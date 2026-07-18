„Už nenavrhujeme svatební šaty. Navrhujeme svatební šatník,“ prohlásila Shawne Jacobsová, kreativní ředitelka americké značky Anne Barge, když se jí server The New York Times zeptal na poslední svatební trendy. Snad pod vlivem tradičních indických svateb, snad z nutnosti bohatého obsahu pro sociální sítě totiž množství nevěst vybírá róbu nejen na obřad, ale i na předsvatební večeři, první tanec, večerní veselici...
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Etiketa pro Čechy: Hlavně ať to ladí! Jak se obléknout na svatbu podle vkusu nevěsty a ženicha?
Na jedné straně máme výpravné svatby rozvržené do několika dnů, které se spíše než skromnou oslavou lásky stávají globální událostí (vzpomeňme na loňskou svatbu Jeffa Bezose), na druhé straně jsou slavné páry, které volí opačný přístup a intimní okamžik nesdílí s veřejností vůbec. Kolem svatby herečky a zpěvačky Zendayi a herce Toma Hollanda tak panuje absolutní mlčenlivost, žádné oficiální fotografie zatím neexistují ani z napjatě sledované veselky hudebnice Taylor Swift a fotbalisty Travise Kelce.
Svatební maraton ve třech zemích
Napínat své fanoušky i módní nadšence po celém světě se rozhodla zpěvačka a zakladatelka čtenářského klubu Service95, Dua Lipa. Popová hvězda totiž zveřejnila snímky ze svatby s britským hercem Callumem Turnerem s dvoutýdenním zpožděním a jednotlivé střípky z oslav pečlivě dávkovala. Kdo si tedy myslel, že si Dua oblékla metalické mini od značky Versace na rozlučku se svobodou na Ibize a následně bílý kostým Schiaparelli na civilní obřad v Londýně, zřejmě pochází z levnějšího kraje.
Následovala několikadenní veselice v Itálii, během níž se zpěvačka převlékla do kožených šatů Bottega Veneta, krajkového modelu od značky Chloé i do nákladné svatební róby Chanel, jež byla pomyslným vrcholem svatebních oslav. Přiléhavý model s hluboce vykrojenými zády zdobilo přes 480 tisíc korálků a sukni s šestimetrovou vlečkou pošily krejčové 25 tisíci bílými pírky!
Místo bílé šedá?
Až budou chtít nevěsty ozdobit šaty bílým peřím, jejich inspirace je jasná, pokud zatouží po rozevlátých rukávech, bude „na vině“ česká supermodelka. Eva Herzigová totiž na začátku července řekla v Turíně „ano“ podnikateli Gregoriu Marsiajovi. Novomanželé už za sebou mají 25 let společného života a vychovali tři syny. Místo princeznovské róby si tak litvínovská rodačka oblékla tříčtvrteční bílé šaty značky Lanvin s hlubokým výstřihem a dramatickými rukávy tvořícími vzdušný plášť.
S barevnou svatební paletou pak řádně zatočila Evina kolegyně, modelka Pavlína Pořízková. Ta se ve svých 61 letech provdala podruhé, tentokrát za amerického televizního scenáristu Jeffa Greensteina. Nikoli tradičně bílé, ale překvapivě šedé byly šaty, které pro slavnou topmodelku vytvořila americká značka House of Gilles. Zakázkový model tak dokonale ladil s šedinami, které Pořízková hrdě nosí a propaguje. Svými šaty s hlubokým výstřihem a jemným plisováním tak dala najevo, že nevěsta nemusí splňovat jakoukoli estetickou normu – ať už jde o vzhled, věk nebo barvu šatů.