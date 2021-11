Svátek jako z partesu. Svobodu jsme spíš než cokoli jiného využili k nezřízenému konzumu

I stát obstál, sice nikoli vzorově a nejlépe, ale obstál dokonce i v průběhu uplynulých covidových vln. Jistě jsme si mohli počínat lépe a kritiku po právu schytává končící vláda. Nicméně kráčíme-li dnes vstříc další vlně infekce, nepůsobíme dojmem, že jsme se dokázali kolektivně poučit, zkáznit a myslet solidárně jeden na druhého.



Spíš to vypadá, že heslo, které by mohlo charakterizovat náš polistopadový vývoj, zní: „Už nikdy fronty na banány.“ Tahle hloupoučká antikomunistická předvolební propaganda je totiž nečekaně přesnou karikaturou naší malosti. Svobodu jsme spíš než cokoli jiného využili k nezřízenému konzumu a do sebe zahleděnému sobectví.

Nebo si snad někdo myslí, že „Už nikdy fronty na banány“ je heslem idealistů? Na demokracii je krásný prostor, jenž poskytuje každému k jeho seberealizaci, k uskutečnění životních snů. Už se těším, jak někdo začne hlásat: Více banánů – více demokracie.