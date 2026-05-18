Zločin bez tváře. Komu stojí za to pouštět se do války kvůli svaté Zdislavě?

V bazilice svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí byl krátce před začátkem bohoslužby vypnut alarm. Následoval útok na schránku relikvie svaté Zdislavy. Lebka světice zmizela, zůstal jen šperk a střepy.
Policie odvedla perfektní práci. Pachatel zajištěn, lup zabezpečen. Jsou ale dva důvody, proč zájem neopadne tak rychle, jak v podobných případech bývá obvyklé. Navíc, jeden důvod je úzce spojený s tím druhým.
Podezřelý zalil osm set let starou lebku do betonu. Důvod měl praktický. Chtěl lebku uložit k definitivnímu odpočinku v řece. Usoudil, že zátěž v podobě betonu zajistí světici klid. Policisté ukradený objekt zajistili, ale co s ním dál?
Vše bizarně začalo a v témž duchu pokračovalo. Jak lebku z objetí betonu vyprostit? Kladivo a majzlík nepřicházely v úvahu. Jak velký byl „určitý předmět‟ (slovy českolipského policejního ředitele Petra Rajta), pravděpodobně tedy kbelík, použitý k zformování betonové zátěže? Trpělivost musí být zásadní vlastnost osobnosti každého restaurátora, ale pak je tu fyzika: i nejjemnější frézka vyvolá chvění, a to by mohlo ostatky definitivně zničit. Zdá se, že je vše vyřešeno, lebka je z betonu venku.
Tím ale definitivně padlo alternativní řešení, které mi přišlo zábavné i správné: lebku nechat v betonu. Paní Zdislava se dobrala svatosti ušlechtilými skutky (a též vykonaným zázrakem), nikoli mučednickou smrtí. Nebyl snad loupežný útok něco jako martyrium? Pak by ostatky byly ještě svatější než před útokem. Betonový blok by bylo možné náležitě ozdobit a nadále vystavovat jako výzvu k zbožnému rozjímání. To vše padlo, leda by...
Přejdeme k druhému důvodu trvajícího zájmu, to je motiv činu. Od začátku byla vyloučena zištnost. Korunka ležela v napadené schránce a ostatky nešlo prodat. Podezřelý vypověděl, že vystavení lebky pokládal za potupu svaté ženy a chtěl jí zjednat klid. Pohnutky měl tedy pozitivní, v jistém smyslu ušlechtilé. Co víme o tom člověku?
Jen to, že jde o pětatřicetiletého muže. Neznáme jméno, neznáme tvář. Přejme si, aby při tom zůstalo. Ono ale při tom nejspíš nezůstane. Najde se čilý investigativní novinář, který za pětikilo získá osobní data od spřáteleného policajta. Případ získá jméno a tvář a můžeme se vesele pustit do kulturní války. Padouch, nebo hrdina? Má právo nosit bílý klobouk, anebo mu přisoudíme černý klobouk zlosynů?
To teprve uvidíme. Možná ale, že nedojde ani ke kulturní šarvátce, natož k válce. Kdyby tak šlo o migranty, Sudeťáky nebo aspoň Ukrajince, válčilo by se i na nejvyšších místech! Svatost ale málokoho zajímá. Leda nějakého osamělého idealistu v Podještědí.