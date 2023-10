Názor

Žádný jiný ze státních svátků za uplynulých víc než sto let se netěšil takové úctě a respektu. Zároveň žádný jiný svátek během té doby neprožil tolik peripetií, pádů a nových vzepětí. A to přestože máme hned několik jiných dat, u nichž měli obyvatelé této země důvod, aby se jim zapsala do paměti mnohem výrazněji.