Českého patrona navíc v národním narativu provází pošramocená či kontroverzní pověst. Jeho mučednictví má totiž výraznější hodnotu pouze v náboženské interpretaci jeho života, ke katolické církvi se však dnes nehlásí asi desetina populace.
Z úzce státního hlediska se přitom může zbožný panovník jevit jako idealistický slaboch, dnešním jazykem vyjádřeno „dobroser“. Jeho násilná smrt tudíž může vypadat jako událost, která českou státnost paradoxně posiluje. Nebýt Václavova bojovnějšího bratra Boleslava a jeho zásluh o budování státních institucí, kdo ví, zda by přemyslovské knížectví v tehdejším krutém světě přetrvalo.
Václavovi též na popularitě nepřidává jeho renomé panovníka příliš podřízeného Německé říši, kam prý musel každoročně posílat mimo jiné 120 volů. Nejde o doložený akt, leč mohl vyplývat z tehdy běžného přediva feudální vztahů mezi různými státními a polostátními útvary. A zmíněná říše se dnes označuje jako Východofranská. Počínaje rokem 962, tedy až po Václavově smrti, se z ní stala Říše římská, později Svatá říše římská. Dovětek „národa německého“ se začal používat až od patnáctého století.
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Kolektivní identity z desátého či patnáctého století se od těch ze století devatenáctého, natož od těch současných, dost lišily. Promítat do středověku nynější koncepty jako „Čech“ nebo „Němec“ tudíž v podstatě představuje značnou deformaci.
Polibek smrti od nacistů
Jednomu z hlavních pražských náměstí, dříve Koňskému trhu, pojmenovaném po českém patronovi v roce 1848, vtiskuje ráz nádherný Myslbekův pomník. V těžkých dobách se demonstranti scházejí právě u něj, což se týkalo i klíčových demonstrací let 1988 a 1989, vedoucích k pádu komunismu. Jan Palach se upálil kousek nad ním. Dle legendy stane svatý Václav v čele blanických rytířů, kteří nás zachrání, až bude opravdu nejhůř.
Avšak skoro polibek smrti mu za protektorátu udělili nacisté a zdejší kolaboranti, kteří ho propagandisticky interpretovali jako věrného leníka Německé říše. V den druhého výročí smrti Reinharda Heydricha, 4. června 1944, dokonce nacisté zřídili Čestný štít protektorátu Čechy a Morava s orlicí sv. Václava, vyznamenání zkráceně nazývané Svatováclavská orlice. Do konce války ho obdrželo údajně až dva a půl tisíce osob, nicméně jeho odmítnutí by dotyčného patrně vystavilo tvrdé represi.
Svatováclavská orlice se každopádně stala jedním ze symbolů kolaborace z doby nacistické okupace. I proto v roce 2000 tehdejší premiér Miloš Zeman, narozený na svátek svatého Václava roku 1944 v Kolíně, v Poslanecké sněmovně protestoval proti uzákonění 28. září coby státního svátku, neboť ho s odkazem na historický kontext označil za symbol servility a kolaborace. Svátek se měl původně jmenovat „Den české státnosti – Svatý Václav“, avšak prošla pouze zkrácená verze názvu, tedy bez pomlčky a toho, co by následovalo za ní. Průchozí kratší variantu navrhl poslanec za ODS Vlastimil Tlustý.
Problematické národní vědomí
Letos se tak zářijový Den české státnosti, striktně vzato bezejmenný, slaví po sedmadvacáté. Viditelnější oslavy však tradičně pořádá v zásadě jen katolická církev v podobě Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi, místu světcovy vraždy.
Většina Čechů považuje jako hlavní svátek spojený s národní státností jinou „dvacetosmičku“, 28. říjen. Tedy datum vzniku Československa, státu, jenž už dávno neexistuje, leč byl vyhlášen u Myslbekova pomníku. Nicméně právě první československé republice přísluší i v současném historickém vědomí status „zlatého věku“. Právě k jejímu, byť samozřejmě notně zidealizovanému obrazu, většina Čechů vztahuje odpovědi na otázky kdo jsme či kým bychom měli být. A i proto má Československo svůj „posmrtný život“ ve formě zvláštních vztahů se Slovenskem.
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Svatý Václav i první československá republika však odkazují ke dvěma skutečnostem, s nimiž se české národní vědomí dosud příliš nevypořádalo. Tou první je problematický vztah české (československé) státnosti k vyšším, nadnárodním celkům. K Východofranské říši, nebo, abychom „hupli“ rovnou do žhavé současnosti, k Evropské unii. Druhou pak vztah k Němcům, zejména k těm, kteří po staletí tvořili součást Českých zemí, Českého království a posléze i první republiky.
Postoj, že jsme je po válce spravedlivě odsunuli, a tudíž není co řešit, je nutné označit za retrospektivně neobyčejně krátkozraký a svědčící do značné míry o vytěsněném traumatu, nikoliv o poučené znalosti vlastní historie.
Sociální stát
V dobách svatého Václava sloužil stát panovníkovi k organizování a financování armády, tedy základu jeho moci, plus k několika málo dalším věcem. I dnešnímu pravicovému ctiteli minimálního státu by musel přijít neobyčejně tenoučký. Avšak zejména od druhé světové války v Evropě výraz stát znamená především stát sociální. Má na starosti školství, zdravotnictví, sociální služby, důchodové zabezpečení.
V minulosti se o zmíněné skutečnosti museli lidé postarat hlavně sami, například zplozením velkého množství potomků. Popřípadě se jim věnovaly charitativní instituce zřizované církvemi či bohatými nebo jinak vlivnými jedinci se sociálním cítěním, mezi něž legendy řadí právě i svatého Václava.
V tomto smyslu by se k historickému propojení středověké a současné státnosti určitě nabízela svatá Anežka, přemyslovská princezna, jež svůj život plně věnovala budování špitálů neboli center péče o poutníky, ale hlavně o chudé, staré, nemocné či opuštěné lidské bytosti. Anežkou zřízený řád Křižovníků s červenou hvězdou, mimochodem jediný český církevní řád a též jediný mužský řád na světě zřízený ženou, byl původně řádem špitálním.
Se svatou Anežkou, jež spolu se svatou Ludmilou, svatým Prokopem a svatým Vojtěchem lemuje Myslbekův pomník, se však pojí minimálně dvě velké záhady. První se týká zmizení jejích ostatků. Druhá, a možná zajímavější, dozvuků jejího svatořečení, které proběhlo v Římě 12. listopadu 1989. Běžně se zmiňuje coby předehra sametové revoluce, občas s větším či menším interpretačním náznakem předehry přímo kauzální.
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150 let blahořečení Anežky České a 35 let jejího slavného listopadového svatořečení
Poté se však na Anežku skoro zapomnělo. Po listopadu jí byl zasvěcen patrně jen jeden kostel, vybudovaný hned v roce 1990 v Drnovicích v okrese Zlín (nejsou to ale ty Drnovice, které v divokých devadesátkách hrály první fotbalovou ligu). Funkcionalistický chrám svaté Anežky České v pražských Záběhlicích vznikl již ve třicátých letech. Celkem jich má jen asi pět.
Ale nejde ani tak o vnější projevy kultu. I polarizace současné společnosti svědčí o skutečnosti, že sociální rozdíly narůstají a část populace to frustruje. Bydlení se stává nedostupným. Kopírovat aktivity svaté Anežky nelze. Inspirovat se jejím sociálním cítěním pro činnost státních institucí však rozhodně ano.