou. Dokonce chce, abychom mu věřili, že je to velký myslitel…
Témata schůzky
Trump svrhl hlavního spojence Číny v Latinské Americe, bývalého venezuelského diktátora Madura. A napadl jeho dalšího spojence, Írán, jehož bývalý vůdce Chameneí je již po smrti. A nejvíce ropy z Íránu i celého Perského zálivu odebírala právě Čína. Jako kdyby ji Trump obkličoval a smyčku kolem ní utahoval…
Až na to, že v konfliktu s Íránem asi uvízl, a jako by nevěděl, jak z toho ven, kudy kam. Avšak blokáda plavby přes Hormuz není rovněž v zájmu Číny, takže jeden bod jednání určitě bude: Trump požádá prezidenta Siho, aby zatlačil na svého spojence Írán, aby ten akceptoval kompromis. Vůbec však není jisté, že je v rukách Číny to zařídit, protože nyní v Íránu vládnou fanatici z islámských revolučních gard mnohem více než před americko-izraelským útokem na konci února.
Loni v dubnu Trump uvalil cla na téměř celý svět, včetně Číny (ta cla shledal letos v únoru americký Nejvyšší soud neústavními). Čína – Si Ťin-pching – tehdy reagovali precizními, jako skalpel ostrými protiopatřeními, která postihla americké firmy, takže Trump musel ustoupit a v tomto kole zápolení vyhrál Si nad Trumpem.
Druhým tématem dlouhodobě a před útokem na Írán nejdůležitějším bude tudíž otázka ekonomická, vzájemných ekonomických vztahů. Trump chce, aby Čína nakupovala obilí a sóju, které produkují farmáři v republikánských prérijních státech od Texasu až po Severní Dakotu.
No a konečně, otázka tzv. strategické nejednoznačnosti, tedy čínské nejistoty, zda by Amerika vojensky zasáhla proti Číně, kdyby ta napadla Tchaj-wan. Tato čínská nejistota ohledně amerických záměrů a postupů dobře fungovala pro USA i Tchaj-wan již od roku 1972, kdy USA komunistickou Čínu uznaly. Trump navíc koncem loňského roku odsouhlasil prodej velkého množství účinných zbraní Tchaj-wanu, takže jeho odstrašující potenciál vůči čínské agresi posílil a stoupl.
Největší tyran na světě
Jenže to bylo před íránskou válkou. Přijde někdo z nich, Trump nebo Si, s nabídkou handlu „T za T“? Vymění Trump Tchaj-wan za Teherán? Obětuje Tchaj-wan, aby mu Čína pomohla podmanit si Írán? Ale jak jsem uvedl, možná to není v čínských silách, na íránské islámské revoluční gardy nemá nikdo vliv, snad s výjimkou 12. skrytého imáma, kdyby náhodou ráčil přijít.
Si za svého života připojit Tchaj-wan k Číně chce; možná by se mu to i bylo bývalo povedlo nenásilnou cestou a dohodou, kdyby tak brutálně v roce 2019 nenaložil s Hongkongem, jeho autonomií a svobodou, které čínští komunisté při získání Hongkongu od Britů v roce 1997 slíbili padesát let (tedy do roku 2047) respektovat a dodržovat (a mělo se za to, že v roce 2047 možná už i Čína bude liberalizovaná a demokratizovaná). Nyní by Tchajwanci byli blázni, kdyby souhlasili s připojením k Číně, když vidí, jak brutálně Si naložil s Hongkongem.
Autor čínských reforem v 80. letech, Teng Siao-pching, který za tyranie Mao Ce-tunga trpěl, rozhodl, že šéf komunistické strany a zároveň prezident Číny smí být jen dvě období, tedy deset let. Aby nevznikl kult osobnosti a nevzešel nový tyran. Po Tengovi to respektovali Ťiang Ce-min i Chu Ťin-tchao. Až Si Ťin-pching, který nastoupil v roce 2012, to nerespektuje a být doživotním vládcem chce, jako Mao. Tengovy obavy se zrealizovaly.
Čekalo se, že Čína se bude liberalizovat podobně, jako se liberalizovaly pravicové autokracie ve východní Asii Jižní Korea, Tchaj-wan, Filipíny atd. Nejdřív kapitalismus, vznik na režimu nezávislé střední třídy, pak liberalizace nejen ekonomická, ale i politická, a demokratizace. Si tento proces zastavil a zvrátil. Nikdo už nečeká další liberalizaci, natož demokratizaci v Číně.
Si je největší tyran na světě; ne že by to byl nejhorší režim na světě, to je ten severokorejský, ale je ten technologicky nejdokonalejší a tudíž nejnebezpečnější. Si největší tyran na světě je, jako tyran vládne největšímu počtu lidí. V Číně nastolil orwellovský režim totální kontroly státu sátu nad obyvatelstvem, včetně elektronické.
Jediné, na čem se republikáni a demokraté shodnou
Proces integrace Číny do mezinárodního řádu, ve který věřili všichni američtí prezidenti od Nixona po Obamu, se nezdařil; Si rozhodl jinak. Trump ve svém prvním období byl prvním prezidentem USA, který správně vyhodnotil, co se děje: Čína nebude spolupracovníkem, ale v následujících dekádách hlavním geopolitickým protivníkem USA ve světě, možná až nepřítelem. To je dnes snad jediný politický konsensus mezi demokraty a republikány, liberály a konzervativci v USA.
O to více překvapuje, jak mírná byla Národní bezpečnostní strategie USA z konce loňského roku vůči Číně. Přitom v Trumpově vládě jsou ohledně Číny jestřábi, např. náměstek ministra obrany Elbridge Colby, který chtěl USA úplně vyvázat z Evropy (může se to stát), i z Blízkého východu (nemožné), a soustředit se výhradně na Čínu.
Jako kdyby se Trump stále nerozhodl: tvrdá linie proti Číně, anebo dohoda s ní o rozdělení světa? Uvidíme, zda summit rozhodnutí přinese.