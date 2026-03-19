Blahopřání všem Josefínám a Josefům!

Všechno nejlepší k dnešním jmeninám!
Mé sebepozitivnější přání se ovšem samozřejmě nemůže vyrovnat samé podstatě jejich jména, totiž významu hebrejského jóséf – „Hospodin rozhojní“ (co přesně, zda majetek, potomstvo či ještě něco jiného, nebo třeba všechno, není zcela jasné, ale nepochybně toto jméno vyjadřuje Boží přízeň, nebo alespoň prosbu o ni).
Dnešní 19. březen se připomínkou jména Josef stal již ve středověku, motivací přitom velmi pravděpodobně bylo nadcházející jaro – není snad potřeba v této souvislosti připomínat, že sv. Josef byl mezi neženatými muži z Davidova rodu, které kněz shromáždil v chrámu a z nichž každý měl s sebou přinést dřevěnou hůl, vybrán Božím zázrakem k tomu, aby se stal snoubencem Panny Marie, a tím pěstounem Ježíše Krista: jeho hůl na rozdíl od všech ostatních vykvetla (což se v praxi odráží v tom, že sochu sv. Josefa lze právě podle rozkvetlé hole v ruce často rozpoznat).
Žádný jiný důvod pro volbu 19. března není znám, neboť na rozdíl od toho, že většina ostatních jmenin svým datem připomíná výročí nějakého významného dne spojeného s osobou světce-nositele příslušného jména (velmi často jde o výročí jeho úmrtí, což je pravidlem zejména v případech mučedníků pro víru), nejsou žádná historická data ze života skromného tesaře z městečka Nazaret známa, zejména je neuvádějí evangelia ani jiné dobové prameny, a pozdější údaje v různých legendách jsou zcela ahistorické a nespolehlivé.
Jediné, co se dá z evangelií odvodit, je, že sv. Josef zemřel před počátkem Ježíšovy pastorační činnosti – časově poslední zmínka o něm totiž souvisí s tím, jak se dvanáctiletý Ježíš po rodinné pouti z Nazareta do Jeruzaléma ztratil svým rodičům, a ti až po třech dnech nalezli jej v chrámě, an sedí mezi doktory, poslouchaje jich a otazuje se jich. (Lukáš 2,46, Kralický překlad).
Dnešní svátek je zasvěcen tomuto novozákonnímu Josefovi, stojí ale za připomenutí, že nejde o prvního nositele tohoto jména, o němž se Bible zmiňuje. Ten nejstarší biblický Josef vystupuje již ve Starém zákoně jako jeden ze synů patriarchy Jákoba (jenž nosil i přezdívku „Izrael“ – „ten, který zápasil s Bohem“, což se většinou interpretuje tak, že se celou noc usilovně modlil; potomstvo jeho dvanácti synů pak dalo vzniknout „dvanácti kmenům Izraele“).
Bratři neměli Josefa příliš v lásce, zejména proto, že byl Jákobovým oblíbencem (za připomínku zde stojí, že Jákob žil poněkud neuspořádaným rodinným životem, takže až na nejmladšího Benjamina měli všichni ostatní Josefovi bratři jiné matky než on), a proto se ho nakonec rozhodli zbavit a prodali jej do otroctví madiánským kupcům. Ti jej odvedli do Egypta, kde se po jistých dobrodružstvích (mj. s vilnou ženou velmože Putifara) vypracoval až na pozici nejmocnější osoby na faraonově dvoře.
Sečteno a podtrženo, oba Josefové jsou významnými kladnými postavami biblických dějin. Svatý Josef, vychovatel Ježíše Krista, je symbolem péče o rodinu, Josef, syn Jákobův, je příkladem úspěchu podloženého vlastní pílí. Jejich životní příběhy – ať už reálné, nebo pouze legendární, což neumíme jednoznačně rozhodnout – jsou inspirací pro miliony lidí po celém světě, a jméno Josef tak i přes všechny módní vlny zůstává široce rozšířené.