Vypadá to na první pohled skvěle, jako snaha vyvést z klidu ty, kteří jsou s životem na dávkách spokojeni. Nechme stranou, kolik takových lidí ve skutečnosti je, a spokojme se s číslem, které nám říkají oficiální místa. Prý to má být asi 116 tisíc lidí.
První problém vězí v tom, že poradenství, které má stát poskytovat, je neuvěřitelně komplexní, počínaje návrhy na rekvalifikaci či vybřednutí z dluhů, případně hledání nové práce či řešení problémů s bydlením nebo zajištění docházky dětí do školy. Úřady práce nemají nekonečnou kapacitu, a ani nestátní neziskovky, které suplují roli státu, nemají na takový nápor kapacity.
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Druhá překážka je možná podstatnější, opatření, minimálně částečně, nutí ty, kteří se změnit nechtějí, aby radikálně překopali svůj život. A to je asi tak jednoduché a nadějné jako snaha donutit někoho, kdo propadl alkoholu či drogám, aby přestal proti své vůli. Úspěch je téměř vyloučený.
Sporná úspěšnost
Kdyby byla tato snaha myšlena vážně, musely by úřady práce i neziskovky dostat opravdový ranec peněz na to, aby na dotyčné pravidelně dohlížely, aby je kontrolovaly a bleskově pomáhaly v každém okamžiku, kdy se objeví komplikace. Změnit životní návyky je těžké a úspěšnost je sporná, zejména pokud se vám do ní nechce.
Nějaký sociální anděl by měl zavítat do příslušné domácnosti, přesvědčit dotyčné, že pracovat se vyplatí, dohlédnout, aby děti začaly chodit do školy, aby rodina vybředla z dluhů, a navíc dosáhnout toho, aby se dotčeným změna zalíbila. To chce opravdu andělskou výdrž a trpělivost, a ani při té nejlepší snaze není úspěch zaručen.
A jak to může dopadnout? Třeba tak, že úředníci konstatují, že podpůrný plán považují za splněný a dávka poběží dál, aniž by se cokoli změnilo. Podpůrný plán totiž nemusí žádná opatření zavádět, pokud příslušný poradce zjistí, že sociální situaci dotčeného zlepšit nejde. Lze se obávat, že to bude nejčastější výsledek.
Respektování reality
Vždyť co chtít po lidech, kteří s úřadem nechtějí spolupracovat. Co si asi počne 266 vyškolených expertů úřadu práce se stotisícem příjemců dávek, si každý z nás dokáže představit. Jako vždy se splní úřední plán, ale nezmění se téměř nic. Máme proto rezignovat na práci s těmi, kteří pobírají dávky a jsou dlouhodobě závislí na státu?
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Nikoli. Stát má spřádat takové plány, které respektují realitu a zároveň jsou proveditelné. Také by měl přemýšlet o motivaci dotčených. Co těm, kteří se opravdu zapojí, poskytnout nějaký bonus, třeba při oddlužení, možná by to pomohlo.
Ano, není to snadné, ale pokud byrokracie nezačne důsledně každý nápad politického vedení připomínkovat, pak se nikdy neodlepíme od fáze opakovaného představování velkolepých plánů, které mají vyřešit ten či onen sociální problém a končí všechny stejně, v zapomnění.