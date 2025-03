V katedrále! A na laně! Smiřme se s tím, že když TGM umístil prezidenty do sídla králů, tak je to ovlivní

Ale prezidenta, který se přijde podívat na generální úklid chrámu, ještě nezažila. Tedy až do čtvrtka, kdy tam dorazil prezident Petr Pavel. Katedrále samotné to může být úplně fuk. Ale když se na webech objeví fotky Petra Pavla, jak se v chrámu spouští po laně (tam si úklidové čety nevystačí s kbelíkem a prachovkou, mnohá místa jsou přístupná jen po lešení či po laně), je to už jiná káva.

Pak mají diskutéři na webu druhé Vánoce. Témat je dost. Má se prezident montovat do úklidu katedrály? Ba hůře. Má se při tom předvádět jako ten, kdo je i po šedesátce fit, zvládne lano a ještě získá body u voličů? Nepřipomíná to snímky Putina? Tu jede ruský prezident na koni do půl těla nahý. Tu loví medvěda. Tu vytahuje z moře antickou amforu. I my jsme přece zvyklí na něco podobného. Prezident Petr Pavel tu na motorce, tu při kondičním běhu, teď na laně. Že se tak nechává fotit i francouzský prezident Macron, na to se zapomíná. Pamatujete si ještě na ten „skandál“, když Macron – v šatně ragbistů – vypil před kamerou malé pivo na ex?

Už sto let platí, co rozhodl TGM

Je to součást kulturních válek, barikádového boje. Jako dnes téměř vše. Jedna strana barikády na adresu Petra Pavla na laně říká: kašpárek, dlužník, nohsled sekty Spolu. Druhá strana odpovídá: po dvaceti letech máme prezidenta, za kterého se nemusím stydět.

Ukázka. „Neuklízel, jen se pohoupal, zapózoval a dolů. Ale pojede prý Velkou pardubickou, máme se na co těšit,“ píše diskutérka. „Nahoře bez,“ dodává druhá. „Ne, nahoře bez pojede sám Nutella, on bude ten kůň,“ shrnuje to pro změnu muž.

U zvlášť peprných reakcí člověka napadne, jak by je autoři formulovali, kdyby byl v katedrále na laně jejich favorit či oblíbenec. Nezměnil by se odsudek v potlesk? Kulturní války mají schopnost vtahovat do děje (do čtení zpráv) stále více lidí, potenciálních „klikačů“ článků na webech i reklamy. Proto je to téma na webech tak oblíbené.

Ale jde-li o Pražský hrad, katedrálu a prezidenty, skoro nikdo se neptá, odkud se to propojení sakrálních míst s úřadem hlavy sekulárního státu vzalo. Přitom odpověď je velmi jednoduchá. Hned po vzniku Československa to prosadil Tomáš Garrigue Masaryk.

Vše ostatní – bez ohledu na změny režimů – se odráží od tohoto rozhodnutí TGM. Je to prostě tak, že sebevětší vyznavač republiky, ocitne-li se v sakrálním sídle králů (panovníků z milosti boží, říkávalo se kdysi), geniu loci tak či onak podlehne. Vědomě či nevědomě, chtě či nechtě pak předvádí své libůstky, svůj majestát.

Masaryk ve své tradiční pseudouniformě (podobnou nosí prezident Zelenskyj), navíc na koni jako by navazoval na majestát císaře Františka Josefa, když už ne králů. Klement Gottwald, ač Masarykovou republikou opovrhoval, po svém zvolení prezidentem nechal v katedrále hrát Te Deum. Po něm až Václav Havel. Plyne z toho snad, že Havel byl jako Gottwald? Ale kdež. Znamená to jen, že oba podlehli geniu loci Hradu a katedrály.

Zkuste si představit, že jste v této roli – v roli prezidenta republiky – a přitom máte královský Hrad i katedrálu pominout. To přece nejde, že.

Pavel nárok na velkorysost nemá?

Za posledních 35 let všichni prezidenti tomuto majestátu tak či onak podléhali, ba Hradem svůj majestát sami formovali. Havel zpočátku jezdil po Hradě na koloběžce, Klaus hrál všude tenis, Zeman kouřil i tam, kde neměl. Měli snad coby „muži 17. listopadu“ generální pardon pro své záliby či slabosti? Takový pardon, který Pavel coby „rozvědčík“ nemá? Jistě, to není triviální otázka. Ale nepleťme ji do takových detailů, jako je účast prezidenta při generálním úklidu katedrály.

Smiřme se s tím, že působí-li hlava republiky v sídle českých králů, chtě nechtě v sobě pěstuje i cosi z jejich majestátu. Přesněji řečeno tím majestátem legitimizuje své osobní libůstky či preference. Tak to bylo, tak to je a tak to zůstane i v dobách, až žádná komunistická minulost v životě toho či onoho hodnostáře už hrozit nebude.