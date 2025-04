Na svatého Jiří vylézají hadi, štíři

Leč pomiňme takové chmury a podívejme se na historii dnešního svatého – či spíše na směs historie a legend o něm, neboť jeho život a činy jsou doloženy jen značně mlhavě. To mimochodem vedlo k vypuštění jeho jména z katolického kalendáře v roce 1969, když církev z rozhodnutí druhého vatikánského koncilu odstraňovala připomínky těch světců, jejichž existence nebyla spolehlivě prokázána – k čemuž je ovšem potřeba dodat, že to vzbudilo natolik negativní reakci, že jeho jméno bylo do seznamu svatých r. 1975 opět navráceno.

Zmíněná směs nás nejprve poučuje o celkem prozaických skutečnostech, že svatý Jiří se narodil okolo roku 275 v Kappadokii (oblast Římské říše v Malé Asii, tehdy pod silným vlivem helénství a křesťanství, dnes součást Turecka), že v dospělosti vstoupil do římského vojska a že byl křesťanem. Pohádkověji již zní příběh, jejž ve své sbírce životů svatých Zlatá legenda (Legenda aurea) vypráví Jakob de Voragine: v jezeře u města Silena v Libyi se usadil strašlivý drak, jenž denně přicházel k hradbám města a požadoval potravu. Obyvatelé mu nejprve dávali denně dvě ovce, jenže ty jim začaly brzo docházet, takže upravili nabídku a nechávali drakovi za hradbami vždy jednu ovci a jednoho člověka vybraného losováním.

Po nějaké době padl los na královskou dceru – a právě tou dobou jel kolem svatý Jiří. Dívky se mu samozřejmě zželelo, draka přemohl a na jejím zlatém pásu jako na obojku jej dovedl do města. Jeho obyvatelům pak dal na vybranou: buď se nechají pokřtít, a v tom případě drakovi utne hlavu, nebo jej zase pustí. O tom, jak taková volba dopadla, není potřeba se šířit, celá příhoda však měla ten důsledek, že se stalo známým, že Jiří obrací občany Římské říše na křesťanství.

To mu velmi uškodilo, když později za císaře Diokleciána došlo k pronásledování křesťanů. Jako voják byl vyzván, aby obětoval římským bohům (mezi nimiž byl i zbožštěný císař), což ale Jiří jako modloslužebnictví odmítl, a tím se provinil neloajalitou k panovníkovi a říši. Ke změně postoje se nenechal přimět ani mučením, ani domluvou (dle legendy opravdu v tomto pořadí), a tak byl nakonec 23. dubna r. 303 (nebo 305) popraven stětím. Tento den se proto ve světě slaví jako svátek svatého Jiří, jen my Češi a Slováci si v ten den již připomínáme umučení (23. 4. 997) národního světce sv. Vojtěcha, takže jsme svátek sv. Jiří o jeden den posunuli.

A abych nevypustil jazykovědu: jméno „Jiří“ (staročesky „Juří“, v dalších slovanských jazycích dodnes „Juraj“, „Juri“ či „Jurij“) znělo v původní řečtině „Georgos“, neboť vzniklo z „geo“ (jež najdeme třeba v „geologii“) a „ergos“ (jež je patrné třeba v „ergonomii“), takže je složeninou výrazů vztahujících se k „zemi“ a „práci“ a nejbližší překlad do češtiny by tedy asi zněl „zemědělec“ – za připomínku zde stojí i dílo Georgica (“Zpěvy rolnické“) Publia Vergilia Marona.

Mimochodem, všimli jste si, že jsem v předchozím textu slovo „Jiří“ nikde neskloňoval? Zatímco totiž říkáme „bez Jiřího Trnky, k Jiřímu Voskovcovi, o Jiřím Brdečkovi“ apod., ve spojení s přídavným jménem „svatý“ zůstává jméno „Jiří“ nesklonné: „chrám svatého Jiří, jít na mši ke svatému Jiří, pátek po svatém Jiří“, s výjimkou 7. pádu, kde jsou možné obě varianty (“pátek před svatým Jiří“ i „pátek před svatým Jiřím“). To se vyvinulo – snad z úcty ke jménu svatého – v pozdním středověku a raném novověku. (Není to tedy – jak se někdy tvrdí – pozůstatek staročeského skloňování: v Dalimilově kronice z počátku 14. století se naopak dočteme o Přemyslovně Mladě, zakladatelce kláštera benediktinek sv. Jiří na Hradčanech, že „Ta zákon svatého Benedikta do Čech přinese, k svatému Juřiu (!) mnoho panen snese“.)