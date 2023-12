Flexibilita aneb z dohodářů podnikateli

Výsledek je jasný, pokud dohodáři přejdou na paušál, stát nevybere víc ani na daních, ani na odvodech. Zaměstnavatel takovému „podnikateli“ nebude muset proplácet přesčasy a svátky či dovolenou.

Podniky si tenhle systém pochvalují, škodný je na něm stát. Tihle „podnikatelé“ odvádějí zlomek toho co zaměstnanci, a přitom konzumují veškeré služby státu. Co ušetří na daních a sociálním pojištění, si nechají. Navíc tlak na to, aby čím dál více zaměstnanců přešlo na tento švarcsystém, kterému se neříká švarcsystém z čirého pokrytectví, je stále silnější.

Až budou všichni zaměstnanci podnikateli, bude si to jistojistě pochvalovat sto procent firem i těchto podnikatelů a zajisté i pravicová vláda. Vedlejší efekt bude zhroucení zdravotnického a důchodového systému, protože do něj půjdou minimální odvody. Ale to je maličkost, hlavně budeme mít flexibilitu.